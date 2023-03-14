Западное СМИ усомнилось в способности армий стран НАТО хорошо воевать в Арктике

Вооруженные силы стран-участниц Североатлантического альянса в настоящее время недостаточно хорошо подготовлены к боевым действиям в Арктическом регионе. Такой вывод делает информационное агентство Bloomberg.Речь идет не только о том, что армии многих стран НАТО не приучены воевать в холодном климате. Даже северные государства альянса испытывают множество проблем в данном отношении. Например, пишет агентство, военные аэродромы и логистические центры армий США и Канады строились без учета резкой смены температур. Они могут выйти из строя по причине слишком холодной погоды.Для США и Канады на первом месте – инженерные проблемы. Недавно, как сообщает агентство, Пентагон провел исследования, выявившие наличие целого ряда потенциальных рисков. Например, таяние вечной мерзлоты и оттаивание подземных вод могут вывести из строя взлетно-посадочные полосы военных аэродромов и автомобильные дороги, которые используются для снабжения баз. Сильные метели могут стать препятствием для полноценной работы радиолокационных станций.В арктических условиях будет хуже работать или выйдет из строя военная техника. Кроме того, сами военнослужащие армий стран НАТО не имеют опыта службы в таких условиях, если говорить о «ротационных» частях. Например, что будут делать в Арктике испанцы или итальянцы, французы или даже немцы с англичанами? Относительно нормально к боевым действиям в арктических условиях подготовлены норвежцы, а также еще не включенные в состав альянса армии Швеции и Финляндии.В то же время, западная пресса обращает внимание на усиление военного присутствия России в Арктике. Если произойдет вооруженное столкновение РФ с Североатлантическим альянсом, войскам последнего может быть нанесен серьезный ущерб, делает вывод агентство.