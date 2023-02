Американский аналитический центр рассказал о новой тактике штурмовых отрядов российской армии

Российская армия переходит от крупных соединений к более мелким и маневренным, меняя тактику действия штурмовых подразделений. Как сообщил американский аналитический центр, также называемый Институт изучения войны (Institute for the Study of War - ISW), сегодняшние действия российских войск кардинально отличаются от прошлогодних времен начала СВО. Информация подается со ссылкой на украинские источники.Россия перешла к действию небольшими маневренными воинскими подразделениями, представляющими собой формирования не больше батальона, оптимально подготовленными для взламывания обороны ВСУ, включая укрепленные пункты и опорники. По данным ISW, такие подразделение имеют в своем составе до шести основных боевых танков типа Т-72, до 12 боевых машин пехоты, переносные ПТРК, минометы, гранатометы и даже буксируемую артиллерию.Сведения об этом, как поясняют американские аналитики, взяты из рассказов украинских военных, столкнувшихся с новыми российскими формированиями в боях. Причем подчеркивается, что данные подразделения являются максимально автономными и могут длительное время вести боевые действия даже при отсутствии поддержки.Несмотря на присутствие тяжелой бронетехники, основной боевой силой являются штурмовые отряды численностью от 12 до 15 человек, разбитые на тактические группы по три человека. Танки и артиллерия работают с тыла, нанося удары по укрепленным позициям ВСУ, после чего идет моментальный штурм.Вот так американские аналитики описывают действия новых формирований в составе ВС России, хотя это описание больше похоже на действия штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", которые действительно практикуют действия небольшими группами и атаку вслед за "огневым валом" артиллерии.