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Рядовые вкладчики американских банков за несколько дней потеряли не менее четверти триллиона долларов

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Рядовые вкладчики американских банков за несколько дней потеряли не менее четверти триллиона долларов

В США продолжается банковская лихорадка. Стало известно о том, что рекордное обрушение акций за всю историю его существования зафиксировано в отношении Первого Республиканского банка (FRB). Недельное падение акций этого крупного банка Соединённых Штатов Америки в течение 6-7 суток составило около 80 процентов. И этот банк нельзя отнести к рядовым. Его капитализация до падения стоимости активов позволяла ему занимать место в первой двадцатке банков США (по оценочным данным, он занимал 13 или 14 место в американской банковской иерархии).


Появились сообщения о том, что менеджмент банк, «осознавая всю сложность ситуации, рассматривает возможность продажи банка». Однако было заявлено, что у First Republic Bank «имеется ещё около 70 млрд долларов активов».

После этого акции банка немного подросли.

Рейтинговое агентство Fitch понизило планку кредитного рейтинга этого банка до отметки BB, заявив, что это «рискованный актив».

От проблем в американском банковском секторе традиционно страдают простые граждане. По самым скромным оценкам, общие потери рядовых американских вкладчиков, включая представителей малого бизнеса, с момента обрушения банка Silicon Valley в США (то есть, всего за несколько дней) составили не менее четверти триллиона долларов. В связи с этим в самих США возникает вопрос, куда могли уйти эти огромные средства, ведь если где-то убыло, то где-то прибыло. Также обсуждается вопрос, как администрация собирается компенсировать вкладчикам потери, ведь если вся нагрузка снова ляжет на плечи страховщиков, то вслед за банками кризис может перекинуться и на страховой сектор экономики США.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:04
    +1
    Да и бес с ними.Это просто мелочи для них
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 07:22
      +5
      Это и есть основное поле битвы, оружие и свихнувшиеся экземпляры гомо сапиенс, которые уже не сапиенс, в условиях нынешнего противостояния бесконечны, пока у врага не "сломается" печатный станок. А вот это и есть первый звоночек, к тому, что он не получает смазки. С приветом к любителям культа доллара, вы продолжайте хранить свои денюжки в вечнозелёных, а я схожу за попкорном. hi
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 07:44
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Да и бес с ними.Это просто мелочи для них

        Это точно.
        Для России пол триллиона потерять в начале СВО было существенно.
        Но большинство этого не особенно заметили. Подорожали немного продукты.
        А в США этих бумажек во сколько раз больше?
        Им бы десяток триллионов потерять - тогда да.
        Но любые, даже маленькие, проблемы врага радуют.
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:48
      +1
      Да и бес с ними.Это просто мелочи для них

      Мелочи? А ничего, что это по 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) долларов на КАЖДОГО жителя США??? Раскидайте 250 миллиардов на 336 миллионов. Это такие цифры, которые уже вполне могут спровоцировать социальный взрыв. А вот куда и как полетят его осколки - совершенно не предсказуемо.
  2. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 07:12
    +1

    Одиннадцать банков вложили 30 миллиардов долларов в First Republic Bank, согласно совместному заявлению глав казначейства, Федеральной резервной системы, Федеральной корпорации по страхованию депозитов и Управления валютного контролера.

    «Эта демонстрация поддержки со стороны группы крупных банков приветствуется и демонстрирует устойчивость банковской системы», — заявили федеральные чиновники.

    Крупнейшие банки США ранее в четверг обсудили совместное спасение на общую сумму более 25 миллиардов долларов, чтобы поддержать проблемного кредитора, сообщили источники WSJ.

    JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp. и Wells Fargo & Co. вели переговоры о том, чтобы внести по 5 миллиардов долларов своих собственных денег в First Republic. Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc., а также региональные банки US Bancorp, PNC Financial Services Group Inc. и Truist Financial Corp. должны были также внести свою лепту, но в меньших объемах.


    В США регуляторы и банковское сообщество вполне справляются с такими проблемами. Новый "Леман" никому невыгоден. Вот когда определятся с цифровыми глобализационными валютными проектами, тогда начнут "кидать".
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 07:26
      +2
      Да, справляются, пока есть общемировой культ раболепствующих. Но всё в наших с вами руках.
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 07:22
    +1
    А сколько потеряли рядовые российские олигархи? Плачут, богу молятся, видно в понедельник их мама родила. Кунка рождает дураков а Родина героев. Страховка по вкладам распространяется на российских вкладчиков? Хотя бы на мелкие вклады?
  4. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 07:28
    +3
    В связи с этим в самих США возникает вопрос, куда могли уйти эти огромные средства, ведь если где-то убыло, то где-то прибыло.

    Понятно куда - в чёрную дыру под названием Украина.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:29
    +2
    Эх! Была бы возможность вбить в мозг этих самых вкладчиков, что это все- прямое следствие их деятельности на мировой арене. Особенно по отношению к России.
  6. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:33
    -1
    В США продолжается банковская лихорадка.

    А нам-то что с того?
    Вот цены у нас растут как на дрожжах... Это да...
  7. Грац
    Грац Сегодня, 07:48
    +1
    Как следует из отчетности ФРС США, по итогам семи дней, завершившихся 15 марта, объем выданных банкам кредитов на срок до 90 дней составил около 152,8 млрд долларов. Некоторые банки воспользовались новой кредитной линией, открытой ФРС США на этой неделе, которая позволяет взять кредит на год. Объем заимствований по этой программе составил 11,9 млрд долларов за отчетный период, передает ТАСС.

    По итогам предыдущих семи дней, завершившихся 8 марта, суммарный объем заимствований банков у ФРС США составлял около 4,58 млрд долларов. Предыдущий рекордный показатель – около 111 млрд долларов – был зафиксирован во время финансового кризиса 2008 года.

    Кроме того, согласно отчетности ФРС США, около 142,8 млрд долларов финансовый регулятор Соединенных Штатов направил на урегулирование ситуации, связанной с крахом Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. .
    https://vz.ru/news/2023/3/17/1203472.html
    -------------------------------
    напечатают бумаги сколько надо и цифр в программу введут сколько надо.это ж американцы, а что потом будет с мировой экономикой им плевать
  8. Илия
    Илия Сегодня, 07:49
    +1
    Рядовые вкладчики американских банков за несколько дней потеряли не менее четверти триллиона долларов
    Не понимаю, как такое могло случится))? самоходка сказал же : "всё под контролем" laughing
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:51
    0
    Рядовые вкладчики американских банков за несколько дней потеряли не менее четверти триллиона долларов
    . Дядя Джо сказал, что рядовые вкладчики не пострадают... да и суммы там не великие, по отношению к тому, сколько они долларов напечатать могут... или не могут, больше???
    1. Грац
      Грац Сегодня, 07:54
      0
      ну смотря что вы под рядовыми вкладчиками подразумеваете, вот сказали что известная американская черная твведущая Опра Уинфри держала в Силикон Валлей Банк больше 500 миллионов долларов
  10. aakvit
    aakvit Сегодня, 07:58
    0
    Да и нас..много! А не надо грабить весь мир, чтобы самим ж..попы отращивать! Плевать! feel
  11. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 08:01
    0
    В связи с этим в самих США возникает вопрос, куда могли уйти эти огромные средства, ведь если где-то убыло, то где-то прибыло
    . Да ладно! Это была иллюзия, и она рассеялась! Доллары - не материя. И не энергия. Доллары - это условность.