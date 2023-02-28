Генерал-майор Михайлов: Нужно думать, как нам использовать беспилотники в качестве средств перехвата вражеских летательных аппаратов

Я не исключаю, что в скором времени появятся беспилотные танки , беспилотные самоходные артиллерийские установки, беспилотные средства доставки ракет.

Уже сейчас нужно думать, как нам использовать беспилотники как средства перехвата вражеских летательных аппаратов. Для наших конструкторов сегодня возникает широкое поле деятельности, тем более – под это выделяется финансирование.