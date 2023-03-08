За 8 месяцев экспорт российского газа в Европу сократился на 80%, в результате чего летом 2022 года цены на энергоносители в странах ЕС взлетели до рекордных высот. Подорожание газа и электричества произошло на уровне 300%

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, как снижение импорта российского газа ЕС прошлым летом послужило причиной существенного роста тарифов на энергоресурсы. Как уточнила председатель ЕК, сокращение поставок Россией голубого топлива отразилось на запредельных счетах на газ и электричество для конечного потребителя, которые выросли на 300%.Вот как она прокомментировала ситуацию во время своего выступления в парламенте Канады:Также как утверждает еврочиновница, Россия пыталась использовать газ «в качестве инструмента политического давления». По её словам, Брюсселю удалось проявить стойкость в вопросе обеспечения своей энергетической безопасности, отдав предпочтение другим надёжным поставщикам этого топлива. Немецкий и европейский политик отметила ключевую роль Канады в этом отношении, которая нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, напомнив и о том, что европейские граждане отнеслись к этому якобы с пониманием, снизив потребление энергии за это время на 20%.В этой связи стоит напомнить и о заявлениях российских властей о том, что в результате своей недальновидной политики Европа потеряла доступ к дешёвым энергоносителям из РФ, начав закупать СПГ из США и других стран, который не только значительно дороже, но ещё и наносит гораздо более серьёзный ущерб экологии при добыче (гидроразрыв). Видимо в этом и заключается «энергетическая безопасность» Евросоюза.