Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США

Пресс-служба ЧВК «Вагнер» опубликовала в своем телеграм-канале ответ основателя частной военной компании Евгения Пригожина на запрос об использовании «вагнеровцами» спутниковых снимков, якобы предоставленных китайской компанией, в ходе проведения операций в зоне СВО.Соответствующий вопрос был задан редакцией российского интернет-издания «Правда.ру» Авторы запроса сослались на вчерашнее заявление помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниеля Критенбринка. Выступая на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, американский дипломат сообщил, что одна из китайских компаний, внесенных в черный список Минфина и Минторга США, — Spacety Co, — предоставляла спутниковые снимки ЧВК «Вагнер». Естественно, никаких доказательств сказанному Критенбринк не привел.В ответном комментарии на запрос российского издания Евгений Пригожин сообщил, что у ЧВК «Вагнер» нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков у сторонних компаний. Частная военная компания уже полтора года использует почти два десятка собственных спутников, ведущих радиолокационное и оптическое наблюдение.— сообщил Пригожин.Китайская компания Spacety Co располагает сетью собственных спутников и оказывает коммерческие услуги по продаже спутниковых снимков в научных и исследовательских целях. В конце января Минфин и Минторг США включило Spacety Co в так называемый черный список (Список SDN), обвинив в нарушении антироссийских санкций, сотрудничестве с Вооруженными силами РФ и компаниями российского ВПК.В официальном заявлении компании все обвинения со стороны Соединенных Штатов отвергаются. Руководство Spacety Co утверждает, что не имеет никаких дел с российскими предприятиями, государственными структурами и службами, начиная с февраля прошлого года. Тем более, сказано в заявлении, не ведет деятельности в поддержку группы «Вагнера».