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Британская пресса рассказала о масштабных проблемах бундесвера ФРГ: «Не хватает даже формы»

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Британская пресса рассказала о масштабных проблемах бундесвера ФРГ: «Не хватает даже формы»

В настоящее время вооруженные силы ФРГ (бундесвер) сталкиваются с многочисленными трудностями, и преодолеть их не так просто. Об этом пишет британское издание The Times.


Одна из главных проблем современного бундесвера – недостаток финансирования. Немецкое правительство долгое время не уделяло должного внимания решению финансовых проблем обеспечения германских вооруженных сил. В итоге бундесвер оказался в буквальном смысле «раздетым».

Не хватает не только спецоборудования, но даже формы

- пишет The Times.

Наблюдаются и очевидные проблемы с оборудованием. Например, танкистам приходится открывать люки и выбираться наружу, чтобы прокричать сослуживцам нужную информацию. На это обращает внимание отчет немецкой комиссии по состоянию бундесвера.

Отдельный вопрос – проблемы, связанные с кадровым дефицитом и низким качеством личного состава. Во-первых, немецкая молодежь не горит желанием отправляться на армейскую службу, предпочитая реализовывать себя в гражданских профессиях.

Во-вторых, и это прямо следует из первого пункта, качество новобранцев ухудшается, потому что в армию отправляются служить неудачники, далеко не с самым высоким интеллектом. Как результат – многочисленные несчастные случаи, проблемы с дисциплиной. The Times пишет, что командованию бундесвера потребовались долгие пять лет, чтобы «успокоить» младшего офицера одного из подразделений, который ежедневно использовал нацистское приветствие.

Британское издание сомневается, что немецкой армии удастся в обозримом будущем решить перечисленные проблемы. Например, комиссар бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль назвала сумму, которая требуется для модернизации бундесвера – не менее 300 миллиардов евро. При существующих темпах финансирования и модернизационных мероприятий процесс приведения немецких вооруженных сил в порядок займет не менее полувека.
Использованы фотографии:
Министерство обороны ФРГ
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25 комментариев
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  1. JOYyppe
    JOYyppe Сегодня, 08:33
    +1
    качество новобранцев ухудшается, потому что в армию отправляются служить неудачники, далеко не с самым высоким интеллектом.

    Угадайте, кто продвинул у них армейскую реформу? После ослабления собственных войск, бундесвер будет сам просить пополнить свои прорехи у войск НАТО
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:34
      -1
      Одна из главных проблем современного бундесвера – недостаток финансирования. Немецкое правительство долгое время не уделяло должного внимания решению финансовых проблем обеспечения германских вооруженных сил. В итоге бундесвер оказался в буквальном смысле «раздетым».

      Не хватает не только спецоборудования, но даже формы

      - пишет The Times.


      Бундесфер оказался раздетым?Прямо как Хайди Клум?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:47
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Одна из главных проблем современного бундесвера – недостаток финансирования.

        А, для чего у них трудолюбивый немецкий гамбургер, winked Тфу ты, то есть - бургер! Налогами его, налогами! am
      2. Комментарий был удален.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:41
      +1
      Цитата: JOYyppe
      качество новобранцев ухудшается, потому что в армию отправляются служить неудачники, далеко не с самым высоким интеллектом.

      Угадайте, кто продвинул у них армейскую реформу? После ослабления собственных войск, бундесвер будет сам просить пополнить свои прорехи у войск НАТО

      Кто продвинул армейскую реформу я не знаю, winked но угробили вооруженные силы Европы, это НАТО! yes
      На месте Путина, я бы наградил за это НАТО.
    3. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:46
      +6
      Кто? Ну с чего вы решили, что НАТО "угроблено"?
      Кстати, давайте посмотрим не на статьи британской прессе, а на факты и цифры. Бюджет бундесвера на 2022- порядка 50 млрд евро + 100 млрд - специальный фонд на перевооружение. На 2023 - ещё плюс 10 млрд евро. в бюджет и +8.5 млрд.евро в спец.фонд. То есть, один только бундесвер имеет бюджет практически равный бюджету МО РФ. Все ещё есть желание рассказать о том, какой бундесвер нищий ?
      А ведь любая война, в первую очередь - противостояние экономик. И авторов подобных статей в стиле - "бундесвер с голой пятой точкой остался" надо реально признавать вредителями, потому, что вот благодаря таким как они, многие уже считают, что "НАТО угробило" свои силы. Такое расхолаживания во время СВО - равносильно преступлению. Если вы полагаете, что таким образом поднимает боевой дух, то это очень большая ошибка - вы в головы наших бойцов вбивание идею о недооценке противника. А в такие периоды это хуже, чем преступление, это - ошибка.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 09:06
        0
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        юджет бундесвера на 2022- порядка 49,5 млрд евро + 100 млрд - специальный фонд на перевооружение. На 2023 - ещё плюс 10 млрд евро. в бюджет и +8.5 млрд.евро в спец.фонд. То есть, один только бундесвер имеет бюджет практически равный бюджету МО РФ. Все ещё есть желание рассказать о том, какой бундесвер нищий ?

        Есть. Потому что нет смысла рассказывать о бюджете, не рассказывая о стоимости расходов. В Германии все, относящееся к военному настолько дороже, что при формальном равенстве бюджетов бундесвер практически нищий и ничего позволить себе не может.
        У них сейчас порядка сотни танков на ходу. В 2019-ом менее 60% пилотов смогли налетать необходимый минимум. В общем, смотрите на фактическое состояние техники
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:28
          +1
          Не надо самоуспокаивать себя. Бундесвер - лишь одна из армий НАТО. И с ВПК у НАТО все более чем в порядке. А цены...ну я даже не знаю,как вам сейчас и ответить - сначала надо со своими достижениями в импортозамещении и тп разобраться и с тем как МО и ВПК осваивали бюджет многие годы, а потом надеяться на высокие цены закупок в НАТО.
          Ещё раз повторю - нужно нацеливаться на максимальное сосредоточение всех усилий внутри страны. Ни в коем случае нельзя рассчитывать на отсутствие формы, любовь к биотуалетам, ЛГБТ и тп бред про врага. Максимально серьезная подготовка. Полнейшая концентрация и внимание к силам противника.
          СССР же не начал даже после уничтожения Плоэшти говорить - ну все, теперь гсм нет, давайте посмеемся над Вермахтом! Нет! Только 9 мая можно было сказать, что теперь можно уже выдохнуть (да и то не всем) и готовиться к мирной жизни.
      2. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 09:37
        +4
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Если вы полагаете, что таким образом поднимает боевой дух, то это очень большая ошибка - вы в головы наших бойцов вбивание идею о недооценке противника. А в такие периоды это хуже, чем преступление, это - ошибка.

        В последнее время иностранные западные СМИ переполнены статьями о "катастрофическом состоянии НАТО", о тотальном воровстве западной помощи на Украине, о невозможности скорого контрнаступления ВСУ на Донбассе, тотальных потерях укровойск под Бахмутом...
        Вот, что я скажу - имеет место быть информационная операция по дезинформации противника.
        То есть - нас. Русских.
        Проблемы у них есть и всегда были. Но они не носят катастрофических масштабов.
        ВСУ потрёпаны и несут ежедневные большие потери. Но, в основном, это "мобики", призванные неделю назад и сразу брошенные в "бахмутскую мясорубку".
        Мяса у укропов достаточно!
        И в то же время, я уверен, они создают ударную группировку для последующего удара по нам. Из обученного на Западе контингента. С привлечением западной техники...
        Когда будет контрнаступление?
        А вот земля просохнет - и начнут.
        Скорее всего - в начале мая.
        Нужно быть бдительнымии не обращать внимания на плаксивые вбросы в западных СМИ...
      3. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 09:44
        0
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        + 100 млрд - специальный фонд на перевооружение

        Который тратится на вооружение Украины.
      4. B44
        B44 Сегодня, 10:15
        0
        Многие слепо смотрят на военные возможности одной страны, забывая, что НАТО – это конгломерат стран. Слабость одного государства должна быть покрыта совместными усилиями других. План НАТО ясен, Польша должна стать ударным кулаком в плане пехоты и бронетанковых войск, другие страны должны предоставить воздушный зонтик, логистику и средства разведки. Можно посмеяться над тем, что у немцев нет формы, главное, что у них с десяток самолетов. А у Франции тоже с десяток самолетов. И итальянцы тоже, и так далее. И вдруг оказывается, что у НАТО преимущество в самолетах 4:1. Ну а эйфория в наших статьях, ведь немцам форма не по карману, давайте откроем шампанское.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:41
    0
    Что хотели, то и получили. А бриты злорадствуют. У себя бы проверили армию.
    Подсказываю немцам...загляните на сайты украинские, там много чего продают, и форму, и обувь немецкую, даже средства спутниковой связи. )))
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 09:38
      0
      Цитата: Егоза
      ..... А бриты злорадствуют. ...

      hi Заботятся, как будто laughing Конечно, чужими проблемами отвлечь своих жителей . Германия как была их врагом, так и осталась.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:52
    0
    Немцы хорошо умеют решать свои проблемы. У них для этого все есть. В том числе высокоразвитая промышленность, мозги и средства. А умение решать проблемы и есть сила государства.
    Скоро , очень скоро они решат эту проблему и Бундесвер станет очень силён. В этом не надо сомневаться.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:56
    -1
    По полведра шнапса в день на рыло - и никаких проблем и жалоб...
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 08:58
    +1
    Не ну. У Гансов формы нету, а Бае системс у мелкобритов прикупили. Спорим, не подеретесь
  6. kot423
    kot423 Сегодня, 09:01
    -1
    Цитата: kaufman
    В том числе высокоразвитая промышленность, мозги и средства.

    1. Которая уверенно подыхает от нехватки энергии и ресурсов.
    2. На которые правящей верхушке плевать с высокой колокольни и которые сваливают в ту же матрасию.
    3. Которые та же верхушка с радостным визгом по указке хозяина из-за лужи вваливает не в свою экономику, а в болото с названием 404.
    Как то так...
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 09:28
      0
      Цитата: kot423
      2. На которые правящей верхушке плевать с высокой колокольни

      Ай яй яй. Не для того древние зодчие Руси колокольни строили, чтобы с них плевать. Кстати в Вологде самая высокая смотровая площадка. А внизу не англосаксы, а люди ходят
    2. kaufman
      kaufman Сегодня, 09:32
      +2
      Уверенно подыхает?))) посмотрите отчеты компаний - там все в гору. Болото 404 - нет такого , крепкий орешек оказался, не обманывайтесь. Первые пол года против такого гиганта они на своих возможностях продержались, не дрогнули после такого мощного удара 24.02.22.И все у них было , и промышленность работала и все виды войск . Это с лета их конкретно накачивать начали вооружением.
      Не надо высокомерно и легкомысленно относится к противнику.
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 09:45
        +1
        Цитата: kaufman
        Первые пол года против такого гиганта они на своих возможностях продержались
        Им с первого дня помогали США, без них бы все закончилось за пару недель.
  7. Denis812
    Denis812 Сегодня, 09:04
    +1
    Как интересно... у Бундесвера денег на форму нет, а тем временем Польша покупает танки сотнями, РСЗО, ПВО, самолёты.
    Рунштедт с фон Боком в аду сейчас на сковородках вертятся в недоумении.
  8. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 09:11
    0
    Очередной вброс с одной целью - расслабить булки доверчивого урапатриотичного российского читателя (которому любезно переведут и выкладут данную статью на его любимых российских сайтах) и для оправдания траты еще больших миллиардов на НАТО от дорогих колег из Германии.
  9. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:14
    0
    Сами англичане в полном гафне, а на других пальцем тыкают.
  10. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 09:46
    0
    1. им сейчас не надо,никто нападать не будет
    2. можно легко нарастить производство,промышленность очень развита
    3. верить западной прессе, у которой цель не в объективности?
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:58
    0
    Из статьи в Таймс ,так и прёт : Немцы в должны быть готовы умирать за интересы англичан ,вам не впервой.Англичане бы озаботились своей не до армией, 4 АПЛ погоду не сделают.Не будет ни какой битвы за армию ,будут два бздыня по 10 боеголовок в каждом.И всё.
  12. kot423
    kot423 Сегодня, 10:00
    +1
    Цитата: Dart2027
    Им с первого дня помогали США,

    Возьму на себя смелость поправить, им задолго до первого дня помогали баблом, БК, техникой и т.д., и не только матрасы.