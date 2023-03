Я не припомню сопоставимого всплеска безвозмездной работы ни у одного иностранного принципала

На многомиллиардных поставках вооружений на Украину, объем которых стремительно вырос после начала спецоперации в феврале прошлого года, наживаются не только военно-промышленные компании США. Оказалось, что неплохо зарабатывают за счет «бескорыстного» продвижения интересов Киева и американские лоббистские фирмы.Британская газета The Guardian выяснила, что многие лоббистские компании США действительно оказывают услуги по продвижению интересов Украины в сфере поставок оружия бесплатно, якобы в знак солидарности с украинским народом. Но при этом они получают миллионные доходы от оборонных предприятий за новые подряды Пентагона.В соответствии с американским Законом о регистрации иностранных агентов (Fara), представители иностранных принципалов, которые занимаются политической деятельностью, должны раскрывать информацию о своей работе. Отсюда стало известно, что до начала военного конфликта интересы Киева в Вашингтоне на бескорыстной основе представляли одиннадцать компаний. После начала спецоперации количество таких лоббистов увеличилось более чем в два раза, достигнув 25 фирм.— комментирует ситуацию с всплеском лобби-благотворительности партнер юридической фирмы Wiggin and Dana, ранее курировавший соблюдение Fara в Минюсте США.Именно эти «общественники», представляющие украинские интересы, чаще всего настаивают на большей военной поддержке ВСУ со стороны США. Сотрудник одной из таких компаний сообщил, что его фирма намерена лоббировать членов правительства США с целью увеличения расходов Министерства обороны на контракты, связанные с поставками военной помощи Украине, которые «помогут украинской армии добиться успеха в ее борьбе с российскими военными».Британская газета приводит в пример одну из лоббистских фирм BGR Government Affairs, которая в мае прошлого года начала безвозмездно работать на Украину. По итогам прошлого года, согласно Fara, компания заработала более полумиллиона долларов благодаря лоббированию интересов подрядчиков Пентагона в пользу заключения контрактов на поставку вооружений Киеву.В частности, американский оружейный гигант Raytheon, заплативший BGR 240 тыс. долларов за лоббирование его интересов, уже получил более двух миллиардов долларов по государственным контрактам, связанным с обеспечением запросов ВСУ.Компания Looking Glass, которая заплатила Hogan Lovells 200 тысяч долларов в 2022 году, заключила пятилетний контракт с Министерством обороны США на «предоставление специализированных разведывательных данных о киберугрозах и повышение эффективности миссий американских военных аналитиков и операторов по киберугрозам». Как пишет The Guardian, 16 февраля бывший сенатор Норм Коулман, старший юрисконсульт фирмы Hogan Lovells, подал в Fara документы, свидетельствующие о том, что он является безвозмездным лоббистом фонда, контролируемого украинским олигархом Виктором Пинчуком.И таких примеров, когда якобы бескорыстная поддержка лоббистами интересов Украины в руководстве США приносит им огромные прибыли, достаточно много, сообщает британская газета. Эти компании, наряду с предприятиями американского ВПК, даже не скрывают своей прямой заинтересованности в продолжении накачивания киевского режима оружием. И тем более, не заинтересованы в скорейшем завершении российско-украинского конфликта.