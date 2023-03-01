Bloomberg: Власти США обеспокоены поставками российского урана в Китай

Американские власти обеспокоены поставками Россией урана в Китай, которые могут свидетельствовать о наращивании производства оружейного плутония в КНР.Как сообщает американское информационное агентство Bloomberg, расположенный на китайском острове Чанбяо ядерный реактор на быстрых нейтронах является одной из наиболее пристально наблюдаемых ядерных установок в мире. Согласно прогнозам, составленным с учетом данных американской разведки, после запуска CFR-600, Китай сможет производить плутоний оружейного качества, благодаря которому в течение последующих 12 лет Пекин будет в состоянии в четыре раза увеличить имеющиеся в настоящее время запасы боеголовок. Это позволит Китаю увеличить свой ядерный потенциал до объемов, сопоставимых арсеналами, которыми располагают США и Россия.В пустыне в китайской провинции Ганьсу продолжается строительства завода, предназначенного для извлечения плутония из отработанного топлива CFR-600. Предприятие планируется запустить уже через два года.Западные аналитики видят в "растущих возможностях" Китая по наращиванию ядерного потенциала прямую взаимосвязь с приостановкой российскими властями участия в международном договоре по СНВ.По мнению представителей Пентагона, поставка "Росатомом" 12 декабря прошлого года 6477 кг урана направлена на подпитывание китайской атомной программы, которая может способствовать дестабилизации военного баланса азиатского региона, в условиях возрастающей напряженности вокруг острова Тайвань.Опасения у американских экспертов также вызывает тот факт, что китайские власти начиная с 2017 года прекратили добровольно сообщать МАГАТЭ об имеющихся в распоряжении Китая запасах плутония.