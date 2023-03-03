Американские средства массовой информации замалчивают данные о том, что более 60% граждан США являются противниками выделения на поддержку Украины средств из госбюджета. Об этом заявил известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
По разным оценкам, совокупный объем выделенной США военной поддержки киевскому режиму скоро достигнет внушительной суммы в 50 миллиардов долларов. В эту сумму не входят средства, выделенные странами Евросоюза.
В ходе интервью китайскому телеканалу CGTN Херш также отметил, что американская пресса ничего не рассказывает своим читателям об уже ставших регулярными в Европе массовых протестах против продолжения финансирования украинской армии.
В феврале текущего года жители немецкой столицы помешали проукраински настроенным активистам провести акцию в знак поддержки боевиков киевского режима. Украинские националисты установили в центре Берлина ржавый подбитый предположительно российский танк, направив его орудие в сторону здания российской дипмиссии.
Однако на место проведения мероприятия пришли жители города, выступившие с мирными лозунгами, которые принесли к танку цветы, выражая таким образом протест против продолжения военных поставок Киеву.
Подобные протесты против военной поддержки киевского режима также проходят во многих других странах Евросоюза. Протестующие выступают против поставок вооружений украинской армии, которые способствуют эскалации вооруженного конфликта.