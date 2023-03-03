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В Совете Федерации назвали примерные сроки принятия закона о повышении призывного возраста

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В Совете Федерации назвали примерные сроки принятия закона о повышении призывного возраста

Изменения в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" в отношении призывного возраста могут быть приняты уже осенью этого года. Но только в том случае, если соответсвующий законопроект поступит в Госдуму весной. Об этом сообщил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.


Министерство обороны предложило изменить призывной возраст, сдвинув планку с 18 лет на 21 год, соответственно изменив и верхнюю планку с 27 лет до 30. С таким заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства с участием Владимира Путина. В Минобороны считают, что отправляться служить должны более взрослые люди, а не вчерашние школьники.

По словам Бондарева, если правительство внесет соответствующий законопроект в Госдуму весной этого года, то он будет рассмотрен и принят, а в силу вступит только осенью, возможно, к осеннему призыву. Сейчас он (законопроект) находится в работе.

Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью

- приводит РИА Новости слова Бондарева.

Министерство обороны выступает за поэтапное изменение возраста граждан, подлежащих призыву. В настоящее время в подготовке документа принимают участие специалисты военного ведомства, эксперты и депутаты, чтобы учесть все нюансы перед внесением его в Госдуму на рассмотрение.
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10 комментариев
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  1. Million
    Million Сегодня, 08:41
    +7
    Закон это только ухудшит отношение народа к власти.
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 08:47
      +1
      Эти что только не принимают... sad лучше бы за экономические преступления сроки добавили winked ...Интересно ,а предложение Дерипаски о сокращении чиновников в 2-3 раза пройдет в думу recourse
      1. Million
        Million Сегодня, 08:49
        +2
        Конечно не пройдет.Он еще и силовиков предлагает сократить в 2 раза.
      2. faiver
        faiver Сегодня, 08:52
        0
        предложение Дерипаски
        - за такое и посадить могут и грохнуть...
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:49
      +2
      Поэтому его уж точно и примут! Кто бы сомневался....
  2. ЦШВС
    ЦШВС Сегодня, 08:48
    +4
    Да уж,один сказал,а другие,не задумываясь,подхватили.
    В 30 лет идти на срочную службу-так себе затея.
  3. faiver
    faiver Сегодня, 08:54
    +3
    смещение призывной вилки возрастов считаю ошибкой...
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:56
    +1
    Все действия и предложения Оленевода-дубайского объяснить просто идиотизмом данного персонажа уже не получается.
  5. спас
    спас Сегодня, 08:57
    +2
    Я вот не пойму, а как провал в три года будут компенсировать, три года ждать пока подрастут до 21 года. Без увеличения срока службы для вновь призванных тут не обойтись.
  6. Blaster
    Blaster Сегодня, 08:58
    +1
    Крайне неразумное решение.
    Что такое 30 лет для мужчины?Это семья,маленький ребенок,работа,карьера.
    И тут его выхватывают ,как минимум,на год из семьи,детей лишают отца,жену лишают мужа,возможно и семья распадется,на работе тоже должность ждать его не будет.
    Шойгу большой минус за идею.