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Турция и ООН потребовали от Запада предоставить гарантии по зерновой сделке

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Турция и ООН потребовали от Запада предоставить гарантии по зерновой сделке

Турция и ООН, выступившие в качестве равноправных сторон при подписании зерновой сделки, потребовали от стран Запада предоставить твердые гарантии обеспечения вывода российского аммиака и агропродукции на мировые рынки.


В настоящее время существуют препятствия для осуществления логистики, а также страховании и оплате покупателями получаемого продукта. Исходя из этого, Турция и ООН, являющиеся сторонами заключенной ранее зерновой сделки, заявили о желании получить от стран Запада железобетонные гарантии, причем это должно быть предоставлено публично. Гарантии необходимы для повышения стабильности и эффективности функционирования существующей в настоящее время черноморской зерновой инициативы.

Также сообщается, что стороны заключенной ранее зерновой сделки не обговаривали вероятные сроки продления ее действия после того, как 18 марта истекут обозначенные сроки. В настоящее время ведутся переговоры, в ходе которых обсуждаются детали дальнейшего функционирования этого механизма.

В феврале текущего года украинские власти предложили продлить действие зерновой сделки как минимум на год, а также включить в нее большее количество морских портов. По словам представителя украинского министерства инфраструктуры, Киев также призывает к увеличению количества инспекционных команд, чтобы уменьшить число ожидающих проверки судов.

Зерновая сделка выгодна, прежде всего, странам Запада, которые благодаря ей получают поставки зерна и российского аммиака.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Umut Çolak.
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11 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:19
    +2
    Турция и ООН потребовали? А, поскольку потребовать могли только у нас- ждем нехороших вестей.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:20
    0
    Зерновая сделка выгодна, прежде всего, странам Запада, которые благодаря ей получают поставки зерна и российского аммиака.
     Это будет не гуманно,если их оставить голодными laughing
    В феврале текущего года украинские власти предложили продлить действие зерновой сделки как минимум на год, а также включить в нее большее количество морских портов.
     Херсон, в том числе? smile
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:41
      0
      Гарантии могут быть лишь тогда, когда все порты будут под контролем России.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:23
    -2
    Гарантий нет никаких. Дернетесь по Приднестровью, будете кушать кузнечиков. Вот и вся любовь.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:23
    +1
    заявили о желании получить от стран Запада железобетонные гарантии

    так... вспомнилось....
    - Ты же слово дал, ирод!
    -Я дал, я обратно взял. Я хозяин своего слова!.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 12:49
      0
      Цитата: Mouse
      заявили о желании получить от стран Запада железобетонные гарантии

      так... вспомнилось....
      - Ты же слово дал, ирод!
      -Я дал, я обратно взял. Я хозяин своего слова!.

      Вася прЮвет! тем не менее, у Чуды-Юды Беззаконного было больше порядочности. К тому же он был сентиментален. wink
  5. V.B.
    V.B. Сегодня, 12:25
    +2
    Вот самое главное для Путина сейчас, продление зерновой сделки. Сейчас лавров извертится на пупе. Какая война, "денюшки" уплывают! Вместо того, чтобы озаботится отрезанием окраины от моря и пробитие коридора в Приднестровье, уничтожение логистической инфраструктуры и центров принятия решений. Ничего этого не будет, у этих на первом плане "денюшки" и думки о жилье на западе, практически поголовно.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:25
    +3
    Вот так прям эти двое и потребовали гарантий? wassat Значит у нас руки показывают фигуру речи от локтя,а не средний палец.
    Украине даже провокация не помогла в Затоке,с морским беспилотником.Не будет 100 % гарантий ,сделку закрываем на лопату.Мы и так всё неплохо экспортируем и без запада.Здесь уже дело принципа,не мы санкции вводили.Всё упирается в дырявый западные санкции.
  7. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:27
    +7
    А когда еврофашист вместо беднейших стран пожирал прошлогоднее зерно,почему молчали эти турции и ооны? Что фашистяры,ням-ням хочется,грызите х... без соли.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:28
    +5
    Ну были бы у нас яйки у кое кого, мы могли бы настаивать на том что-ок, вывозить будем, но только в дружественные нам страны с предоплатой, страховкой. Не грамма на сторону, а там уж пусть сами с дружественными нами странами договариваются и платят им уже. Например вывозим онли в иран и венисуэлу, и посмотреть как эти сэры начнут переобуватся чтоб из этих стран вывезти. Минимум, клин в западный блок, плюс нехилая политико и экономическая помощь этим странам и себе тоже. Сэры нестесняются правила менять по ходу пьессы, а мы что? Нам теперь как бы и пофиг на их хотелки, у нас и свои интересы есть
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:49
    0
    А что об этом думает товарищ... Путин?