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Bloomberg: Власти США обеспокоены поставками российского урана в Китай

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Bloomberg: Власти США обеспокоены поставками российского урана в Китай

Американские власти обеспокоены поставками Россией урана в Китай, которые могут свидетельствовать о наращивании производства оружейного плутония в КНР.


Как сообщает американское информационное агентство Bloomberg, расположенный на китайском острове Чанбяо ядерный реактор на быстрых нейтронах является одной из наиболее пристально наблюдаемых ядерных установок в мире. Согласно прогнозам, составленным с учетом данных американской разведки, после запуска CFR-600, Китай сможет производить плутоний оружейного качества, благодаря которому в течение последующих 12 лет Пекин будет в состоянии в четыре раза увеличить имеющиеся в настоящее время запасы боеголовок. Это позволит Китаю увеличить свой ядерный потенциал до объемов, сопоставимых арсеналами, которыми располагают США и Россия.

В пустыне в китайской провинции Ганьсу продолжается строительства завода, предназначенного для извлечения плутония из отработанного топлива CFR-600. Предприятие планируется запустить уже через два года.

Западные аналитики видят в "растущих возможностях" Китая по наращиванию ядерного потенциала прямую взаимосвязь с приостановкой российскими властями участия в международном договоре по СНВ.

По мнению представителей Пентагона, поставка "Росатомом" 12 декабря прошлого года 6477 кг урана направлена на подпитывание китайской атомной программы, которая может способствовать дестабилизации военного баланса азиатского региона, в условиях возрастающей напряженности вокруг острова Тайвань.

Опасения у американских экспертов также вызывает тот факт, что китайские власти начиная с 2017 года прекратили добровольно сообщать МАГАТЭ об имеющихся в распоряжении Китая запасах плутония.
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7 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 14:36
    +4
    Американские власти обеспокоены поставками Россией урана в Китай
    А не пойти бы им лесом....чихать на их "обеспокоенности"
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 14:49
      +1
      Цитата: Чёрный
      А не пойти бы им лесом....чихать на их "обеспокоенности"

      А что РФ в США перестала уран поставлять, только в Китай теперь поставляет?
    2. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 14:49
      +2
      направлена на подпитывание китайской атомной программы, которая может способствовать дестабилизации военного баланса азиатского региона

      Лучше США, никто не может способствовать дестабилизации обстановки во всем мире. Главные де(ста)билизаторы...
    3. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 14:50
      0
      Американские власти обеспокоены поставками Россией урана в Китай, которые могут свидетельствовать о наращивании производства оружейного плутония в КНР.

      А российские поставки обогащённого урана в США с 90-х годов у них не вызывали обеспокоенности ?!
      Прям вспомнились Лиса Алиса и кот Базилио, мягко говоря !
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:43
    +2
    Ну если матрасов беспокоит пусть пьют успокоительное, не хотят - пусть продолжают чесаться от этих мыслей.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:45
    0
    Bloomberg: Власти США обеспокоены поставками российского урана в Китай
    . Увеличение ядерных арсеналом странами, у которых есть противоречия/притензии к... да хоть к кому, явление такое, не шибко радостное...
    В общем, миру придётся напрягаться ещё больше, чем раньше.
  4. parabyd
    parabyd Сегодня, 14:54
    0
    Китай набирает ядерную мощь, соответствующую уровню сверхдержавы. Кардинально это ничего не меняет, так как у них и сейчас достаточно боеголовок и средств доставки для того, чтобы гарантировать себе неприкосновенность.

    А вот если вдруг появится военный союз России и Китая, вот это будет уже интересно, потому что совокупное количество ядерного оружия у этого союза будет уже почти в два раза превышать совокупную мощь НАТО, да ещё и у этого союза будут гиперзвуковые средства доставки и ПРО, способное гиперзвук перехватывать. А вот у НАТО - этого нет.

    Получается значительный перевес сил одной из сторон. Или кому-то придётся заткнутся и подвинулся, или вступить в гонку с возможностью надорвать пупок...