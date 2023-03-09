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В руководстве Пентагона оценили боеспособность российской ракеты «Сармат»

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В руководстве Пентагона оценили боеспособность российской ракеты «Сармат»

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" обладает высокой степенью боеспособности. Исходя из этого, армия США нуждается в соответствующих средствах сдерживания. Об этом заявил командующий силами воздушной обороны США генерал Глен ван Херк.


В ходе слушаний в американском конгрессе ван Херк напомнил, что в апреле прошлого года вооруженные силы России провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая является стратегическим вооружением, показавшим высокую степень боеспособности. Это показывает критическую важность обеспечения армии США современными и надежными средствами сдерживания.

Американский генерал также упомянул проведение испытаний российской атомной подводной лодки "Белгород", способной нести ядерные торпеды "Посейдон", которые в состоянии поражать прибрежные цели с расстояния в несколько тысяч километров, что также представляет для безопасности США серьезную угрозу.

Ван Херк подчеркнул, что североамериканский континент находится в зоне действия российских крылатых ракет морского и воздушного базирования. Он также отметил успешное применение российской армией новых гиперзвуковых ракет в ходе вооруженного конфликта на Украине.

Новые МБР "Сармат" призваны заменить тяжелые стратегические ракеты шахтного базирования РС-20В "Воевода". Для размещения ракет "Сармат" планируется использовать уже имеющуюся инфраструктуру.
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:41
    0
    Зачем пугать американского избирателя ,МБР это не какой-то 155 мм снаряд,за час не сделаешь .
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:45
    +1
    Рассказал о последних результатах инспектирования, сожалея об отсутствии перспектив в ближайшее время....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:46
      +1
      американцам - писюн дикообраза в ракрытом виде, а не инспекции на наших объектах. yes
  3. HAM
    HAM Сегодня, 12:02
    +2
    Если слушать америкосов,то выходит,что они самая беззащитная и несчастная нация на свете.....все их хотят обидеть,покуситься на "национальную безопасность",развалить демократию......
    Как всё ЭТО напоминает СЛЁЗЫ КРОКОДИЛА,жующего лань...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:09
    0
    Ван Херк по пунктам разложил, что может грозить Сша в случае конфликта: от МБР, "Посейдона" до гиперзвукового оружия. Но при этом не посоветовал наладить нормальные отношения с Москвой, а призвал усиливать и развивать свою ядерную составляющую.
  5. Shket53
    Shket53 Сегодня, 12:10
    0
    " Американский генерал также упомянул проведение испытаний российской атомной подводной лодки "Белгород", способной нести ядерные торпеды "Посейдон" ....Кстати....у НАС есть еще и веялки , и сеялки и этот К -700 (он же Кировец ) с вертикальным взлетом ...ну Мы вам и.д.и.е.т.а.м ...об этом не скажем