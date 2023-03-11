Заглянуть за горизонт: орбитальный разведывательно-ударный эшелон

РН Falcon 9 (слева) и РН Falcon Heavy (справа) – а сколько было ура-патриотических статей, где говорилось о тщетности создания РН семейства Falcon – дескать, и корпус у них тонкий и высокий, и двигателей много, и о краже советских технологий, и о многом другом – наглядный пример вреда шапкозакидательства