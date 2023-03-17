Российские власти ввели санкции против представителей силовых структур Великобритании

Российское правительство включило в санкционный список 23 представителя британских вооруженных сил, судейского корпуса, а также пенитенциарной системы этой страны.В официальном заявлении, опубликованном на интернет-портале МИД РФ, говорится, что в связи с применением британским правительством механизма, предусматривающего одностороннее введение санкционных ограничений для ряда российских граждан и организаций, а также оказанием Великобританией военной поддержки украинской армии, принято решение, предусматривающее включение в российский санкционный список отдельных представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса, а также пенитенциарной системы Великобритании в количестве 23 человек.В российский "стоп-лист" внесены офицеры британской армии, после начала спецоперации на Украине осуществляющие подготовку на территории Великобритании украинских военнослужащих для участия в вооруженном конфликте против ВС РФ.Въезд на территорию Российской Федерации также запрещен для руководства британской медиакорпорации "Zinc Network", которая ведет деятельность, направленную на дискредитацию зарубежных журналистов, выступающих с точкой зрения, отличной от провозглашенной в качестве общепринятой в странах Запада. Также вышеназванная компания оказывает разноплановую поддержку представителям СМИ, признанным иностранными агентами на территории Российской Федерации.Ограничения введены также в отношении ряда представителей судебной и пенитенциарных систем Соединенного королевства, уличенных в притеснении независимых журналистов.