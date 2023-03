Британская пресса рассказала о масштабных проблемах бундесвера ФРГ: «Не хватает даже формы»

Не хватает не только спецоборудования, но даже формы

В настоящее время вооруженные силы ФРГ (бундесвер) сталкиваются с многочисленными трудностями, и преодолеть их не так просто. Об этом пишет британское издание The Times.Одна из главных проблем современного бундесвера – недостаток финансирования. Немецкое правительство долгое время не уделяло должного внимания решению финансовых проблем обеспечения германских вооруженных сил. В итоге бундесвер оказался в буквальном смысле «раздетым».- пишет The Times.Наблюдаются и очевидные проблемы с оборудованием. Например, танкистам приходится открывать люки и выбираться наружу, чтобы прокричать сослуживцам нужную информацию. На это обращает внимание отчет немецкой комиссии по состоянию бундесвера.Отдельный вопрос – проблемы, связанные с кадровым дефицитом и низким качеством личного состава. Во-первых, немецкая молодежь не горит желанием отправляться на армейскую службу, предпочитая реализовывать себя в гражданских профессиях.Во-вторых, и это прямо следует из первого пункта, качество новобранцев ухудшается, потому что в армию отправляются служить неудачники, далеко не с самым высоким интеллектом. Как результат – многочисленные несчастные случаи, проблемы с дисциплиной. The Times пишет, что командованию бундесвера потребовались долгие пять лет, чтобы «успокоить» младшего офицера одного из подразделений, который ежедневно использовал нацистское приветствие.Британское издание сомневается, что немецкой армии удастся в обозримом будущем решить перечисленные проблемы. Например, комиссар бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль назвала сумму, которая требуется для модернизации бундесвера – не менее 300 миллиардов евро. При существующих темпах финансирования и модернизационных мероприятий процесс приведения немецких вооруженных сил в порядок займет не менее полувека.