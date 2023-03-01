«Народ имеет ту форму правления, которую заслуживает»: французский консерватор Гюстав Лебон и его концепция борьбы народов

«к историческим сочинениям надо относиться как к произведениям чистой фантазии, фантастическим рассказам о фактах, наблюдавшихся плохо и сопровождаемых объяснениями, сделанными позднее. Разве мы знаем хоть одно слово правды о жизни великих людей, игравших выдающуюся роль в истории человечества…

В сущности, впрочем, действительная жизнь их для нас имеет мало значения; нам интересно знать этих великих людей только такими, какими их создала народная легенда [1]».

Научная деятельность Гюстава Лебона и формирование его взглядов

«Психология народов и масс» – фундаментальное сочинение французского социолога

«Ни революции, ни конституции, ни деспоты не могут давать какому-нибудь народу тех качеств характера, какими он не обладает, или отнять у него имеющиеся качества, из которых проистекают его учреждения. Каждый народ имеет ту форму правления, какую он заслуживает [1]»,

«История происхождения идей, их господства, отживания, преобразований и исчезновения может быть убедительно изложена, только когда подтверждаешь ее многочисленными примерами. Если бы мы могли входить в детали, то показали бы, что каждый элемент цивилизации: философия, религия, искусство, литература и т. д., подчинен очень небольшому числу руководящих идей, развитие которых чрезвычайно медленно. Сами науки не избегают этого закона...

Будет ли это научная, художественная, философская, религиозная, одним словом, какая бы то ни была идея, распространение ее совершается всегда одинаковым способом. Нужно, чтобы она сначала была принята небольшим числом апостолов, которым сила их веры или авторитет их имени дают большой престиж. Они действуют тогда более внушением, чем доказательствами [1]»,

«Изобретатели играют важную роль в развитии цивилизации, но никакой непосредственной роли – в политической истории народов. Великие люди, которым от плуга до телеграфа, составляющими общее достояние человечества, никогда не обладали качествами характера, необходимыми для основания религии или для завоевания империи. По призыву какого-то Петра Пустынника миллионы людей устремились на Восток; слава человека, страдавшего галлюцинациями, как Магомет, создала силу, необходимую для того, чтобы восторжествовать над старым греко-римским миром; какой-то неизвестный монах Лютер предал Европу огню и крови. Гениальные изобретатели ускоряют ход цивилизации. Фанатики и страдающие галлюцинациями творят историю [1]».

«В историографии западноевропейского мышления можно обойтись и без имени Наполеона, но в реальной истории Архимед со всеми своими научными открытиями имел меньшее значение, чем солдат, который убил его при штурме Сиракуз [8]»,

«идеи, а, следовательно, и те люди, которые их воплощают и распространяют, руководят миром. Их торжество обеспечено с того момента, как они имеют в числе своих защитников страдающих галлюцинациями и убежденных. Для силы их действия мало имеет значения, истинны ли они или ложны. История нам даже показывает, что наиболее нелепые идеи всегда сильнее фанатизировали людей и играли наиболее важную роль».

«Сознательная личность исчезает, причем чувства и идеи всех отдельных единиц, образующих целое, именуемое толпой, принимают одно и то же направление. Образуется коллективная душа, имеющая, конечно, временный характер...

Собрание в таких случаях становится тем, что я назвал бы, за неимением лучшего выражения, организованной толпой или толпой одухотворенной, составляющей единое существо [1]».

Концепция борьбы рас и народов Г. Лебона

«Борьба, на которую обречены природой все существа, созданные ею, происходит всюду и всегда. Везде, где нет борьбы, не только нет движения вперед, а наоборот, замечается быстрое движение назад…

Борьба между расами, а не призрачное их согласие составляло всегда в истории преобладающий факт. Народы пребывали в постоянной борьбе, и с начала мира право сильного было всегда единственным вершителем их судеб. Законы природы человек не может изменить, они действуют со слепой правильностью механизма, и тот, кто сталкивается с ними, всегда терпит поражение [3]»,

Политические прогнозы французского социолога

«ближайшие войны между нациями будут настоящей борьбой за существование, которая будет оканчиваться едва ли не полным уничтожением одной из воюющих сторон» [3].

Заключение

«Любые политические партии и средства массовой информации используют принципы, рецепты и приемы Лебона в своей работе с массовой аудиторией. Пропагандистские приемы политических партий, зондирование и формирование общественного мнения, рекламные уловки – все это элементы массовой стратегии Лебона, базирующейся на иррациональности масс. Но им-то внушают как раз обратное. Поэтому, учтиво кланяясь общественному мнению, политики разных мастей поворачиваются спиной к своему наставнику [4]»,

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