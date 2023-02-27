Турция и ООН потребовали от Запада предоставить гарантии по зерновой сделке

Турция и ООН, выступившие в качестве равноправных сторон при подписании зерновой сделки, потребовали от стран Запада предоставить твердые гарантии обеспечения вывода российского аммиака и агропродукции на мировые рынки.В настоящее время существуют препятствия для осуществления логистики, а также страховании и оплате покупателями получаемого продукта. Исходя из этого, Турция и ООН, являющиеся сторонами заключенной ранее зерновой сделки, заявили о желании получить от стран Запада железобетонные гарантии, причем это должно быть предоставлено публично. Гарантии необходимы для повышения стабильности и эффективности функционирования существующей в настоящее время черноморской зерновой инициативы.Также сообщается, что стороны заключенной ранее зерновой сделки не обговаривали вероятные сроки продления ее действия после того, как 18 марта истекут обозначенные сроки. В настоящее время ведутся переговоры, в ходе которых обсуждаются детали дальнейшего функционирования этого механизма.В феврале текущего года украинские власти предложили продлить действие зерновой сделки как минимум на год, а также включить в нее большее количество морских портов. По словам представителя украинского министерства инфраструктуры, Киев также призывает к увеличению количества инспекционных команд, чтобы уменьшить число ожидающих проверки судов.Зерновая сделка выгодна, прежде всего, странам Запада, которые благодаря ей получают поставки зерна и российского аммиака.