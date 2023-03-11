Заглянуть за горизонт: орбитальный разведывательно-ударный эшелон

Стратегию и тактику ведения войн всегда определяли технологии. Пожалуй, наиболее отчётливо это проявилось тогда, когда появились лук и стрелы – оружие, позволяющие слабому противнику одолеть куда более сильного. Далее история развивалась с ускорением – пушки и ружья, винтовки и пулемёты, танки, артиллерия и авиация, дроны и тепловизоры. Особняком стоит ядерное оружие, в каких-то ситуациях это «абсолютное оружие», а иногда его наличие вообще не имеет никакого значения.
Но куда мы движемся? Как изменятся вооружение и войны, к примеру, на рубеже 2050–2100 годов?
Технологии развиваются столь стремительно, что ответить на этот вопрос чрезвычайно сложно. Смог бы кто-то предсказать, например, в 1980 году, столь широкое развитие цифровых сетей связи? Широчайшее насыщение поля боя гражданскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), оказывающими на поле боя куда более сильное влияние, чем высокотехнологичное гиперзвуковое или лазерное оружие? С другой стороны, кто мог предсказать многомесячное «стояние» российских и украинский войск, напоминающее сражения времён Первой мировой войны, когда один и тот же населённый пункт месяцами не уходит из лент новостей?
Так каким оружием человечество будет воевать через полвека? Танками массой 150 тонн с орудиями калибра 240 миллиметров или БПЛА-камикадзе размером с ноготь?
Попробуем рассмотреть возможные направления развития вооружённых сил на рубеже 2050–2100 годов, с учётом тех технологий, которые уже появились или появление которых может ожидаться в обозримой перспективе. И начнём мы с космического пространства, поскольку именно способность вести боевые действия в космосе / из космоса с высокой вероятностью будет определять статус «великой державы» в XXI веке. Объём статьи не позволяет подробно раскрыть тему, поэтому ряд моментов будет озвучен тезисно.
Цены и технологии
В середине XX века великие державы рвались в космическое пространство. Первые успехи были столь головокружительными, что казалось, совсем скоро человечество устремится к звёздам, а уж освоение Солнечной системы считалось чем-то само собой разумеющимся.
В реальности всё оказалось гораздо сложнее. Основной проблемой освоения космического пространства стала высокая стоимость вывода полезной нагрузки (ПН) на орбиту, существенно снизить которую в XX веке так и не удалось, поскольку каждый запуск означал неотвратимую потерю чудовищно дорогих одноразовых ракет-носителей (РН). Появление многоразовых космических кораблей (КК) Space Shuttle не разрешило проблему, поскольку стоимость вывода полезной нагрузки не снизилась (скорее – даже возросла), плюсом к этому добавились резонансные аварии с гибелью американских астронавтов, что никак не способствовало популярности программы Space Shuttle, а также развал СССР, в результате чего США возомнили себя хозяевами планеты и сфокусировались на борьбе с противниками Pax Americana по всей планете.
Тем не менее пути снижения стоимости вывода на орбиту нашлись – частная компания SpaceX, одно название которой вызывает у многих несварение желудка, как и имя её основателя Илона Маска, смогла создать частично многоразовую РН Falcon 9 и её версию с увеличенной грузоподъёмностью Falcon Heavy. Их отличительной особенностью является многоразовое использование наиболее дорогостоящей первой ступени. Также повторно могут использоваться боковые ускорители (у Falcon Heavy) и головной обтекатель.
РН Falcon 9 (слева) и РН Falcon Heavy (справа) – а сколько было ура-патриотических статей, где говорилось о тщетности создания РН семейства Falcon – дескать, и корпус у них тонкий и высокий, и двигателей много, и о краже советских технологий, и о многом другом – наглядный пример вреда шапкозакидательства
Чуть позже SpaceX был разработан многоразовый космический корабль Dragon, существующий в грузовом и пассажирском (Crew Dragon) вариантах.
Многоразовый космический корабль Dragon
Характерно, что, несмотря на все разногласия и на фактически ведущуюся на территории Украины войну между Россией и США, 1 марта 2023 года российско-американский экипаж отправился к Международной космической станции именно на КК Crew Dragon – такая вот международная изоляция.
Даже эволюционное развитие РН семейства Falcon даст США огромные преимущества по развёртыванию инфраструктуры в космическом пространстве, но ведь у SpaceX на подходе куда более значительный проект – полностью многоразовая двухступенчатая сверхтяжёлая ракетная система Starship/Super Heavy, созданная из нержавеющей стали, чей первый орбитальный полёт ожидается в 2023 году.
Starship/Super Heavy на стартовой позиции
По предварительным расчётам, Starship / Super Heavy обеспечит снижение стоимости вывода ПН на низкую околоземную орбиту (НОО) до 100 долларов за килограмм, что станет настоящей революцией в освоении космического пространства и позволит реализовать всё то, о чём мы поговорим ниже.
Несколько лет назад у автора было двоякое чувство – с одной стороны, США всегда были нашим конкурентом, почти врагом, хоть это и была холодная война, поэтому, казалось бы, любая их неудача должна была радовать, но подспудно иногда возникало желание того, чтобы человечество смогло сделать новый рывок в космос, который заставит остальные страны двигаться в этом направлении, ведь космос – это единственное, что может вывести глобальную экономику из планетарного тупика. Но сейчас, когда США, да и компания SpaceX в том числе, ведут реальную войну против нашей страны, остаётся только надеяться, что Starship / Super Heavy – это лишь вершина финансовой пирамиды, а если нет, то что эта ракета гробанётся при взлёте, хороня под собой американские надежды на космическое превосходство – пусть на РН SLS летают, может разорятся...
Сенсорный сегмент
В принципе, он может быть построен и с текущим уровнем развития РН, кроме того, он уже существует и развивается. Сенсорный сегмент – это совокупность спутников разведки, управления и связи (РУС). Они могут принадлежать государству или частным компаниям, но при необходимости функционировать как единое целое в интересах вооружённых сил.
Наиболее наглядный пример перспектив построения сенсорного сегмента в ближайшем будущем – спутники связи Starlink вышеупомянутой компании SpaceX, чьё количество на орбите превосходит количество всех искусственных спутников Земли (ИСЗ), принадлежащих всем странам мира вместе взятым. Уже сейчас запущено свыше 3 500 спутников Starlink, а теоретически их количество может составить 42 000. Они обеспечивают не только связь с поверхностью, но и высокоскоростную связь между собой (в последних модификациях по оптическим линиям передачи данных).
Спутник Starlink с активной фазированной антенной решёткой – тысячи их
Потенциально спутники Starlink могут применяться как навигационные – пока Илон Маск притормозил развитие этой функции с целью минимизации расходов. Нельзя полностью исключать и возможность использования спутников Starlink для ведения радиоэлектронной и даже радиолокационной разведки (пока это вряд ли возможно, но кто знает, какую функциональность получат будущие версии).
Другой пример – радиолокационные спутники дистанционного зондирования Земли коммерческой компании Capella Space, способные получать изображение земной поверхности в радиолокационном диапазоне длин волн с разрешением менее 50 сантиметров.
Спутник дистанционного зондирования Земли компании Capella Space и полученные с его помощью изображения
В ближайшей перспективе количество ИСЗ РУС на орбите будет стремительно возрастать, как и их характеристики. Точность определения координат объектов на поверхности достигнет миллиметровых величин. Разрешение снимков, полученных в оптическом и радиолокационном диапазонах длин волн, будет измеряться единицами сантиметров.
Можно предположить, что к 2100 году развитые страны будут иметь возможность получения изображения практически всей земной поверхности, в нескольких спектральных диапазонах, с высоким разрешением, в масштабе времени, близком к реальному.
Легко представить, как это повлияет на способность вооружённых сил вести боевые действия. Уже сейчас на Украине, Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ), ощущают на себе эффективность средств спутниковой разведки стран НАТО, и в будущем ситуация будет только усугубляться. В особенности это касается тех элементов стратегических ядерных сил (СЯС), которые полагаются на скрытность.
Более того, обнаруживаться будут не только наземные, но и воздушные цели, в частности, военно-воздушные силы (ВВС) США уже сейчас рассматривают эту возможность. Даже учитывая все возможные риски, можно не сомневаться, что лет за 50 эта задача уж точно будет решена.
Применение перспективных датчиков, основанных в том числе на использовании квантовых эффектов, позволит получать и иную информацию о событиях, происходящих не только на поверхности, но и под водой, а возможно, что и под землёй. Например, высокочувствительные датчики, способные фиксировать изменения магнитного и гравитационного поля Земли, позволят осуществлять обнаружение из космоса крупных подводных объектов, таких как подводные лодки (ПЛ). Уже сейчас, в наше время, в Китае прорабатывается возможность обнаружения ПЛ из космоса с помощью лазерных радаров – лидаров.
Для обработки огромных массивов данных будут широко применяться квантовые компьютеры и нейросети.
Разумеется, получение разведданных практически в реальном масштабе времени позволит обеспечить наведение на выявленные цели вооружений, без использования наземных/надводных/воздушных средств разведки. Но это будет лишь первый этап формирования орбитального разведывательно-ударного эшелона.
Сегмент «космос-поверхность»
Следующим этапом станет развёртывание ударных вооружений класса «космос-поверхность». Такие проекты начали разрабатываться в начале XXI века (а может, и раньше), например, можно вспомнить американскую программу Rods from God («Жезлы бога»), и нет сомнений, что теперь их доведут до логического завершения. Основная проблема, скорее всего, состояла в стоимости вывода ПН на орбиту, но теперь, как мы говорили ранее, эта задача вскоре будет решена.
При нанесении удара из космоса на стороне атакующего играет гравитация – в принципе, даже взрывчатка может не потребоваться. Массивные стержни из тугоплавкого металла могут применяться для поражения точечных, хорошо заглубленных целей, при этом мощность кинетического удара может быть эквивалентна тактическим ядерным зарядам начального уровня, а «ливень» из компактных штырей будет способен превращать в фарш крупные наземные объекты – военные базы, суда, промышленные объекты.
Rods from God
Отдельно необходимо выделить возможность точечного поражения наземных целей из космоса лазерным оружием. Речь идёт не об уничтожении танков или кораблей, а о поражении так называемых «мягких» целей – людей.
Само по себе создание лазерного оружия для космического пространства – далеко не тривиальная задача – проблема в низком КПД существующих лазеров и сложности с отводом от них тепла в вакууме. Однако для поражения единичных точечных целей длительной работы лазеров не требуется. Таким образом, лазерное оружие в космосе может стать страшным оружием VIP-террора, предназначенным для поражения любых, неугодных его хозяину людей – лидеров недружественных стран, скрывающихся в других странах политических беженцев.
«Ангельский огонь» – кадры из сериала «Видоизменённый углерод»
Это будет очень страшный мир для тех, кто не сможет противостоять орбитальным ударным системам противника – возможность в любой момент превратиться в обгорелый труп заставит потенциальные цели прятаться под землю, но и там они не будут полностью защищены от удара из космоса кинетическим оружием, разве что снизится вероятность их обнаружения.
Можно ли противодействовать оружию «космос-поверхность» с Земли? Можно, но только в крайне ограниченных масштабах, поскольку гравитация будет на стороне атакующего – вывод ПН «оптом» всегда будет дешевле, чем запуск ракет «поверхность-космос».
Сегменты «космос-воздух» / «космос-глубины»
Вооружение «космос-воздух», скорее всего, появится уже после того, как будут развёрнуты орбитальные ударные группировки «космос-поверхность». Учитывая высокую скорость перемещения и маневренность воздушных целей, потребуются средства корректировки атакующего боеприпаса на всём протяжении полёта.
На конечном этапе, к примеру, боевая часть может подрываться на высоте в несколько сот метров над целью, превращаясь в облако готовых поражающих элементов – тугоплавких дробинок, накрывающих площадь в несколько сотен квадратных метров. Или орбитальный боеприпас «космос-поверхность» будет представлять собой спускаемый аппарат, интенсивно тормозящий на заданной высоте, и выпускающий несколько модифицированных ракет «воздух-воздух» с активной радиолокационной (или даже многоспектральной) головкой самонаведения и каналом обратной связи для целеуказания со спутников.
Наиболее сложной задачей потенциально станет реализация возможности поражения из космоса подводных лодок – сейчас это может показаться ненаучной фантастикой, но, с другой стороны, в том случае, если обнаружение подводных лодок с НОО станет реальностью, то и вопрос их уничтожения вполне может быть рассмотрен, по крайней мере, при нахождении ПЛ на небольшой глубине. Не забываем, что мы рассматриваем временной период протяжённостью свыше 75 лет.
Сегмент «космос-космос»
Разумеется, появления орбитальных ударных систем приведёт и к появлению оружия класса «космос-космос». Фактически оно появилось ещё в XX веке, причём лидером в его создании был Советский Союз. Да и сейчас периодически появляется информация о российских «спутниках-инспекторах», несущих чувство тревоги американским военным.
Серийная противоспутниковая система «ИС-М» и изображение предполагаемого «спутника-инспектора» на базе платформы «Карат-200»
У США, в свою очередь, существуют свои секреты, например, беспилотный орбитальный космоплан X-37, способный находиться на орбите годами, маневрировать и нести неизвестную, скрытую внутри него полезную нагрузку.
Американский многоразовый беспилотный «челнок» X-37
Также американской частной компанией Sierra Nevada Corporation разрабатывается многоразовый беспилотный космоплан Dream Chaser Cargo System. С дополнительным модулем Shooting Star космоплан Dream Chaser Cargo System сможет нести полезную нагрузку массой до 7 тонн и работать на орбитах, вплоть да высокоэллиптических и геосинхронных.
Dream Chaser Cargo System
Обе эти машины вполне могут подойти на роль орбитальных перехватчиков. Однако все эти комплексы могут работать против спутников противника, когда их десятки, максимум сотни.
Проблема в том, что в перспективе на орбите будут находиться тысячи – десятки тысяч спутников различного назначения. Кто-то рассчитывает на применение ядерного оружия в космосе, но его эффект будет весьма ограничен, да и низкая стоимость вывода полезной нагрузки на орбиту и крупносерийное производство спутников позволят противнику быстро восполнить потери. Кто-то говорит про «ведро гаек» и эффект Кесслера, но никаких гарантий того, что он действительно сработает, пока нет, возможно, часть спутников и будет уничтожена, но крайне сомнительно, что во всём диапазоне даже НОО, не говоря уже о более высоких орбитах.
Возможно, что появятся специализированные космические аппараты – перехватчики, предназначенные для массового и относительно недорогого уничтожения сотен спутников противника, например, что-то вроде орбитального перехватчика «Жнец».
Концепт орбитального перехватчика «Жнец»
Сегмент ПРО
Противоракетная оборона (ПРО) – это одна из важнейших задач, которая будет обеспечиваться соответствующим сегментом орбитального разведывательно-ударного эшелона.
Наибольшие усилия в создании систем ПРО всегда проявляли США, рассчитывая получить одностороннее преимущество над СССР. Им не удалось завершить с положительным результатом программу «Звёздных войн» в годы холодной войны. Существующая в настоящее время система ПРО США также не способна сдержать массированный удар противника, нанесённый с помощью межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Появление орбитального сегмента ПРО может переломить ситуацию и потенциально обеспечить перехват тысяч боеголовок.
Причём боеголовки противника могут поражаться на всех этапах – в шахтах или на мобильных носителях, с помощью кинетических орбитальных ударных систем класса «космос-поверхность», на этапе набора высоты, с помощью лазерного оружия и систем поражения «космос-воздух», а также непосредственно в космическом пространстве, с помощью кластерных перехватчиков.
Спутники, оснащённые высокочувствительными инфракрасными сенсорами, способные осуществлять обнаружение старта МБР и их отслеживание, а также обеспечивать слежение за гиперзвуковыми ракетами, да и другими летательными аппаратами, излучающими мощный поток инфракрасного излучения на всех этапах полёта, уже разрабатываются в США.
Кластерный перехватчик типа MKV
Выводы
Развёртывание орбитального разведывательно-ударного эшелона в корне изменит формат противостояния на земле, на воде (под водой) и в воздухе. Лишь те державы, что смогут создать могучие орбитальные кластеры спутников различного назначения, будут доминировать на планете. Всем остальным предназначена роль держав «второго сорта», чья участь подчиняться воле победителя. Наиболее серьёзные шансы на создание орбитальных разведывательно-ударных эшелонов имеются у США, Китая и пока ещё у России.
Создание орбитальных разведывательно-ударных систем станет лишь началом. Низкая стоимость вывода полезной нагрузки на орбиту спровоцирует развитие космических технологий, в том числе перспективных двигателей и источников энергии, скорее всего, ядерных, на базе которых будут созданы космические корабли, способные оперировать в глубине Солнечной системы.