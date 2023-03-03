В Совете Федерации назвали примерные сроки принятия закона о повышении призывного возраста

Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью

Изменения в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" в отношении призывного возраста могут быть приняты уже осенью этого года. Но только в том случае, если соответсвующий законопроект поступит в Госдуму весной. Об этом сообщил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.Министерство обороны предложило изменить призывной возраст, сдвинув планку с 18 лет на 21 год, соответственно изменив и верхнюю планку с 27 лет до 30. С таким заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства с участием Владимира Путина. В Минобороны считают, что отправляться служить должны более взрослые люди, а не вчерашние школьники.По словам Бондарева, если правительство внесет соответствующий законопроект в Госдуму весной этого года, то он будет рассмотрен и принят, а в силу вступит только осенью, возможно, к осеннему призыву. Сейчас он (законопроект) находится в работе.- приводит РИА Новости слова Бондарева.Министерство обороны выступает за поэтапное изменение возраста граждан, подлежащих призыву. В настоящее время в подготовке документа принимают участие специалисты военного ведомства, эксперты и депутаты, чтобы учесть все нюансы перед внесением его в Госдуму на рассмотрение.