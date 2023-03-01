Bloomberg: Власти США обеспокоены поставками российского урана в Китай

Американские власти обеспокоены поставками Россией урана в Китай, которые могут свидетельствовать о наращивании производства оружейного плутония в КНР.
Как сообщает американское информационное агентство Bloomberg, расположенный на китайском острове Чанбяо ядерный реактор на быстрых нейтронах является одной из наиболее пристально наблюдаемых ядерных установок в мире. Согласно прогнозам, составленным с учетом данных американской разведки, после запуска CFR-600, Китай сможет производить плутоний оружейного качества, благодаря которому в течение последующих 12 лет Пекин будет в состоянии в четыре раза увеличить имеющиеся в настоящее время запасы боеголовок. Это позволит Китаю увеличить свой ядерный потенциал до объемов, сопоставимых арсеналами, которыми располагают США и Россия.
В пустыне в китайской провинции Ганьсу продолжается строительства завода, предназначенного для извлечения плутония из отработанного топлива CFR-600. Предприятие планируется запустить уже через два года.
Западные аналитики видят в "растущих возможностях" Китая по наращиванию ядерного потенциала прямую взаимосвязь с приостановкой российскими властями участия в международном договоре по СНВ.
По мнению представителей Пентагона, поставка "Росатомом" 12 декабря прошлого года 6477 кг урана направлена на подпитывание китайской атомной программы, которая может способствовать дестабилизации военного баланса азиатского региона, в условиях возрастающей напряженности вокруг острова Тайвань.
Опасения у американских экспертов также вызывает тот факт, что китайские власти начиная с 2017 года прекратили добровольно сообщать МАГАТЭ об имеющихся в распоряжении Китая запасах плутония.