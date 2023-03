Характеристика логистической системы НАТО

Введение

В современных войнах успеха добиться невозможно, если воинские части и подразделения не будут должным образом снабжаться ГСМ, боеприпасами и продуктами питания и если их вооружения и техника не будут обслуживаться. Современный бой отличается решительными и динамическими действиями, а также резкими изменениями обстановки, что требует большего числа предметов снабжения по сравнению со Второй мировой войной. Поэтому все более важную роль играет непрерывность тылового обеспечения, цель которого – своевременно поставить каждому солдату все, что ему необходимо для выполнения боевой задачи.

Любители обсуждают тактику, кабинетные генералы – стратегию, а профессионалы – логистику.

Теоретические основы

Принципы логистики НАТО

Функциональные и смежные области логистики НАТО

Материально-техническое обеспечение

Развёртывание вооружённых сил

Уровни обеспечения

Виды обеспечения

(Classes of supply)

Стратегии обеспечения «Толкай – тяни»

(Push and pull)

Общая система материально-технического обеспечения

(Generic Theatre Sustainment System)

Объединённая группа материально-технического обеспечения

(Joint Logistic Support Group JLSG)

Объединённая сеть материально-технического обеспечения

(Joint Logistic Support Network, JLSN)

LOGFAS

Информационное обеспечение логистики в ВС России

Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России

Заключение

Список материалов для дополнительного изучения

Сразу предупреждаю, что для просмотра части материалов необходим VPN, если вы находитесь на территории России.Начиная с весны 2022 года в сети всё чаще и чаще стали появляться публикации, посвящённые интеграции ВС Украины в структуры НАТО. Когда стало очевидно, что первоначальные планы России по операции на Украине не выполнились, не только посольства стали возвращаться в Киев. На Украину пошли эшелоны, автоколонны и самолёты/пароходы c военной техникой и оборудованием.Вместе с этим движением техники и оборудования активизировалась и другая работа. ВС Украины семимильными шагами переходят на нормы НАТО не только в области вооружений, но и стандартов. В частности, материального обеспечения. Вся современная информационная система, которая начала активно выстраиваться после 2014 года уже формировалась под влиянием НАТО. События февраля 2022 года многократно ускорили это движение и фактически полностью подчинили все процессы кураторам из НАТО. Мост между армиями НАТО. Украина переводит военную логистику на натовскую ІТ-систему LOGFAS. Насколько сложен этот путь (8 сентября 2022), Поставки оружия: Украина успешно ввела логистическую систему LOGFAS от НАТО (21 октября 2022). Это лишь некоторые статьи на эту тему (советую их посмотреть).Современная логистика может многое, и критически важно постоянно совершенствовать логистическое обеспечение. Я кратко охарактеризую логистическую систему НАТО и сделаю некоторые выводы. Вся информация взята из открытых источников. НАТО благоразумно не скрывает то, что в принципе очевидно.• Коллективная ответственность (Collective responsibility). НАТО как организация и все её члены несут коллективную ответственность за обеспечение операций и миссий («один за всех и все за одного»). Ответственность распределяется в соответствии с возможностями участника и – в определённых случаях – желанием того или иного участника.• Власть (Authority). Командующий НАТО соответствующего уровня должен быть наделен достаточными полномочиями для развертывания, приема, использования, поддержания и передислокации сил, выделенных странами, наиболее эффективным образом.• Приоритет эксплуатационных требований (Primacy of Operational Requirements). Логистика должна обеспечивать правильную поддержку – в нужном количестве – в нужном месте – в нужное время. Должна быть полностью интегрирована в операционную структуру и процесс планирования операций. И военные, и гражданские структуры НАТО сфокусированы на выполнение поставленных задач, чтобы операция (от планирования до завершения) была выполнена успешно.• Сотрудничество и координация (Cooperation and Coordination). Сотрудничество и координация между нациями и НАТО имеют важное значение. Координируются гражданский и военный секторы; страны, не входящие в НАТО, и другие соответствующие организации – ООН, ЕС, ОБСЕ и т. д.• Гарантированное обеспечение (Assured Provision).• Достаточность (Sufficiency).• Эффективность (Efficiency).• Гибкость (Flexibility).• Видимость и прозрачность (Visibility and Transparency). Использование различных инструментов (LOGFAS) для понимания «логистической картины» (планирования и управления).• Простота (Simplicity).Функциональные области:• Поставки.• Обеспечение жизненного цикла материалов.• Техническое обслуживание оборудования.• Передвижение и транспортировка.• Услуги.• Медицина.Смежные области:• Бюджет и финансы.• Военная инженерия.• Похоронные дела.• Поддержка операций подрядчиками.• Гражданско-военное взаимодействие.• Военная полиция.Эффективность логистики зависит не только от качества каждой отдельной области, но и от качества их взаимодействия на различных уровнях (НАТО как организации, между НАТО и отдельными членами, между членами НАТО). Унификация и синхронизация процедур повышают уровень поддержки в различных сферах обеспечения.Красная пунктирная линия – это JOA (joint operation area), местность, где происходит конфликт и где будут разворачиваться ВС для выполнения миссии.Home base – место постоянной дислокации вооружённых сил.AA/FD (Assembly Area/Final Destination) – точка «сбора» или конечная точка развёртывания на местности.Из Home base ВС перемещаются в APOE/SPOE (Airport of Embarkation/Seaport of Embarkation) и после в APOD/SPOD (Airport of Debarkation/Seaport of Debarkation) – воздушный/морской порт погрузки/выгрузки. То же касается и оборудования, и материалов. После прибытия в JOA ВС сосредотачиваются в HA (Holding area, зона удержания), а оборудование – в MA (Marshalling area, сортировка).После этого происходит движение ВС и оборудования до встречи в SA (Staging area, промежуточная зона). После необходимых приготовлений ВС с оборудованием и материалами выдвигается к AA/FD. Если за один переход AA/FD нельзя достигнуть, то выполняется остановка в CSC (Convoy Support Centre).Первая часть (перемещение из home base в APOE/SPOE) – ответственность того, чьи силы и средства перемещаются. Перемещение из APOE/SPOE в APOD/SPOD – зона ответственности структур НАТО (SD, Strategic Deployment).Есть тесная связь между уровнем операции и линиями поддержки в обеспечении. Уровень операции (Level of operation) показывает уровень, на котором осуществляется управление. Уровень поддержки (Lines of support) показывает, где запасы группируются, хранятся, в контексте структуры военного командования. Уровень поддержки – это где физически находятся запасы, в том числе.При планировании операции осуществляется определение количества дней обеспечения. Эта цифра (количество дней обеспечения) определяет количество необходимых запасов, которые должны быть распределены по цепочке обеспечения для снабжения ВС, участвующих в операции.Один день потребления ресурсов является базовой единицей расчёта. Показатель DOS (Days of supply, дни потребления) устанавливается для каждого уровня поддержки. Т. е. на сколько дней поддержки должен быть сформирован запас для успешного выполнения миссии.Эти показатели различаются от операции к операции и являются частью задачи планирования и прогнозирования, которые выполняются заранее.Если говорить о 30 днях запасов, то пример распределения может быть следующим:• Первая линия (2 дня) – это обеспечение корабля, unit, squadron (как адекватно это перевести, я не знаю; наверное, минимальная неделимая единица: танк, БМП, взвод).• Вторая линия (3 дня) относится к тактическому звену и для сухопутных сил – это brigade logistic unit (подразделение материально-технического обеспечения бригады).• Третья линия (15 дней) относится к оперативной зоне. Возможности третьей линии поддержки, предоставляемые вооруженным силам в рамках операций на театре военных действий или на объектах, установленных вдоль стратегической линии связи. Часто это будет логистическая база театра военный действий. Обычно на этом уровне содержится до 50 % всех запасов по запланированным дням потребления.• Четвёртая линия (10 дней) относится к стратегической зоне и включается в себя запасы на home base, гражданские поставки и промышленное производство, а также запасы «в пути», которые ещё не достигли JOA.TOE – table of equipment (перечень оборудования), POL – petroleum, oil and lubricants.Все номенклатурные единицы относятся к одному из указанных классов (делается ремарка, что не все члены НАТО придерживаются такой классификации, и есть отдельный стандарт для таких «индивидуумов», который описывает правила классификации и правила транспонирования в стандартную классификацию).Это упрощает ответственность за отдельные предметы снабжения, как с точки зрения того, кто несет ответственность в рамках функций, так и с точки зрения того, как предметы снабжения хранятся и транспортируются.Существует две стратегии обеспечения:Push – стратегия, когда запасы отгружаются в заранее определённых количествах, по заранее определённым интервалам, в заранее определённые локации. Обычно используется для позиций с низкой неопределённостью спроса (т. е. скорость потребления с высокой долей вероятности известна заранее), высоким уровнем экономии на масштабе перемещения. Например, вода, еда и продукты, боеприпасы на бригаду или батальон на основании среднедневных норм потребления. Поставки осуществляются постоянно, тактическим единицам нет необходимости осуществлять заказ.Pull – тактические единицы выполняют заказ позиций, которые им необходимы. Эта стратегия используется для позиций с высоким уровнем неопределённости спроса, низкими значениями объёма. В этом плане цепь поставки ориентируется на реальный спрос.Эта картинка показывает общее описание того, как запасы распределены между линиями поддержки.Третья линия, как было сказано ранее – TLB (theatre logistic base, логистическая база театра военных действий). При необходимости TLB может быть несколько (например, из-за географии театра военных действий).Основная задача TLB – восполнение запасов второй линии поддержки. Логистические единицы второй линии зависят от вида войск (сухопутные, воздушные или морские) и также могут быть представлены разным числом единиц в зависимости от требований и особенностей театра военных действий.Каждая бригада имеет свою зону логистической поддержки (BSA, brigade support area), которая управляется батальоном поддержки обеспечения бригады. Обычно, TLB использует push-стратегию для восполнения запасов второй линии поддержки.Наземные и воздушные единицы используют и push, и pull-стратегии для восполнения запасов первой линии поддержки. Для морских единиц обычно используется исключительно pull. При выполнении заданий снабжение морских единиц осуществляется транспортно-грузовыми судами, а не заходом в порт (RAS, replenishment at sea). Или напрямую из судна в судно, либо с использованием вертолётов.Логистика на тактическом уровне зависит от оперативной логистики на театре военных действий и условий, которые определяются посредством планирования и координации на оперативном уровне. Использование логистики театра военных действий позволяет тактическому уровню правильно использовать свои возможности и способность поддерживать оперативную эффективность с течением времени и обеспечивать устойчивость.На картинке представлена обобщённая информация о JLSG. Основные элементы этой группы ответственны за функционирование TLB. Логистические подразделения TLB отвечают за получение, хранение и дальнейшее распространение запасов всех классов. Также в подчинении есть выделенные единицы в портах получения, конвойные службы, которые могут принимать, организовывать временное хранение и осуществлять транспортировку как ВС, так и оборудования.В зону ответственности также входят инженерные и охранные подразделения TLB.Объекты логистики связаны через сеть материально-технического обеспечения (JLSN). Объединенная сеть логистической поддержки – это система взаимосвязанных логистических узлов, видов деятельности, организаций и объектов, их мультимодальных связей в зоне совместной деятельности. Как показано на рисунке, типичная объединенная сеть материально-технического обеспечения состоит из пунктов погрузки и выгрузки, линий связи, базы материально-технического обеспечения театра военных действий, центров поддержки конвоев и перевалочных пунктов.Важно подчеркнуть, что командующий объединенной группой материально-технической поддержки не является владельцем боевого пространства. Командующий боевым пространством обычно имеет командование и контроль над подразделениями, проходящими через его район.Logistics Functional Area Services – LOGFAS – это набор инструментов, поддерживающих логистические процессы НАТО для стратегического перемещения и транспортировки, планирования и выполнения развертывания ВС, планирования перемещений на театре военных действий и планирования обеспечения. Разработан и поддерживается Службой поддержки и бизнес-приложений Агентства связи и информации НАТО (NCIA).LOGFAS НАТО является краеугольным камнем оперативной совместимости многонациональных сил. LOGFAS управляет информацией о логистике на всех уровнях планирования и выполнения как непосредственно сил НАТО, так и у союзников и партнеров НАТО.Преимущества от использования LOGFAS:• Обеспечивает возможность планирования и проведения многонациональных логистических операций, в том числе с союзниками и партнерами НАТО.• Может работать в автономном режиме, когда подключение недоступно во время операций. С автоматической синхронизацией после восстановления подключения, возможностью ввода ручных обновлений через файлы.• Вход к общей оперативной картине с различными возможностями, доступными в один клик. Например: моделирование движения автоколонн в LOGFAS или допуск к информационной панели и карте в режиме реального времени, а также историческим данным.LOGFAS включается в себя следующие модули:• GEOMAN (Geographical Data Management Module) – модуль управления географическими данными. Всё, что связано с картами и геоинформационными сервисами. Насколько я понял, они собирают в этот модуль все необходимые и возможные карты (включая спутниковую и аэросъёмку) и насыщают информацией об объектах (морские и воздушные порты, мосты, автомобильные дороги, железные дороги) и их свойствах (пропускная способность, тип покрытия и т. п.). Этакий OpenStreetMap и GoogleMaps. Причём данные они собирают и из открытых источников в том числе. Данный модуль может использоваться и самостоятельно, и предоставлять данные для других модулей системы.• LDM (LOGFAS Data Management Module) – модуль управления данными. Это большой классификатор (справочник) всех позиций от гайки до бригад и корпусов включительно. Для сложных объектов (типа БМП, танк, бригада) есть профили и спецификации, которые показывают, «из чего состоит» объект, какие ресурсы с какой скоростью (и при каких условиях) он потребляет.• SPM (Sustainment Planning Module) – модуль планирования обеспечения. Модуль в первую очередь предназначен для оперативного планирования материально-технической поддержки подразделений. В частности, можно использовать для следующих типов вычислений: планирование долгосрочных запасов; планирование материально-технического обеспечения действующих подразделений; анализ устойчивости действующих логистических центров.• ADAMS (Allied Deployment and Movements System) – модуль развёртывания и перемещений. Используется для планирования, оценки и моделирования перемещения и транспортировки. Данные включают список персонала, оборудования, расходных материалов, видов транспорта, линий связи и график движения. Результатом является подробный план развертывания (Detailed Deployment Plan, DDP), который состоит из информации о том, что, где, когда и как перемещаются силы и средства. Координационный центр собирает национальные DDP, устраняет их конфликты и развивает многонациональный DDP.Основная задача данного модуля – верхнеуровневое планирование и устранение противоречий между различными национальными планами развёртывания в случае коалиционных операций.• CORSOM (Coalition Reception, Staging and Onward Movement) – Коалиционный прием, постановка и дальнейшее движение (как-то так). На мой взгляд, это модуль, предназначенный для планирования, мониторинга и устранения конфликтов RSOM (прием, постановка и дальнейшее передвижение) во время развертывания сил. Позволяет: детально планировать и координировать перемещение от мест разгрузки до конечных пунктов назначения подразделений; мониторить дорожное движение, администрировать автоколонны и поезда; планировать, анализировать выполнение заданий; осуществлять выбор альтернативных маршрутов. В отличие от ADAMS, здесь уже детальное планирование и отслеживание ситуации в режиме реального времени в привязке к ранее сформированным планам.Для верификации и моделирования планируемой логистической поддержки используется следующий модуль: SDM (Supply Distribution Module) – модуль распределения снабжения. Это инструмент поддержки принятия решений, используется для сценарного планирования.Для поддержки процесса планирования ряд стран использует Allied Commands Resource Optimisation Software System (ACROSS, Систему оптимизации ресурсов командования).ACROSS – это информационная подсистема для поддержки процесса принятия решений при планировании критичных и необходимых для боевых действий запасов. Система состоит из общей базы данных (LOGBASE) и четырех моделей для расчета расхода боеприпасов:• ADMEM (Air Defence Munitions Expenditure Model) – модель расхода боеприпасов ПВО.• AGMEM (Air-to-Ground Munitions Expenditure Model) – модель расхода боеприпасов типа «воздух-земля».• LEMEM (Land Forces Equipment and Munitions Expenditure Model) – модель расхода снаряжения и боеприпасов сухопутных войск.• MARMEM (Maritime Munitions Expenditure Model) – модель расхода морских боеприпасов.Модели используют линейное программирование для расчета оптимального сочетания боеприпасов, чтобы нанести максимальный урон определенным целям при минимально необходимом уровне стоимости закупаемых боеприпасов.Простыми словами – это математические модели, которые, получив на входе данные о противнике, могут смоделировать расход боеприпасов для выполнения поставленных задач (уничтожение, сдерживание и т. п.).Здесь должна была быть глава о логистическом обеспечении ВС России. Но, к сожалению, я не смог найти каких-нибудь полезных и интересных данных в сети, чтобы можно было за вменяемое время изучить данный вопрос. Скорее всего, всё на бумаге и «для служебного пользования».Практически под конец 2021 года в одном из сетевых изданий США вышла очень интересная статья Feeding The Bear: A Closer Look At Russian Army Logistics And The Fait Accompli . Один известный блог выполнил перевод на русский – Кормление медведя: пристальный взгляд на логистику Русской армии и возможность политики «свершившихся фактов» . Очень советую почитать эту статью, держа в уме время, когда её опубликовали.Суть этой статьи заключается в том, что ВС России не имеют адекватной (в т. ч. сопоставимой с НАТО) логистической поддержки имеющегося состава ВС. И именно это, а не мощь ВС России, является «слабым звеном». И именно эту слабость нужно превращать в немощь путём уничтожения имеющегося логистического потенциала. ВС России способны без оперативной паузы лишь на небольшие захваты территорий за пределами бывшего СССР. И стратегия в гипотетическом противостоянии НАТО и России со стороны НАТО должна заключаться в отводе ВС вглубь территории (чтобы мы растягивали свои коммуникации) и уничтожении всего, на что опирается логистика ВС (а это в первую очередь железнодорожная инфраструктура).Но, как показала «практика», даже на территории бывшего СССР логистические возможности ВС России оказались крайне ограничены и не адекватны решаемым задачам. И ключевая проблема здесь, на мой взгляд, практически полное отсутствие информационного обеспечения логистической деятельности.Страны НАТО запустили большой процесс по цифровизации данных в ВС Украины. Там внедряется специализированное решение на базе SAP – S/4HANA. Данное решение уже имеет возможность интеграции в LOGFAS. Понимая важность этой работы – выполняют её не «сначала победим, а уже потом будем заниматься», а прямо сейчас.Логистика НАТО отличается прежде всего методологической проработанностью. То, что вы прочитали – лишь часть небольшого обучающего курса по «введению» в специальность. Причём данные совершенно открыты и доступны для интересующихся. Те, кто знаком с гражданской логистикой, кому понятны аббревиатуры BOM, MRP, MRP2, DRP, APS, по сути, не найдут ничего нового. И в этом как раз и заключается сила логистического обеспечения НАТО – они используют то, чем уже пользуются в мире (в частности, все расчёты и снабжение у них ведутся в стандартных двадцатифутовых контейнерах).Есть, конечно, у них и трудности.LOGFAS появилась на свет в конце 80-х годов и изначально мыслилась как временная мера до разработки коммерческой системы. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Видимо, изменения в геополитических реалиях конца 80-х – начала 90-х годов повлияли на ход событий, и LOGFAS, развиваясь и дополняясь новыми возможностями, дожил до конца первой четверти века двадцать первого. В 2010-х начался проект по переходу на новую систему (LOG FS), которая должна была уже к 2020 году заменить LOGFAS. Но не получилось.Нам крайне необходима программа построения своей логистической информационной системы. Уверен, что часть проблем с тем, что называют «неповоротливостью МО», напрямую связана с отсутствием адекватных информационных систем. Проблема будет нарастать по мере роста кризисности и появления новых видов вооружения и обеспечения, которые нужны уже «вчера».Тотальная информатизация – это не панацея. Но точно позволит избежать такого: