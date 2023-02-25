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МОК: участие российской команды в Парижской олимпиаде не противоречит стремлению к миру на Украине

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МОК: участие российской команды в Парижской олимпиаде не противоречит стремлению к миру на Украине

Участие российской национальной команды в Парижской олимпиаде 2024 года не противоречит стремлению к миру на Украине, к которому призывает ООН. Российские спортсмены, равно как и представители других стран мира, не должны подвергаться дискриминации в любых ее проявлениях.

Так утверждается в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК).

Эта глобальная структура выступает за рассмотрение участия сборной Российской Федерации в Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом. Там заявили, что МОК солидарен с призывом Организации Объединенных Наций к государствам планеты удвоить усилия по достижению прочного и справедливого мира на Украине.

Незадолго до этого глава комитета Томас Бах говорил, что международные спортивные организации рассматривают возможность участия спортсменов из России в квалификационном отборе в рамках подготовки к предстоящей Парижской олимпиаде, ссылаясь при этом на принятую в конце прошлого года резолюцию ООН.

Там говорится, что масштабные международные спортивные состязания следует проводить, основываясь на принципах дружбы и взаимопонимания, не допуская при этом дискриминации.

Поэтому МОК последовательно критикует власти государств, поступающих вразрез с данным документом. С другой стороны, лишение российских спортсменов права выступать на состязаниях под собственным государственным флагом по сути является дискриминационной мерой.
Использованы фотографии:
https://olympics.com/
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37 комментариев
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  1. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:25
    0
    Зато УЧАСТИЕ российской команды в Парижской олимпиаде противоречит принципу неучастия России в политизации спорта и педерастическом шабаше агрессивных русофобов!
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 14:28
      +5
      Очередной политический капкан, возможность унизить спортсменов и страну. Вариант только один -на общих условиях, как все. С гимном и флагом.Либо, пошли они подальше!
      Впрочем, и тут не все так просто. Есть ещё и спортивный аспект. На игры нужно ещё отобраться, а как, если нас не допускают к ЧМ , ЧЕ?...Так что эти западные шулеры всё просчитали. Единственное, чего они такими заявлениями добиваются - устроить раздрай в нашем обществе.
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 14:58
        0
        Российские спортсмены, равно как и представители других стран мира, не должны подвергаться дискриминации
        И тут же утверждается, что российские спортсмены должны выступать без гимна и флага...Интересно если штатам то же самое предложить, что бы случилось? Наверно на навоз изошли бы.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:12
        -1
        Цитата: Чёрный
        Очередной политический капкан, возможность унизить спортсменов и страну.

        А вот про Олимпиаду 1936 года, запад почему то молчит ( СССР не участвовал).

        Гитлер вообще не планировал проводить эту Олимпиаду и крайне оскорбительно относился к членам МОК. Вначале Игр он поздравлял с победами лишь немецких граждан, игнорируя иностранных триумфаторов. Делегаты МОК в вежливой форме объяснили ему, что это недопустимо. Они предложили альтернативу – вовсе не являться на церемонии награждения. Именно этот альтернативный вариант и выбрал Гитлер, не желая поздравлять и жать руки афроамериканцам и другим не арийцам.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 14:25
    -2
    Без России ,все эти соревнования туфта ..Но вот оскорбить нас с нейтральным флагом ,это фарс конечно и унижение ..
    Но страны мира все понимают и внимание идет именно на русских спортсменов !!!!И за них 140 других стран болеют и желают нам Победы !!!
    Наше дело правое мужики и черти нас не остановят ..

    Ну и главное на ЧМ по футболу ..
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 15:34
      -1
      Как вы узнали, что за них болеют 140 стран ?
  3. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 14:26
    -5
    утверждается в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК).

    Эта глобальная структура выступает за рассмотрение участия сборной Российской Федерации в Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.

    Значит выйти под нейтральным флагом, но в спортивной форме образца от СССР !
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 15:30
      0
      Цитата: Starover_Z
      Значит выйти под нейтральным флагом, но в спортивной форме образца от СССР !

      А почему бы и нет ! Отличная идея ..Россия ведь преемник СССР и СВО мы начинали с красными флагами soldier

      Прям слезы на глазах ..Вот падлы бандеровские
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 14:27
    +4
    Простите меня, но я не понимаю некоторых людей. Вообще не понимаю, никак. И так, наша страна воюет, а эти люди стремятся себя реализовать в области спорта? Спорт это хорошо, но хороши ли эти люди? Мне особо нравятся хоккеисты, эти вообще не знают где их дом родной - США? Канада? Россия? Тьфу. Моё презрение.
    1. stelltok
      stelltok Сегодня, 14:40
      0
      Согласен. Вон Овечкин в США деньги зарабатывает.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:46
      -7
      наша страна воюет, а эти люди стремятся себя реализовать в области спорта?
      Так нас же учили в СССР, что спорт вне политики... а вы куда гнёте? А если в нашем чемпионате по футболу, баскетболу, волейболу и прочим видам спорта выступают десятки иностранцев... пусть едут домой? Вы не в охране Гулага служили? Жениться на иностранках тоже нельзя?
      "Боже, ты не дай им опять закатать рукава..."
    3. Glagol1
      Glagol1 Сегодня, 14:54
      +1
      Спорт - такая же деятельность, как наука, культура, искусство, и тд - спортсмены должны соревноваться, желательно, чтобы со всеми сильнейшими. Спорт сближает народы, делает мир лучше. Не касается англосаксов и 404-х.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:15
        -2
        Цитата: Glagol1
        Спорт сближает народы, делает мир лучше.

        Пока я этого не заметил, когда более 50 стран разъединяют народы.
    4. Велизарий
      Велизарий Сегодня, 15:24
      0
      Цитата: Сергей Аверченков
      Вообще не понимаю, никак. И так, наша страна воюет, а эти люди стремятся себя реализовать в области спорта?

      Отчасти верно пишете,но акцент нужно делать не на людей. Вопрос участия в Олимпиаде это вопрос государственной политики, просто не нужно выступать под белым флагом и при условии что допускать будут только тех кто не поддерживает СВО.
      Индивидуально человек имеет право на реализацию своих талантов,это же его жизнь. Но тогда нужно строго в соответствии с принципами рыночной экономики поставить условие-верни все те деньги которые в тебя вкладывались ( а у нас у отличии от большинства стран до сих пор гос.система поддержки спорта) и выступай за кого хочешь-хоть за Папуа Новую Гвинею.
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 15:36
        0
        Вы наверное не знаете, но спортсмены за свои деньги дорастают до международного уровня уже давно.
    5. Кронос
      Кронос Сегодня, 15:35
      0
      Воюет Россия с Украиной, спортивные соревнования проводиться в другом месте.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:27
    0
    Еслибы я был бы Вангой,одел бы Баху грамоту от него ,ему на голову и не один раз.Он был на расстоянии вытянутой руки и не один раз.С этой скотиной за руку здоровался.
  6. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 14:30
    +8
    Я вообще то ждал патриотической реакции спортсменов и отказа в любом соревновании международного уровня без национального флага. Настолько тяга к медалькам и почету в спортивной среде затмила элементарное чувство САМОУВАЖЕНИЯ? Сегодня вас лишили флага России, завтра запретят называться русскими именами. Не дошло еще что ли, что мир объявил войну всему Русскому! Нас утопят в ненависти и презрении как немцев после войны! Будем плакать, платить и каяться лет сто.
    1. Gromit
      Gromit Сегодня, 15:23
      0
      Вот в том и проблема, что все ждут "патриотической реакции".
      А с фига ли она будет?
      У коллеги ребёнок пробивался в юношеский состав Зенита - 3 ляма.
      У соседа внук в Нахимовку поступал - 800 штук.
      Где были ждуны патриотической реакции 20 лет?
      Ну ждите дальше.
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 14:32
    +5
    Российским спортсменам допустимо участвовать в любых международных соревнованиях только при условии наличия государственных флага и гимна Российской Федерации!

    Выступать без флага и гимна своей страны - это публично позорить и унижать свою страну.

    Те спортсмены, которые захотят участвовать в соревнованиях без флага и гимна РФ могут принять в них участие, но предварительно положив свои паспорта граждан РФ на стол и написав заявления о добровольном выходе из гражданства РФ.
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 14:38
      +3
      я думаю они поставили нашему Министерству спорта именно такое условие, либо идем без флага России, либо завтра я меняю гражданство и иду под флагом любой другой европейской страны.
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 14:52
        +1
        Цитата: ДушаРоссии87
        либо завтра я меняю гражданство

        Не вижу препятствий! Вместе с Министерством в трусах и под белым флагом -из страны!
        1. samarin1969
          samarin1969 Сегодня, 15:00
          -1
          Цитата: mark1
          Цитата: ДушаРоссии87
          либо завтра я меняю гражданство

          Не вижу препятствий! Вместе с Министерством в трусах и под белым флагом -из страны!


          Вижу "препятствия". Если государство вкладывало средства в их подготовку, то пусть их сначала вернут. Вполне в духе "оплота демократии".
      2. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 14:53
        +1
        Пусть меняют на любое - главное чтобы вышли из гражданства РФ и никогда больше в жизни нашу страну не посещали!
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:17
        0
        Цитата: ДушаРоссии87
        либо идем без флага России, либо завтра я меняю гражданство и иду под флагом любой другой европейской страны.

        А нужны ли они России.
  8. Tusv
    Tusv Сегодня, 14:32
    0
    Да кстати имперский флаг РИ не запрещен
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 14:40
      +3
      С флагом русской империи этих спортсменов загребут по 282 статье еще в зале вылета Шереметьево.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:20
        0
        Цитата: ДушаРоссии87
        С флагом русской империи этих спортсменов загребут по 282 статье еще в зале вылета Шереметьево.

        С флагом Российской империи не загребут, а вот с флагом СССР, точно загребут.
  9. sifgame
    sifgame Сегодня, 14:36
    +2
    Только после внесения в устав этого мока одного пункта, выступление на олимпиаде возможно только под флагом своей страны, никаких колец на белом фоне и других радужных портянок
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:26
      0
      Цитата: sifgame
      никаких колец на белом фоне и других радужных портянок

      Верно, сейчас пять колец показывают обратное, чем было задумано в 1912 году "отцом" новых игр, Пьером де Кубертеномю. Переплетаясь между собой, кольца символизируют единство всех частей света, всех континентов, всех рас, народов и стран перед лицом спорта. Сейчас мы видим обратное.
  10. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:37
    +5
    Когда нас отстранили за нарушение Кодекса ВАДА, т.е. по спортивному принципу, было ещё понятно. Есть в Кодексе пунктик о "Коллективной ответственности" в особых случаях (за массовые манипуляции). Но когда начали приплетать войну на Украине, сразу вопрос: Почему не отстраняли ни разу США за 55 войн после 1945 года и любые другие страны в состоянии войны против других стран?
  11. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 14:38
    +6
    Вот только в статье забыли добавить,что МОК рекомендует допускать не только под нейтральным флагом ,а еще и только тех спортсменов которые не поддерживают СВО....
    И я что-то не понял настой статьи-у нас что предательство в подвиг решили возвести ? Акцент такой как-будто в предложение МОК есть что-то хорошее и это наша "победа".
    А на деле это старый как мир развод "западных партнеров"- злой полицейский говорит-не пускать русских вообще, потом приходит "добрый" (МОК) и говорит-пускать но под белым флагом и только предателей.
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:39
    +3
    Смотреть и одобрять выступления наших олимпийцев под белым флагом принципиально не буду...если им так хочется быть опозоренными перед всем миром это их личное дело...я с этим мириться не хочу.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:55
    0
    14 год,последний день олимпиады у нас забег конькобежка на 10 000 метров.Скучно нам ничего не светит.И тут такое шоу на 50 ке по лыжам.Иду на трибунуы,мужики хорошь фигню смотреть ,там на 50 ке три наших и норг.Благо телевизор был просто огромный,в метрах по диоганли в нашем служебном помещении 10 на 10.ТАК БОЛЬШЕ ,НИКОГДА не болел.После нашего финиша ,все трибуны орали Россия,Россия.Кто там бежит по льду ,совершенно пофигу.Отдельное спасибо волонтёрам за распространение информации онлайн на трибуны.Кто был на таких мероприятиях тот поймёт эти чувства.А потом был 2018 футбольный чемпионат,и чудо - нога Акинфеева..Формула 1 воспринималась как рутина ,не многие ходили по трассе Формулы 1 на работу,когда она достраивалась после Олимпиады.Кстати все олимпийские объекты работают,упор делается на детей и молодёжь,и здоровье.Здоровье ,я это не могу смотреть,ладно мужики ,а дети им то за что такая судьба?Надо в ноги поклонится кто с такими детьми работает.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 15:17
      +2
      И ещё один нюанс: завоюют наши спортсмены какие либо медали(даже под нейтральным флагом...тьфу.тьфу) всё равно ведь отберут,не через год,так через десять лет.Примеров полным полно,приспичит кому то МОК отличиться и выслужится--и аля-улю, а повод всегда найдётся,да и зависть неубиваема.....
  14. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:23
    0
    Претензий WADA нет, значит сборная России должна выступать без всяких ограничений.
  15. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:28
    0
    Цитата: 16112014nk
    Претензий WADA нет, значит сборная России должна выступать без всяких ограничений.

    Есть претензии...в сборной нет заднеприводных атлетов...уже причина для санкций ВАДА. smile