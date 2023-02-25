МОК: участие российской команды в Парижской олимпиаде не противоречит стремлению к миру на Украине

Участие российской национальной команды в Парижской олимпиаде 2024 года не противоречит стремлению к миру на Украине, к которому призывает ООН. Российские спортсмены, равно как и представители других стран мира, не должны подвергаться дискриминации в любых ее проявлениях.Так утверждается в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК).Эта глобальная структура выступает за рассмотрение участия сборной Российской Федерации в Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом. Там заявили, что МОК солидарен с призывом Организации Объединенных Наций к государствам планеты удвоить усилия по достижению прочного и справедливого мира на Украине.Незадолго до этого глава комитета Томас Бах говорил, что международные спортивные организации рассматривают возможность участия спортсменов из России в квалификационном отборе в рамках подготовки к предстоящей Парижской олимпиаде, ссылаясь при этом на принятую в конце прошлого года резолюцию ООН.Там говорится, что масштабные международные спортивные состязания следует проводить, основываясь на принципах дружбы и взаимопонимания, не допуская при этом дискриминации.Поэтому МОК последовательно критикует власти государств, поступающих вразрез с данным документом. С другой стороны, лишение российских спортсменов права выступать на состязаниях под собственным государственным флагом по сути является дискриминационной мерой.