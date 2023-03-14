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Западное СМИ усомнилось в способности армий стран НАТО хорошо воевать в Арктике

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Западное СМИ усомнилось в способности армий стран НАТО хорошо воевать в Арктике

Вооруженные силы стран-участниц Североатлантического альянса в настоящее время недостаточно хорошо подготовлены к боевым действиям в Арктическом регионе. Такой вывод делает информационное агентство Bloomberg.


Речь идет не только о том, что армии многих стран НАТО не приучены воевать в холодном климате. Даже северные государства альянса испытывают множество проблем в данном отношении. Например, пишет агентство, военные аэродромы и логистические центры армий США и Канады строились без учета резкой смены температур. Они могут выйти из строя по причине слишком холодной погоды.

Для США и Канады на первом месте – инженерные проблемы. Недавно, как сообщает агентство, Пентагон провел исследования, выявившие наличие целого ряда потенциальных рисков. Например, таяние вечной мерзлоты и оттаивание подземных вод могут вывести из строя взлетно-посадочные полосы военных аэродромов и автомобильные дороги, которые используются для снабжения баз. Сильные метели могут стать препятствием для полноценной работы радиолокационных станций.

В арктических условиях будет хуже работать или выйдет из строя военная техника. Кроме того, сами военнослужащие армий стран НАТО не имеют опыта службы в таких условиях, если говорить о «ротационных» частях. Например, что будут делать в Арктике испанцы или итальянцы, французы или даже немцы с англичанами? Относительно нормально к боевым действиям в арктических условиях подготовлены норвежцы, а также еще не включенные в состав альянса армии Швеции и Финляндии.

В то же время, западная пресса обращает внимание на усиление военного присутствия России в Арктике. Если произойдет вооруженное столкновение РФ с Североатлантическим альянсом, войскам последнего может быть нанесен серьезный ущерб, делает вывод агентство.
Автор:
Использованы фотографии:
Вооруженные силы Норвегии / https://www.forsvaret.no
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4 комментария
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 15:54
    +1
    Что-то мне подсказывает
    если произойдет вооруженное столкновение РФ с Североатлантическим альянсом

    это будет не в Арктике.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:04
    0
    Лгуны из блюмберга как всегда врут не красная.С 6 марта по 16 марта проходят учения НАТО на севере Норвегии и Финляндии .Численность 20 000 человек. Учения разделены на три вида.Морские учения - главные англичане .Высадка десанта.Боевое слаживание 41 американского артеллеристкого дивизиона с финами на севере Суоми.За пропаганду от лгунов зачёт.Это ответ ,на наше формирование Карельского корпуса. laughing
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:05
    0
    Тут дело не в национальности. А, в том количестве сил и средств, которые страна или альянс могут вложить в подготовку к арктическим войнам. Каким бы "морозоустойчивым" солдат не был, без спец снаряжения он много не навоюет. Под спец снаряжением я имею ввиду все, начиная от тёплых кальсон, до морозостойкой смазки для оружия.
  4. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 16:24
    0
    Ещё в 80-х в "Зарубежном военном обозрении" читал про спецподготовку ВС США в Арктике.Не так уж у них все запущено в этом регионе.Вот ледоколов почти не совсем, это да.Не знаю как сейчас дела обстоят,но общая тенденция к упадку прослеживается.