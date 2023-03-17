Военное обозрение
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Российские власти ввели санкции против представителей силовых структур Великобритании

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Российские власти ввели санкции против представителей силовых структур Великобритании

Российское правительство включило в санкционный список 23 представителя британских вооруженных сил, судейского корпуса, а также пенитенциарной системы этой страны.


В официальном заявлении, опубликованном на интернет-портале МИД РФ, говорится, что в связи с применением британским правительством механизма, предусматривающего одностороннее введение санкционных ограничений для ряда российских граждан и организаций, а также оказанием Великобританией военной поддержки украинской армии, принято решение, предусматривающее включение в российский санкционный список отдельных представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса, а также пенитенциарной системы Великобритании в количестве 23 человек.

В российский "стоп-лист" внесены офицеры британской армии, после начала спецоперации на Украине осуществляющие подготовку на территории Великобритании украинских военнослужащих для участия в вооруженном конфликте против ВС РФ.

Въезд на территорию Российской Федерации также запрещен для руководства британской медиакорпорации "Zinc Network", которая ведет деятельность, направленную на дискредитацию зарубежных журналистов, выступающих с точкой зрения, отличной от провозглашенной в качестве общепринятой в странах Запада. Также вышеназванная компания оказывает разноплановую поддержку представителям СМИ, признанным иностранными агентами на территории Российской Федерации.

Ограничения введены также в отношении ряда представителей судебной и пенитенциарных систем Соединенного королевства, уличенных в притеснении независимых журналистов.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Великобритании
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3 комментария
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 17:53
    -3
    Это был жестокий удар. Англия вздрогнула. Надо ещё заблокировать деньги Виндзоров в Тинькове и запретить использовать на островах процессоры "Байкал".

    Чего минусовать-то сразу? Мои предложения ничуть не хуже.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:54
    -1
    Песков лично вручит предписания! laughing Приедет и все скажет в лицо, бодро шевеля усами!
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:56
      -2
      А потом поедет в свой Лондонский особнячок. Есть у него там такой? Или к Фридману завалится?