Характеристика логистической системы НАТО

Введение

В современных войнах успеха добиться невозможно, если воинские части и подразделения не будут должным образом снабжаться ГСМ, боеприпасами и продуктами питания и если их вооружения и техника не будут обслуживаться. Современный бой отличается решительными и динамическими действиями, а также резкими изменениями обстановки, что требует большего числа предметов снабжения по сравнению со Второй мировой войной. Поэтому все более важную роль играет непрерывность тылового обеспечения, цель которого – своевременно поставить каждому солдату все, что ему необходимо для выполнения боевой задачи.

Любители обсуждают тактику, кабинетные генералы – стратегию, а профессионалы – логистику.

Теоретические основы

Принципы логистики НАТО

Функциональные и смежные области логистики НАТО

Материально-техническое обеспечение

Развёртывание вооружённых сил

Уровни обеспечения

Виды обеспечения

(Classes of supply)

Стратегии обеспечения «Толкай – тяни»

(Push and pull)

Общая система материально-технического обеспечения

(Generic Theatre Sustainment System)

Объединённая группа материально-технического обеспечения

(Joint Logistic Support Group JLSG)

Объединённая сеть материально-технического обеспечения

(Joint Logistic Support Network, JLSN)

LOGFAS

Информационное обеспечение логистики в ВС России

Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России

Заключение

Список материалов для дополнительного изучения