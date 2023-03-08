Американское издание: Продолжение поддержки Украины грозит США полным истощением запасов боеприпасов крупных калибров

Если бы вся помощь Украине закончилась завтра, то США потребовалось бы чуть менее шести лет, чтобы произвести достаточно 155-миллиметровых снарядов для восстановления американских запасов до довоенных уровней

Продолжение поддержки Украины грозит Соединенным Штатам полным истощением запасов боеприпасов крупных калибров и некоторых вооружений. В попытках сдержать Россию администрация Байдена уже отправила Киеву треть имеющегося количества противотанковых комплексов Javelin и зенитных систем Stinger, а ситуация с 155-мм снарядами считается чуть ли не катастрофической. Об этом пишет American Conservative.США рискуют остаться без артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм, поставка их Украине привела к тому, что арсеналы американской армии уже показывают дно, причем не только на территории США, но и в других странах. По информации издания, для того, чтобы создать резерв снарядов, равный довоенному, оборонному сектору придется трудиться в течение 6 лет, если сохранить сегодняшние темпы производства боеприпасов.- говорится в статье.Сейчас Вашингтон намерен увеличить производство снарядов до 20 тысяч в месяц, при таких темпах запасы снарядов восстановятся через четыре года, но только в том случае, если они не будут поставляться на Украину. Но, Байден не может бросить свою любимую марионетку Зеленского, поэтому Украина как пылесос будет и дальше засасывать тысячи снарядов, опустошая арсеналы США.Если с производством боеприпасов у США еще все более-менее, то восстановить запасы тех же ПТРК Javelin или ПЗРК Stinger довольно трудно. Отправив на Украину 8,5 тысячи ракетных комплексов Javelin, США производят всего 400 комплексов в месяц, задействовав все имеющееся производство сразу двух компаний - Raytheon и Lockheed Martin. С ПЗРК Stinger еще хуже - данный комплекс не выпускается в интересах американской армии, производство практически свернуто.В последне время на Западе все чаще стали говорить о необходимости прекращения военной поддержки Украины. Происходит это и в США. Многие задаются вопросом, зачем вливать в режим Зеленского миллиарды, когда в самих Штатах множество проблем, на которые средства не выделяются.