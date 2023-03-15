Американское издание: США взяли курс на более тесное сотрудничество с Индией

Американское правительство взяло курс на стратегическое партнерство с Индией и считает союз с этой страной важнейшим в XXI веке. Об этом в статье для американского издания The Hill написали экс-посол США в Пакистане Хусейн Хаккани и директор "Инициативы за будущее Индии и Южной Азии" при Гудзоновском институте Апарна Панде.Авторы статьи утверждают, что администрация президента США Джо Байдена расценивает сотрудничество с индийскими властями не только в качестве возможности противостояния России и Китаю, но также как важнейшее партнерство в XXI веке.В статье также говорится, что на июнь текущего года запланирован официальный визит индийского премьер-министра в Вашингтон, а в сентябре состоятся переговоры лидеров стран на саммите G-20. Кроме того, состоялись встречи главы Госдепа США Энтони Блинкена и американского министра финансов Джанет Йеллен с индийским руководством во время международных форумов.Руководства стран также договорились об укреплении технологических и экономических связей. Власти США пообещали оказать финансовую поддержку индийским стартапам и инфраструктурным проектам. Особый упор в американо-индийских отношениях делается на сфере развития телекоммуникаций.При этом в статье подчеркивается, что Индия не планирует стать союзником США в "американоцентричном" мире, вместо этого продвигая укрепление различных международных проектов, не отходя от концепции "глобального Юга". Например, Индия стремится сохранять дружественные отношения с Россией.