Венгерский эксперт указал на опасность для европейских АЭС планов Киева по ядерному топливу

Планы Украины по запуску производства ядерного топлива для АЭС являются абсурдными и опасными, а обусловленные политическими причинами планы стран Евросоюза по использованию украинских ТВЭЛ в реакторах российского типа - недопустимы. Об этом заявил венгерский эксперт по атомной энергетике Жолт Харфаш.Ранее украинские власти озвучили свои планы совместного с компанией Westinghouse запуска производство ядерного топлива, которое якобы может заменить ТВЭЛ российского производства на рынке Евросоюза. Однако, Украина не обладает необходимыми производственными мощностями для производства таких высокотехнологичных топливных сборок.Эксперт напомнил, что все попытки компании Westinghouse использовать топливо своего производства в реакторах российского типа в АЭС на территории Украины, Финляндии и Чехии вызывали многочисленные технические проблемы, сопряженные с рисками для ядерной безопасности.Харфаш также подчеркнул, что в свое время бывший глава чешского правительства Иржи Пароубек признался, что американские чиновники в течение долгого времени лоббировали в его стране интересы компании Westinghouse, однако качество американских тепловыделяющих элементов оказалось намного ниже, чем у российских аналогов, при этом их цена была значительно выше. Кроме того, при использовании топлива Westinghouse нередко возникали сбои в работе ядерных реакторов на чешской АЭС "Темелин".Исходя из того, что атомным электростанциям требуется минимум семь лет для перехода на ядерное топливо другого производителя, идея украинских властей при помощи США построить предприятие по производству топлива, чтобы потом поставлять его в страны Евросоюза, абсурдна и представляет опасность.