Военное обозрение
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Генерал-майор Михайлов: Нужно думать, как нам использовать беспилотники в качестве средств перехвата вражеских летательных аппаратов

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Генерал-майор Михайлов: Нужно думать, как нам использовать беспилотники в качестве средств перехвата вражеских летательных аппаратов

Сегодня с раннего утра информационные эфиры наполнены сообщениями о беспилотниках, которые упали, были сбиты или всё же нанесли определённый урон гражданской инфраструктуре в самых разных регионах России. Это украинские беспилотники в Белгороде, БПЛА в Туапсе (Краснодарский край), в Адыгее и Подмосковье. К счастью, серьёзных по своему негативу последствий избежать удалось, но в целом такая тенденция по определению не может не тревожить. Противник использует дроны, которые способны преодолевать сотни километров воздушного пространства над российской территорией.


Своим комментарием активизации применения Украиной дронов с «Военным обозрением» поделился генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, зампред движения «Сильная Россия».

По словам генерала, в своё время в нашей стране, к сожалению, разработке и производству беспилотников уделялось недостаточно внимания. Пока другие активно работали над технологией вплоть до создания дронов размеров с пчелу, позволяющих поражать даже отдельно взятого военнослужащего на поля боя, в нашей стране по каким-то причинам не видели особой необходимости развивать беспилотную военную отрасль.

Александр Михайлов отметил, что за беспилотными и роботизированными системами будущее в военно-технической сфере.

Генерал-майор Михайлов:

Я не исключаю, что в скором времени появятся беспилотные танки, беспилотные самоходные артиллерийские установки, беспилотные средства доставки ракет.

По заявлению заместителя председателя движения «Сильная Россия», можно сколько угодно говорить о том, что против нашей страны применили ту или иную беспилотную систему, но ответ в любом случае должен быть. И лучший ответ сегодня – наращивание собственного производства беспилотных систем различных видов и модификаций.

Александр Михайлов:

Уже сейчас нужно думать, как нам использовать беспилотники как средства перехвата вражеских летательных аппаратов. Для наших конструкторов сегодня возникает широкое поле деятельности, тем более – под это выделяется финансирование.
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10 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:28
    +1
    Генерал-майор Михайлов: Нужно думать, как нам использовать беспилотники в качестве средств перехвата вражеских летательных аппаратов
    . Шоб их перехватить, их сначала обнаружить надо!!!
    По этому поводу шото заявлять не и ещё раз не ... могу только матерится!!!
    А какие хорошие передачи по Звезде показывали, шо у нас все тип топ, по этой теме!!! Вот вспомнил и пи пи пи.......
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:36
      -1
      встречное предложение генералу-майору Михайлову - подумать на пенсионном генеральском досуге как перехватывать гиперзвуковые ракеты противника, если они вдруг у него появятся
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 19:28
    +1
    Absolut korrekt!!

    Lieber 1. Million Kampfdrohnen aller Größen, als 100 Panzer, SO
    wird heute Krieg geführt...!!!!!
    1. Альф
      Альф Сегодня, 19:48
      0
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      Absolut korrekt!!

      Lieber 1. Million Kampfdrohnen aller Größen, als 100 Panzer, SO
      wird heute Krieg geführt...!!!!!

      Herr Leutnant, Sprechen Sie Russisch?
  4. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:31
    +1
    Нужно думать, как нам использовать беспилотники в качестве средств перехвата вражеских летательных аппаратов

    А что тут думать ? Сбивать спутники их наводящие ..Средства у России такие имеются ,а вот силы духа не хватает .
    Сбили бы парочку и сказали ,что это не мы ..)))) Так обычно США и Израиль действуют . laughing
    С-500 наши вроде могут достать их ..Ну и на орбите ,уверен кое что имеется ..
    Укрыниксы держаться за счет связи и разведданных поступающих к ним со спутников натовских (кстате Россия их и запускала для них )
    А мы все удивляемся ,почему так медленно продвигаемся и встречаем засады и удары точечные арты бандеровцев ?
    Они нас видят ,как на ладони и ракеты наши еще при взлете ..Черт бы их побрал
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:40
      +1
      Сбили бы парочку и сказали ,что это не мы ..))))

      удар нанести с территории ЛНР/ДНР или даже Крыма (формально с точки зрения Запада это не территория России) и свалить всё на бандеровское подполье
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:42
    +1
    А почему забыли про аэростаты с сетями?
    ведь ВСУки научили советские мишени летать на высоте до 15 метров, с огибанием рельефа местности.
  6. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 19:43
    0
    Когда-то участвовал в разработке вооружения для БЛА- истребителя тактических БЛА. Предлагал дробовик 10ого (19,7мм) калибра -10х89мм, двуствольный автоматический способный стрелять дуплетом. Для точного наведения предлагал использовать две ГСН "Иглы" + ТВ камера. Истребитель разрабатывался на базе мишени и предсказуемо остался в проекте. Год прим. 2008. А сейчас это пригодилось бы.
  7. Альф
    Альф Сегодня, 19:43
    -1
    и Подмосковье.

    Уже ПОД МОСКВОЙ !!! Что дальше, великие стратеги ? Не зря зенитки на крыши втаскивали ?
  8. Энверыч
    Энверыч Сегодня, 19:45
    -1
    Всевозможным экспертам, аналитикам и отставникам нужно было значительно раньше трубить, используя все возможные трибуны, о необходимости создания, развития и внедрения беспилотников.
    А сейчас ошибки планирования видны с любого дивана, на этом этапе от специалистов хочется уже решений.