Западное СМИ усомнилось в способности армий стран НАТО хорошо воевать в Арктике

Вооруженные силы стран-участниц Североатлантического альянса в настоящее время недостаточно хорошо подготовлены к боевым действиям в Арктическом регионе. Такой вывод делает информационное агентство Bloomberg.
Речь идет не только о том, что армии многих стран НАТО не приучены воевать в холодном климате. Даже северные государства альянса испытывают множество проблем в данном отношении. Например, пишет агентство, военные аэродромы и логистические центры армий США и Канады строились без учета резкой смены температур. Они могут выйти из строя по причине слишком холодной погоды.
Для США и Канады на первом месте – инженерные проблемы. Недавно, как сообщает агентство, Пентагон провел исследования, выявившие наличие целого ряда потенциальных рисков. Например, таяние вечной мерзлоты и оттаивание подземных вод могут вывести из строя взлетно-посадочные полосы военных аэродромов и автомобильные дороги, которые используются для снабжения баз. Сильные метели могут стать препятствием для полноценной работы радиолокационных станций.
В арктических условиях будет хуже работать или выйдет из строя военная техника. Кроме того, сами военнослужащие армий стран НАТО не имеют опыта службы в таких условиях, если говорить о «ротационных» частях. Например, что будут делать в Арктике испанцы или итальянцы, французы или даже немцы с англичанами? Относительно нормально к боевым действиям в арктических условиях подготовлены норвежцы, а также еще не включенные в состав альянса армии Швеции и Финляндии.
В то же время, западная пресса обращает внимание на усиление военного присутствия России в Арктике. Если произойдет вооруженное столкновение РФ с Североатлантическим альянсом, войскам последнего может быть нанесен серьезный ущерб, делает вывод агентство.