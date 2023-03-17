Рядовые вкладчики американских банков за несколько дней потеряли не менее четверти триллиона долларов

В США продолжается банковская лихорадка. Стало известно о том, что рекордное обрушение акций за всю историю его существования зафиксировано в отношении Первого Республиканского банка (FRB). Недельное падение акций этого крупного банка Соединённых Штатов Америки в течение 6-7 суток составило около 80 процентов. И этот банк нельзя отнести к рядовым. Его капитализация до падения стоимости активов позволяла ему занимать место в первой двадцатке банков США (по оценочным данным, он занимал 13 или 14 место в американской банковской иерархии).
Появились сообщения о том, что менеджмент банк, «осознавая всю сложность ситуации, рассматривает возможность продажи банка». Однако было заявлено, что у First Republic Bank «имеется ещё около 70 млрд долларов активов».
После этого акции банка немного подросли.
Рейтинговое агентство Fitch понизило планку кредитного рейтинга этого банка до отметки BB, заявив, что это «рискованный актив».
От проблем в американском банковском секторе традиционно страдают простые граждане. По самым скромным оценкам, общие потери рядовых американских вкладчиков, включая представителей малого бизнеса, с момента обрушения банка Silicon Valley в США (то есть, всего за несколько дней) составили не менее четверти триллиона долларов. В связи с этим в самих США возникает вопрос, куда могли уйти эти огромные средства, ведь если где-то убыло, то где-то прибыло. Также обсуждается вопрос, как администрация собирается компенсировать вкладчикам потери, ведь если вся нагрузка снова ляжет на плечи страховщиков, то вслед за банками кризис может перекинуться и на страховой сектор экономики США.