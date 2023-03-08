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Глава Еврокомиссии: Снижение импорта российского газа послужило причиной существенного роста тарифов на энергоресурсы

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Глава Еврокомиссии: Снижение импорта российского газа послужило причиной существенного роста тарифов на энергоресурсы

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, как снижение импорта российского газа ЕС прошлым летом послужило причиной существенного роста тарифов на энергоресурсы. Как уточнила председатель ЕК, сокращение поставок Россией голубого топлива отразилось на запредельных счетах на газ и электричество для конечного потребителя, которые выросли на 300%.


Вот как она прокомментировала ситуацию во время своего выступления в парламенте Канады:

За 8 месяцев экспорт российского газа в Европу сократился на 80%, в результате чего летом 2022 года цены на энергоносители в странах ЕС взлетели до рекордных высот. Подорожание газа и электричества произошло на уровне 300%

Также как утверждает еврочиновница, Россия пыталась использовать газ «в качестве инструмента политического давления». По её словам, Брюсселю удалось проявить стойкость в вопросе обеспечения своей энергетической безопасности, отдав предпочтение другим надёжным поставщикам этого топлива. Немецкий и европейский политик отметила ключевую роль Канады в этом отношении, которая нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, напомнив и о том, что европейские граждане отнеслись к этому якобы с пониманием, снизив потребление энергии за это время на 20%.

В этой связи стоит напомнить и о заявлениях российских властей о том, что в результате своей недальновидной политики Европа потеряла доступ к дешёвым энергоносителям из РФ, начав закупать СПГ из США и других стран, который не только значительно дороже, но ещё и наносит гораздо более серьёзный ущерб экологии при добыче (гидроразрыв). Видимо в этом и заключается «энергетическая безопасность» Евросоюза.
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Использованы фотографии:
Официальная страница главы Еврокомиссии в Twitter
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24 комментария
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 14:20
    0
    Газа нет, но Вы держитесь. Ничего, скоро все заводы смоются и наступит зеленое счастье, ну прямо как на Украине.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 14:22
      +2
      Не может быть! Неужели снижение импорта российского газа? А шо хтото из России его снижал? По ходу сами на свои грабли наехали
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 14:27
        +3
        Цитата: Маз
        По ходу сами на свои грабли наехали

        Никто не нанёс такого экономического вреда Евросоюзу, как такие удобные ид.иоты и безмозглые... урсулы fool
        Впору хоть награждай их звёздами "Героя Соцтруда"за восстановление экономики России.
    2. Skuns
      Skuns Сегодня, 14:24
      +4
      Теперь амерсы ,вам европупам газ будут поставлять..
      А мы в России найдем применение нашего газа !
      И продолжим СВО у уже в мировом масштабе Вешайтесь падлы angry
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 14:32
        +2
        Цитата: Skuns
        А мы в России найдем применение нашего газа !

        Наверное наконец проведем газ моей маме, проживающей в условно газифицированном Междуреченске? wink Газ обещают с 2004 года, с двух-трехлетним сроком ожидания. С регулярным сдвигом вправо по срокам. laughing
    3. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 14:28
      +2
      Цитата: Виктор Сергеев
      Газа нет, но Вы держитесь.

      Газовые хранилища ЕС на данный момент по наполнению бьют 10 летний максимум на это время года. Прокачка российского газа через Украину в феврале выросла на 70%.
      Кто кого налюбить хочет?
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 14:49
        0
        Поставки российского газа через Украину в Европу в феврале составили 3,926 млрд куб. м, или 76% от забронированных мощностей.

        Таким образом, «Газпром» увеличил поставки газа на треть по сравнению с прошлым месяцем. В январе транзит российского газа через Украину составил 2,65 млрд куб. м.

        Источник: rbc.ru

        Кто кого налюбить хочет? (с)
        request
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 15:29
          0
          Цитата: Neo-9947
          Поставки российского газа через Украину в Европу в феврале составили 3,926 млрд куб. м, или 76% от забронированных мощностей.

          Объем поставляемого «Газпромом» через Украину газа на 7 марта составил 42,37 миллиона кубометров, следует из сообщения на сайте Оператора ГТС Украины. Это является максимальным технически возможным объемом на данном направлении.

          В 2022 году «Газпром» поставлял через украинский маршрут в среднем 41–42 миллиона           кубометров ежедневно. Таким образом, показатель вернулся к значениям, которые наблюдались до начала спецоперации. https://info.sibnet.ru/article/636027/
          Увеличение прокачки на 70% относительно января.
          Вопрос к вам лично - прокачку нужно остановить совсем, или продолжать качать как обычно?
    4. Жук1991
      Жук1991 Сегодня, 14:57
      0
      Газа нет, но Вы держитесь. Ничего, скоро все заводы смоются и наступит зеленое счастье, ну прямо как на Украине.

      Сейчас на хабе ttf цена 475$ за 1000м3.
      Это дешевле чем до СВО, в 2021 году цены бывали заметно выше. Осенью 2021 года цены были выше 1000$ за 1000м3.
      Газовые хранилища после зимы почти полные, заполнены примерно на 70%. Сейчас газ стоит копейки. До следующего отопительного сезона заполнят на все 100%.
      Радоваться нечему.
    5. Маз
      Маз Сегодня, 15:27
      0
      Иностранные нефтегазовые гиганты терпят убытки после отказа от российских проектов

      Из-за ухода иностранных компаний в России встают производства, рушатся логистические цепочки и торговые связи. Однако вся эта история — палка о двух концах. Западным фирмам тоже приходится распрощаться с частью своих доходов.

      Больше всех потеряла British Petroleum, когда лишилась инвестиций в совместные предприятия «Харампурнефтегаз», где ее доля составляла половину от всех акций. У британской компании также было по пятой части активов в «Роснефти» и «Таас-Юрях Нефтегазодобыче». Пока British Petroleum не удалось получить одобрение правительственной комиссии и продать свою долю в «Росфнети».

      На второй строчке TotalEnergies, чьи убытки на протяжении 2022 года только росли после выхода из проекта «Арктик СПГ 2». Однако расставаться со своим основным вложением в капитал «Новатэка» компания отказалась. Французы переименовались в «Топ Лубрикантс» и готовятся разморозить производство масел под брендом Lemarc.

      Wintershall Dea покинула нашу страну, хотя очень долго цеплялась за совместные с «Газпромом» предприятия «Севернефтегазпром», «Ачимгаз» и «Северные потоки». Половина производства этой компании приходилась как раз на Россию.

      Активы Shell в Salym Petroleum достались «Газпрому». Российская компания даже добилась того, что у Shell не осталось права выкупить свои доли обратно. Что касается «Сахалина-2», то в соответствии с требованиями российского правительства претендовать на акции британцев может только «Новатэк».

      ExxonMobil — единственная компания, чьи убытки не увеличились за прошедший год. Однако американцам еще предстоит выплатить ₽ 15,5 млрд налоговой задолженности по «Сахалину-1». Скорее всего, российское Правительство еще сделает так, чтобы иностранная фирма вышла из проекта на максимально невыгодных условиях.

      Норвежская Equinor сравнительно тихо ушла с российского рынка, передав свои доли в СП «Ангара Ойл» и «СевКомНефтегазе» своим партнерам — «Роснефти» и «Зарубежнефти».
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:23
    +1
    Также как утверждает еврочиновница, Россия пыталась использовать газ «в качестве инструмента политического давления».

    Бедные те женщины, которые ходили на прием вместо гинеколога к этой Чумабабе.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 14:23
    +1
    Как уточнила председатель ЕК, сокращение поставок Россией голубого топлива отразилось на запредельных счетах на газ и электричество для конечного потребителя, которые выросли на 300%.
    Главное, так обвинить в СВОИХ ошибках других... В Урсула в этом БОЛЬШОЙ СПЕЦИАЛИСТ
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:34
      0
      Цитата: svp67
      В Урсула в этом БОЛЬШОЙ СПЕЦИАЛИСТ

      Это точно, через гинекологическое кресло всегда виднее.
  4. Shket53
    Shket53 Сегодня, 14:24
    +1
    За 8 месяцев экспорт российского газа в Европу сократился на 80%, в результате чего летом 2022 года цены на энергоносители в странах ЕС взлетели до рекордных высот. Подорожание газа и электричества произошло на уровне 300% ...... Ну надо же какие глубокомысленные умозаключения у Урсулки которая фон дер Ляйен....Ну как говорится за что боролись...на то и напоролись....рекомендую конторе под названием ЕС и дальше двигаться в ономнаправлении
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 14:33
      -1
      Цитата: Shket53
      За 8 месяцев экспорт российского газа в Европу сократился на 80%,

      В феврале вырос на 70%. wink
  5. HAM
    HAM Сегодня, 14:36
    0
    Нда,уж! "Великий математик" получается из гинеколога-министра обороны ,цельной головы какой то комиссии.....всё то она умеет,всё то она знает...такая же как Шольц,только без хвоста...
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:36
    +3
    Не надоело мусолить эту жвачку? Да, наплевать мне на их тарифы! Покупают газ дороже- их проблемы! Было бы неплохо, если бы наше руководство больше думало и о наших "тарифах". В стране проблем нет? Только за запад переживать? В 200 км от Москвы полно не газофицированных мест. Сколько можно об этом говорить. А, это не выгодно! Вот гнать на бугор- это да!
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:41
    +1
    Ну какова шельма, дообнималась с Зе.Подхватила болезнь попрашайничества.Точно по сценарию Зе.Сначала хвалим себя, за то что от тоталитарного газа отказались.Потом дайте СПГ - да побольше,второй этап будет - дайте бесплатно,а то США послали.Девчура пусть откажется от СПГ Новатека,ах да там долгосрочные контракты !После победы России можно в долговой турма угодить.
  8. Tusv
    Tusv Сегодня, 14:47
    +1
    Война вам не мать родна, а улица с двухсторонним движением. А люли выдают на каждом шагу. Привыкай Урсула к синякам. Их будет больше в разы
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:54
      +1
      Требую уважать права немецкого волка " Снежка" ,он волк и ливерной колбасой питаться не должен,он не падальщик.Что там у Урсулы в поместье четырёхногое осталось.Где Грета ?Она должна с плакатом стоять у поместья Урсулы:Канадский СПГ это смерть для Европы,свободу волеизъявления всем немецким волкам! hi
  9. Керенский
    Керенский Сегодня, 14:48
    +2
    Подорожание газа и электричества произошло на уровне 300%

    Это энергетики сектор. Химпром чуть позже сыграет, там никакие газовозы не спасут.
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:55
    +1
    То есть и тут Россия виновата? :))
    Может, этот импорт Россия снижала? Может, это Россия отказалась от долгосрочных контрактов? Может, это Россия разворачивает свои газовозы в Азию, когда на азиатских рынках продавать выгоднее? Чокнутая акушерка - пример беспрецедентной наглости :)))
  11. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 15:01
    +1
    И только на пятый день, Зоркий Глаза заметил, что нет одной стены. laughing
  12. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 15:05
    +1
    Так а зачем им газ вообще? Они ж ветряками освещаются и термосами отапливаются. wassat