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Венгерский эксперт указал на опасность для европейских АЭС планов Киева по ядерному топливу

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Венгерский эксперт указал на опасность для европейских АЭС планов Киева по ядерному топливу

Планы Украины по запуску производства ядерного топлива для АЭС являются абсурдными и опасными, а обусловленные политическими причинами планы стран Евросоюза по использованию украинских ТВЭЛ в реакторах российского типа - недопустимы. Об этом заявил венгерский эксперт по атомной энергетике Жолт Харфаш.


Ранее украинские власти озвучили свои планы совместного с компанией Westinghouse запуска производство ядерного топлива, которое якобы может заменить ТВЭЛ российского производства на рынке Евросоюза. Однако, Украина не обладает необходимыми производственными мощностями для производства таких высокотехнологичных топливных сборок.

Эксперт напомнил, что все попытки компании Westinghouse использовать топливо своего производства в реакторах российского типа в АЭС на территории Украины, Финляндии и Чехии вызывали многочисленные технические проблемы, сопряженные с рисками для ядерной безопасности.

Харфаш также подчеркнул, что в свое время бывший глава чешского правительства Иржи Пароубек признался, что американские чиновники в течение долгого времени лоббировали в его стране интересы компании Westinghouse, однако качество американских тепловыделяющих элементов оказалось намного ниже, чем у российских аналогов, при этом их цена была значительно выше. Кроме того, при использовании топлива Westinghouse нередко возникали сбои в работе ядерных реакторов на чешской АЭС "Темелин".

Исходя из того, что атомным электростанциям требуется минимум семь лет для перехода на ядерное топливо другого производителя, идея украинских властей при помощи США построить предприятие по производству топлива, чтобы потом поставлять его в страны Евросоюза, абсурдна и представляет опасность.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/NRC
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9 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 20:02
    +2
    Нужно быть совсем недалекими, чтобы шутить с ТВЭЛАМИ. Одного раза оказалось мало. Маразм!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 20:22
      +3
      Цитата: Alien From
      Нужно быть совсем недалекими, чтобы шутить с ТВЭЛАМИ. Одного раза оказалось мало. Маразм!

      Чингачгук две тысячи сто пятьдесят три раза на одни и те же грабли не наступает.
      Украинец с ТВЭЛами опаснее обезьяны с гранатой.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 20:28
        +2
        Сожалею но у этих с мозгами уже давно не лады, они могут что угодно засунуть только бы за это заплатили.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 20:36
        0
        Цитата: Бородач
        Украинец с ТВЭЛами опаснее обезьяны с гранатой.

        ТВЭЛы и обезьяна с гранатой, это что трехлетний ребенок с рогаткой.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:34
      +1
      Цитата: Alien From
      Нужно быть совсем недалекими, чтобы шутить с ТВЭЛАМИ. Одного раза оказалось мало. Маразм!

      Но тут МАГАТЭ ничего не видит, зачем такая человеко ненавистнейшая организация.
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 20:14
    -1
    Венгерский эксперт указал на опасность для европейских АЭС планов Киева по ядерному топливу

    Венгры это гуру в атомной энергетике....
    Это просто писец...........
    1. Diger
      Diger Сегодня, 20:53
      +1
      Жолт Харфаш, член венгерского общества Elektrotechnika - крупнейшей независимой профессиональной организации Венгрии в данной отрасли.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:32
    +1
    Селюковский хо-хол с ТВЭЛАМИ- обезьяна с гранатой. У венгров чуйка работает. laughing
  4. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 21:00
    0
    Минобороны предупреждало нас о попытках ядерной провокации?
    Ну, вот оно.
    И да:
    Westinghouse хорошо известен в сфере потолочных вентиляторов.