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Американский аналитический центр рассказал о новой тактике штурмовых отрядов российской армии

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Американский аналитический центр рассказал о новой тактике штурмовых отрядов российской армии

Российская армия переходит от крупных соединений к более мелким и маневренным, меняя тактику действия штурмовых подразделений. Как сообщил американский аналитический центр, также называемый Институт изучения войны (Institute for the Study of War - ISW), сегодняшние действия российских войск кардинально отличаются от прошлогодних времен начала СВО. Информация подается со ссылкой на украинские источники.


Россия перешла к действию небольшими маневренными воинскими подразделениями, представляющими собой формирования не больше батальона, оптимально подготовленными для взламывания обороны ВСУ, включая укрепленные пункты и опорники. По данным ISW, такие подразделение имеют в своем составе до шести основных боевых танков типа Т-72, до 12 боевых машин пехоты, переносные ПТРК, минометы, гранатометы и даже буксируемую артиллерию.

Сведения об этом, как поясняют американские аналитики, взяты из рассказов украинских военных, столкнувшихся с новыми российскими формированиями в боях. Причем подчеркивается, что данные подразделения являются максимально автономными и могут длительное время вести боевые действия даже при отсутствии поддержки.

Несмотря на присутствие тяжелой бронетехники, основной боевой силой являются штурмовые отряды численностью от 12 до 15 человек, разбитые на тактические группы по три человека. Танки и артиллерия работают с тыла, нанося удары по укрепленным позициям ВСУ, после чего идет моментальный штурм.

Вот так американские аналитики описывают действия новых формирований в составе ВС России, хотя это описание больше похоже на действия штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", которые действительно практикуют действия небольшими группами и атаку вслед за "огневым валом" артиллерии.
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9 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:10
    +1
    Американский аналитический центр рассказал о новой тактике штурмовых отрядов российской армии
    . Широко масштабные военные действия всегда поддталкивали армии к... развитию, вносили коррективы/изменения в военную науку.
    Увы и так тоже, жёстко, кроваво и безвозвратно.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:17
      +3
      Хотел бы напомнить о том, что всего дней 5 - 6 назад, те же "американские аналитики" отмечали совершенно обратное...

      Т.е. уверяли, что ВС России, отходят от действий БТГ, и возвращаются к действию прежними штатными формированиями, - дивизия, полк...

      Что, кстати, и на портале ВО публиковалось...
      1. Cartalon
        Cartalon Сегодня, 13:19
        +1
        То что возвращаются, к действиям крупными соединениями это местные аналитики додумали, ибо жаждут этого всей душой.
      2. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 13:23
        +2
        Цитата: ABC-schütze
        уверяли, что ВС России, отходят от действий БТГ, и возвращаются к действию прежними штатными формированиями, - дивизия, полк

        Дивизии и полки это структурные понятия, а вот тактика это уже немного другое. У нас и сейчас есть дивизии, но воюют они точно так же.
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 13:44
          +1
          А я, собственно говоря, это же, всегда и утверждал.

          Причём, уточню, что "полк" (в Сухопутных Силапх), это, самая крупная единица, тактического уровня...

          Из штатных формирований, командование всегда может сформировать боевые структуры, потребные для решения конкретных задач. В конкретный период и на конкретном участке...
      3. strannik1985
        strannik1985 Сегодня, 13:31
        +2
        Хотел бы напомнить

        Тут нет противоречия, полк в зоне боевых действий присутствует в полном составе, при этом одному(нескольким) батальонам придают дополнительные силы и средства (не обязательно только этого полка) - получается БТГр. Выделяют для атаки укреплённого пункта штурмовой отряд, так он делится на группы/подгруппы под разные задачи, как раз будет по 12-15 человек.
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:12
    +3
    Все новое хорошо забытое старое. Открытие так открытие. Они бы посмотрели на состав и тактику штурмовых групп РККА во время ВОВ при штурме городов.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:24
    +2
    Самое главное не скатывать к шаблонам - один, два раза и тактику менять, импровизировать.
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:27
    +3
    Ну это против попуасов и арабов можно дивизиями рассекать, а потом рассказывать как америкосы Хусейна очень быстро пошинковали, не то что мы год маемся, а при равных соперниках на каждое сосредоточение приедет пакет града, на каждый командный пункт - химарс. А так попробуй попасть в пяток солдат бегающих туда сюда и по своему разумению.