В Братиславе подписано межправительственное соглашение о передаче киевскому режиму 13 истребителей МиГ-29 и 2 зенитных ракетных комплексов «Куб». Об этом сообщило информационное агентство TASR.Со стороны Словакии соглашение подписал исполняющий обязанности министра обороны Ярослав Надь, от Украины – посол в Братиславе Мирослав Кастран. Вопрос о передаче Украине более 10 истребителей МиГ-29 из состава словацких военно-воздушных сил обсуждался давно. Теперь в многомесячном обсуждении поставки самолетов киевскому режиму поставлена точка.Словацкое руководство ожидает, что за поставку Украине советских истребителей Братислава получит компенсацию от Евросоюза и США. Вашингтон, например, обещал передать военную технику на 700 миллионов долларов, Евросоюз собрался выплатить деньгами 200 млн долларов.Таким образом, для Братиславы передача самолетов – выгодное решение. Запад также в нем заинтересован, поскольку Украина испытывает дефицит в воздушных машинах, однако отправлять киевскому режиму самолеты американского и европейского производства западные страны пока не хотят.Глава киевского режима Владимир Зеленский остался доволен таким подарком Словакии. Он пригласил исполняющего обязанности премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера в Киев, тот приглашение, разумеется, принял. Однако ранее официальный представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскритиковал передаваемые Украине словацкие МиГ-29 как «устаревшие» и «неэффективные». Впрочем, более современные самолеты Запад пока Украине не предлагает, так что придется довольствоваться словацкими и польскими МиГ-29.