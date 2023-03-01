Военное обозрение
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Пригожин ответил на запрос об использовании ЧВК «Вагнер» спутниковых снимков, якобы предоставленных китайской компанией

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Пригожин ответил на запрос об использовании ЧВК «Вагнер» спутниковых снимков, якобы предоставленных китайской компанией

Пресс-служба ЧВК «Вагнер» опубликовала в своем телеграм-канале ответ основателя частной военной компании Евгения Пригожина на запрос об использовании «вагнеровцами» спутниковых снимков, якобы предоставленных китайской компанией, в ходе проведения операций в зоне СВО.


Соответствующий вопрос был задан редакцией российского интернет-издания «Правда.ру».

Авторы запроса сослались на вчерашнее заявление помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниеля Критенбринка. Выступая на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, американский дипломат сообщил, что одна из китайских компаний, внесенных в черный список Минфина и Минторга США, — Spacety Co, — предоставляла спутниковые снимки ЧВК «Вагнер». Естественно, никаких доказательств сказанному Критенбринк не привел.

В ответном комментарии на запрос российского издания Евгений Пригожин сообщил, что у ЧВК «Вагнер» нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков у сторонних компаний. Частная военная компания уже полтора года использует почти два десятка собственных спутников, ведущих радиолокационное и оптическое наблюдение.

Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США

— сообщил Пригожин.

Китайская компания Spacety Co располагает сетью собственных спутников и оказывает коммерческие услуги по продаже спутниковых снимков в научных и исследовательских целях. В конце января Минфин и Минторг США включило Spacety Co в так называемый черный список (Список SDN), обвинив в нарушении антироссийских санкций, сотрудничестве с Вооруженными силами РФ и компаниями российского ВПК.

В официальном заявлении компании все обвинения со стороны Соединенных Штатов отвергаются. Руководство Spacety Co утверждает, что не имеет никаких дел с российскими предприятиями, государственными структурами и службами, начиная с февраля прошлого года. Тем более, сказано в заявлении, не ведет деятельности в поддержку группы «Вагнера».
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт Spacety Co
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22 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:09
    +1
    "Оркестр"вышел в космос? belay Может все же спутники МО нашего дают им картинки?
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 13:38
      +1
      У ЧВК вагнер и спутниковая группировка, и даже флот свой есть. Вполне себе, законченная военная организация.
      1. d1975
        d1975 Сегодня, 14:08
        -2
        Ну да , они даже снаряды не получили , а вы про остальное . ЧВК это пример , как надо , а как не надо вы понимаете это куда . ******** в МЧС , а другим из ЧВК в МО . Это мой лично взгяд . Обмундирование и обеспечение ***** ! Почему если всё хорошо , а волонтёры пашут , да у нас группа есть и многие помогают , лопат не было . А человек ответственный не пострадал , просто убрали . До сих пор думают о переговорах ? Как и о чём мне простому гражданину думать ? Вопросов , больше чем ответов .
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 14:48
        +1
        Было бы неплохо, если бы у "музыкантов", в обозримой перспективе, и ПРОТИВОспутниковая группировка появилась...

        На радость Дяде Сэму и всем его табаки ...
    2. Master2030
      Master2030 Сегодня, 14:06
      -2
      Ага, и на Марсе база+Энтерпрайз на варп9.81 laughing
    3. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 14:32
      0
      Цитата: dmi.pris1
      "Оркестр"вышел в космос? belay Может все же спутники МО нашего дают им картинки?

      А что, НИ-ЗЯ ?! Всё же свои мужики, российские !
      А госдепу что, как говорится в народе "Кисло в пупчик" ?! Им можно Украине всю инфу в реальном времени сдавать, а нашим военным можно только бумажными картами пользоваться ?!
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 14:53
        0
        Ну, если Пентагон использует в военных целях, ЧВК Маска, для "космической" поддержки киевских бандеро - нациков. Почему Пригожин, как куратор "музыкантов", не может использовать "свой потенциал" в космосе, в интересах решения задач СВО?..
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:09
    +7
    Если у тебя есть свободные 50 тыс $ то тебе предоставят доступ к спутниковому наблюдению куча контор . И думаю даже американских . Это такой достаточно широкий рынок .
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:10
    +11
    Хорошо умыл......., достойно и со вкусом.
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 13:30
      +2
      Цитата: Uprun
      Хорошо умыл......., достойно и со вкусом.

      hi Ага, урыл так урыл. Можно подумать, что их наёмники такие "пуськи" и при проведении подобных операций исключительно пользуются топографическими картами и у каждого в рюкзаке готовальня и курвиметр... smile
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:16
    0
    Я не понимаю - зачем Пригожину оправдываться перед всякой пен дос нёй ??
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 13:20
      +10
      Он не оправдывается...он говорит о том,что русские не лаптем щи хлебают tongue
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:47
      +2
      Цитата: Nexcom
      ..... не понимаю - зачем Пригожину оправдываться

      Он прикалывется, троллит их не первый раз с серьёзным видом.
  5. Sith
    Sith Сегодня, 13:18
    +5
    Цитата: Nexcom
    Я не понимаю - зачем Пригожину оправдываться перед всякой пен дос нёй ??

    Как зачем ... его ж буллят с той стороны)
    Он ж не оправдывается ... а ст%еб%тся!
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:19
    +1
    Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США
    Вопрос... разве можно вести боевые действия опираясь только на спутниковые снимки? Даже обсуждать такое не интересно...
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:44
      +1
      Приветствую Виктор hi Просто они не знают, к чему бы ещё привязаться, что ещё придумать,
      Цитата: rocket757
      .... Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США

      good хорошо ответил Пригожин
    2. wanna
      wanna Сегодня, 13:45
      +1
      Это китайский гражданский спутник Jilin-1, который фотографирует Колумбию, Боготу, и следит за полетом самолета F-22 в США.

      https://www.youtube.com/watch?v=I5RKOUR-LgU

      https://www.youtube.com/watch?v=V1LWNxqasFM&t=39s
  7. Комментарий был удален.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:40
    +1
    Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США

    — сообщил Пригожин.


    Прекрасный ответ Даниэлю Критенбринка и всему Госдепу.
  9. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:01
    -1
    На счёт спутников у Вагнера не знаю но ещё лет 50 назад у нас была система перехвата данных с орбиты на землю с американских спутников. Американцы тоже перехватывали наши. Сейчас любой может зайти на соответствующий сайт и всё рассмотреть в реальном времени. Можно увидеть кто у вас на даче клубнику ворует. yes
  10. ort
    ort Сегодня, 14:13
    0
    У него широкие интересы в бизнесе. В том числе и в сфере медиа , интернет изданий и пропаганды. Разносторонний бизнесмен из Питера. Единственное, чем он точно никогда не занимался- так это космические спутники.
  11. kamakama
    kamakama Сегодня, 14:14
    0
    Я что-то пропустил? некая коммерческая структура владеет собственной орбитальной группировкой (из российских я знаю только штук 5, которые частные, и те чистая связь), тяжелым вооружением и боевыми самолетами?
  12. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 14:52
    0
    ЧВК обладает своими спутниками? Вот и будущее, которое было только в книгах и компьютерных играх, наступило незаметно.