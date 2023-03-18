Военное обозрение
Войти Регистрация

Словакия и Украина подписали соглашение о передаче ВСУ 13 самолетов МиГ-29 и 2 ЗРК «Куб»

26
Словакия и Украина подписали соглашение о передаче ВСУ 13 самолетов МиГ-29 и 2 ЗРК «Куб»

В Братиславе подписано межправительственное соглашение о передаче киевскому режиму 13 истребителей МиГ-29 и 2 зенитных ракетных комплексов «Куб». Об этом сообщило информационное агентство TASR.


Со стороны Словакии соглашение подписал исполняющий обязанности министра обороны Ярослав Надь, от Украины – посол в Братиславе Мирослав Кастран. Вопрос о передаче Украине более 10 истребителей МиГ-29 из состава словацких военно-воздушных сил обсуждался давно. Теперь в многомесячном обсуждении поставки самолетов киевскому режиму поставлена точка.

Словацкое руководство ожидает, что за поставку Украине советских истребителей Братислава получит компенсацию от Евросоюза и США. Вашингтон, например, обещал передать военную технику на 700 миллионов долларов, Евросоюз собрался выплатить деньгами 200 млн долларов.

Таким образом, для Братиславы передача самолетов – выгодное решение. Запад также в нем заинтересован, поскольку Украина испытывает дефицит в воздушных машинах, однако отправлять киевскому режиму самолеты американского и европейского производства западные страны пока не хотят.

Глава киевского режима Владимир Зеленский остался доволен таким подарком Словакии. Он пригласил исполняющего обязанности премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера в Киев, тот приглашение, разумеется, принял. Однако ранее официальный представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскритиковал передаваемые Украине словацкие МиГ-29 как «устаревшие» и «неэффективные». Впрочем, более современные самолеты Запад пока Украине не предлагает, так что придется довольствоваться словацкими и польскими МиГ-29.
Использованы фотографии:
Wikipedia / TSGT. BRAD FALLIN
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
26 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:46
    +5
    Всем кто сейчас напишет , что это старенький и никчемный самолёт - сразу указываю направление , Т62 и МТЛБ с зенитной башней , БРДМ и прочее.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:51
      +2
      Но мы то хорошо знаем возможности словацких Миг-29.
      ВТС между Россией и Словакией, может стать примером для других стран, Восточной Европы, с государствами которой у нас сейчас есть связи и мы ведем переговоры".

      На вооружении словацких ВВС состоит 12 истребителей МиГ-29, все они являются пригодными к эксплуатации. В рамках полученного РСК "МиГ" контракта предусматривается ремонт и доработка бортовой РЛС, а также планеров самолетов. По словам Короткова, реализация контракта существенно улучшит возможности истребителей МиГ-29 словацких ВВС.

      https://vpk.name/news/109060_modernizaciya_mig-29_slovakii-odin_iz_samyh_udachnyh_primerov_vts_rossii_s_zarubezhnymi_gosudarstvami.html

      Истребители МиГ-29, которые Польша и Словакия намерены передать Киеву, являются устаревшими и неэффективными в борьбе против крылатых ракет и дронов. Об этом в пятницу заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
      "Советская техника, которая у нас есть на вооружении, именно эти МиГи, не является эффективным оружием против крылатых ракет и дронов. Потому что там морально устарела техника - и ракеты, и бортовые радиолокационные станции. Они не могут эффективно осуществлять эти функции", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада", комментируя планы Польши и Словакии по передаче Киеву МиГ-29.
      Он добавил, что на Украине в настоящее время насчитывается пять бригад тактической авиации истребителей. Из них две состоят из Су-27, три - из МиГ-29. Однако потенциал ВВС Украины, по словам Игната, все равно недостаточен для организации контрнаступления.
      "Я понимаю, что всем хочется быстрого контрнаступления. Но эти самолеты не могут существенно нарастить боевой потенциал для того, чтобы наносить удары", - отметил он.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 09:51
        0
        Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил журналистам, что заявленная передача Словакией и Польшей истребителей МиГ-29 Вооружённым силам Украины похожа на попытку избавиться от старого вооружения.
        «Такое ощущение, что эти страны занимаются таким образом утилизацией старой ненужной техники», — сказал он.

        Я тоже так считаю. И пока старое вооружение на Западе не кончится, новое - закупаемое в тех же США и т.п. - вооружение поставлять Киеву страны Европы вряд пока ли будут.
        1. Розмари
          Розмари Сегодня, 10:12
          +2
          Цитата: Татьяна
          «Такое ощущение, что эти страны занимаются таким образом утилизацией старой ненужной техники», — сказал он.

          Я тоже так считаю.

          А если бы Словакия передала эти 13 самолетов МиГ-29 не Украине, а России, Вы бы тоже посчитали это "утилизацией старой ненужной техники"?
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:51
      +9
      о передаче ВСУ 13 самолетов МиГ-29 и 2 ЗРК «Куб»

      Не малая сила, при наличии опытных бойцов. Чтобы у властей Словакии чирий вырос в неудобном месте.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:56
        +1
        Цитата: Теренин
        Не малая сила, при наличии опытных бойцов

        Опытных бойцов! Так где ж их взять? Или понадеются как в фильме "В бой идут одни старики" ? Обучение "взлет-посадка" . Нынешние....Взлететь могут, приземлиться - вряд ли.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 09:00
          -1
          Думаю что словаки и будут за штурвалами этих истребителей.
          https://euronewsbulgaria.com/news/11522/sled-polsha-i-slovakiya-izprashta-suvetski-mig-29-na-kiev
      2. bandabas
        bandabas Сегодня, 09:50
        +2
        Что чехи, что словаки пахали на благо 3-го Рейха во время 2-ой Мировой. Пашут и сейчас. Кстати. Может предъявить претензии к чехословацкому корпусу за украденый золотой запас Российской Империи при эвакуации через Дальний Восток?
      3. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 10:08
        0
        Цитата: Теренин
        Не малая сила, при наличии опытных бойцов.

        Не знаю что по лётчикам. Вот где они подготовленных специалистов на КУБ найдут? Их даже в России более двадцати лет не готовят.
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:25
      +1
      МТЛБ с зенитной башней


      Уже идут с опытом Сирии и Ливии.
    4. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 10:02
      0
      Да почему, это наш самолет и совсем не плохой. Как показала практика - воюют тем чем могут. Просто на счет словакии мои выводы подтвердились. Дермовенькая страна.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:46
    +1
    Словацкие ВВС завершили своё существование.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:51
      +2
      Да и зачем они,эти силы словакам?Им кто то угрожает?
      1. JOYyppe
        JOYyppe Сегодня, 08:58
        0
        Теперь силы у них совсем нету, а значит, можно и НАТО к ним залезть по самые гланды.
        Точнее США в лице НАТО
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 08:52
      +3
      Цитата: Orange-Bigg
      Словацкие ВВС завершили своё существование.

      Бери выше. Они еше Куб подарили, следовательно Словацкое ВКС прекратило свое существование. Что не сделаешь за лярд зелени
      1. Normann
        Normann Сегодня, 09:04
        0
        Извините, а Словакия - это где? Интересно зарубежные лидеры хоть представляют где она находится)))
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 09:19
          0
          Цитата: Normann
          Извините, а Словакия - это где? Интересно зарубежные лидеры хоть представляют где она находится)))


          Да вот же она.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:08
        0
        Команда из Вашингтона.
        "Мы передаем истребители МиГ-29 Украине для того, чтобы были сохранены жизни украинцев, но ни в коем случае не для нападения. Процесс передачи самолетов координирован с Польшей и другими нашими союзниками", - сказал Хегер.

        Из Словакии на Украину будут направлены 10 самолетов МиГ-29, у которых есть двигатели, и три истребителя МиГ-29 без моторов. Кроме того, в эту страну будут поставлены части системы противовоздушной обороны "Куб".

        https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17294911
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:33
      +3
      Хорошо быть в незнании. Еще 12 декабря 2018 года - Словаки подписали твердый контракт на 14 Ф-16 Вайпер. Это первый покупатель в Европе новейшей модели.

      Соглашения и контрактные документы на приобретение для ВВС Словакии 14 американских истребителей Lockheed Martin F-16V Viper Block 70/72 (12 одноместных и двух двухместных). Cтоимость закупки составит более 1,6 млрд евро, что делает ее крупнейшим оборонным контрактом в истории независимой Словакии.

      Самолеты будут оснащены бортовыми РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР (предполагается поставка 16 комплектов), нашлемными системами целеуказания Joint Helmet Mounted Cueing System II, комплексами РЭБ AN/ALQ-213 Electronic Warfare Management Systems и AN/ALQ-211 Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suites; системами постановки пассивных помех AN/ALE-47, новой БЦВМ Modular Mission Computers (MMC), аппаратурой передачи данных Link 16 Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio Systems (MIDS-JTRS), инерциально-спутниковой навигационной системой LN260 Embedded Global Navigation Systems (EGI)/Inertial Navigation Systems (INS), системой индикации Improved Programmable Display Generators (iPDG) и аппаратурой госопознавания APX-126 Advanced Identification Friend or Foe (AIFF).

      Из вооружения в поставку должны войти 30 управляемых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности Raytheon AIM-120C7 AMRAAM, 100 управляемых ракет класса "воздух - воздух" малой дальности AIM-9X Sidewinder (плюс 12 учебных ракет AIM-9X Captive Air Training Missiles), 224 комплекта управляемых авиационных бомб GBU-12 Paveway II, 20 комплектов управляемых бомб GBU-49 Enhanced Paveway II, 150 комплектов управляемых бомб GBU-38 JDAM (все бомбы калибра 500 фунтов) и шесть подвесных контейнеров целеуказания Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper. Также в поставку войдут наземный тренажер и пакет технической поддержки, запасных частей, наземного оборудования и обучения.


      Начало поставок конец этого года - закрытие 24 год. Поэтому ВВС Словакии значительно усиливаются.

      Также МО Словакии ездил в Корею, после контрактов с Польшей. И там щупал строящиеся ФА/Т-50.
  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 09:07
    +4
    Вот что еще по новостям передают, десятки хаймерсов движутся в украину
    Наступления не будет?
    Десятки американских и британских пусковых установок M270 пересекли границу Украины

    600 боевых машин США прибыли в Европу и направятся в Украину

    50 французских военных машин и 350 французских солдат пересекли границу Украины

    Сотни A-10 Thunderbolt II готовы к переброске к границе с Украиной

    5 единиц B-1B Lancer готовы перебросить на польско-украинскую границу



    Сегодня Украинцы в своем квартале 95 сняли ролик как они крымские корабли разгромили все. Он там уже потешаются как российские корабли выходят из крыма.

    Они все тащут и тащут оружие со всего мира.
    Че у нас с бомбовыми ударами? Че молчим технику перекидывают.
    1. B44
      B44 Сегодня, 10:02
      +1
      Все это выглядит ужасно. На возгласы некоторых людей "почему бы нам не уничтожить эти припасы до того, как они попадут на фронт" отвечаю, наша разведка и военные слепы и беспомощны, когда дело доходит до разведки, мы обнаруживаем, что какая-то техника попала на поле боя из западных фильмов или как только по нашим солдатам начинает стрелять. Военная техника безнаказанно передвигается по железной дороге и самолеты с припасами безнаказанно приземляются в Киеве. Вся надежда на то, что Минобороны уничтожит их в своих коммюнике.
  4. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 09:11
    0
    И рука с жестом доброй воли будет долго водить по карте: ну где же они ?
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:25
    +1
    Наглость второе счастье, пока крышуют. Ах какая кака ваши миги, вот ф35 вещь. Ну ладно, так уж и быть возьмем в дар, но следующий раз чтоб метнулись и ф35е подогнали в бар нам.. Пинать укров будут очень сильно в будущем,т.к не все доплывут до берегов Потомака.
  6. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 10:11
    +2
    Интересно получается. НАТОвские товарищи и к ним примкнувшие, даже сежду собой вооружение без разрешения страны-производителя передавать не могут. А словаки МИГи, которые им Россия модернизирвала куда хотят туда и отправляют!
    Гдк санкциии или хотя бы выражение озабоченности?
  7. Диверcант
    Диверcант Сегодня, 10:35
    -1
    После ВМВ, СССР получил некоторые плюшки (например кусок полуострова Финляндии). Но потом, кукурузник многое отдал назад. Некоторые вещи не озвучивались ( преступления венгров, блокада финами Ленинграда, участие всей гейропы на стороне немцев и тд), чтоб не обижать кого то или не портить отношения и тд и тп.
    Вот уверен, что нужно научится у матрасостана в одном вопросе. На территории поверженного врага ставить свою военную базу и никогда ее не убирать. Даже в конституцию это внести нужно, чтоб потом какой нибудь меченый в будущем не вывел войска. А так же всем проигравшим ВСЕГДА напоминать о их проигрыше и заставлять оплачивать все свои хотелки.
    К чему все это? К тому, что история циклична. А чем все это сейчас закончится никому не известно. В любом случае мы победим. Вопрос какой ценой. Для нас в любом случае это будет супер дорого. Потому что уже погибли наши бойцы. А каждый из них бесценен для народа. Так вот когда все это закончится, необходимо ежегодно, ежеминутно, тысячу лет, выставлять всем своим нынешним врагам, всем , кто помогает нацистам счет. Они должны на тысячу лет запомнить свое предательство русского солдата, который их когда то освободил. И эту тысячу лет они должны пахать на РФ,
    Кроме того, всем этим болгариям, чехиям, словакиям, польшам в будущем необходимо запретить иметь вооруженные силы в любом их виде, На их территориях должны остаться только полицейские с палками.
    Особенно использовать в своих целях необходимо:
    болгарию как страну дважды спасенную и которая трижды предала русского солдата.
    грузию, как спасенную страну от турков и предавшую.
    армению, по той же причине.
    А такие страны как трибалты должны быть присоединены к РФ как обычные регионы с полной русификацией. И без единого упоминания, что такие страны существовали.
    Терпеть их ненавижу.
  8. Tim666
    Tim666 Сегодня, 11:07
    0
    Цитата: Диверcант
    После ВМВ, СССР получил некоторые плюшки (например кусок полуострова Финляндии). Но потом, кукурузник многое отдал назад. Некоторые вещи не озвучивались ( преступления венгров, блокада финами Ленинграда, участие всей гейропы на стороне немцев и тд), чтоб не обижать кого то или не портить отношения и тд и тп.
    Вот уверен, что нужно научится у матрасостана в одном вопросе. На территории поверженного врага ставить свою военную базу и никогда ее не убирать. Даже в конституцию это внести нужно, чтоб потом какой нибудь меченый в будущем не вывел войска. А так же всем проигравшим ВСЕГДА напоминать о их проигрыше и заставлять оплачивать все свои хотелки.
    К чему все это? К тому, что история циклична. А чем все это сейчас закончится никому не известно. В любом случае мы победим. Вопрос какой ценой. Для нас в любом случае это будет супер дорого. Потому что уже погибли наши бойцы. А каждый из них бесценен для народа. Так вот когда все это закончится, необходимо ежегодно, ежеминутно, тысячу лет, выставлять всем своим нынешним врагам, всем , кто помогает нацистам счет. Они должны на тысячу лет запомнить свое предательство русского солдата, который их когда то освободил. И эту тысячу лет они должны пахать на РФ,
    Кроме того, всем этим болгариям, чехиям, словакиям, польшам в будущем необходимо запретить иметь вооруженные силы в любом их виде, На их территориях должны остаться только полицейские с палками.
    Особенно использовать в своих целях необходимо:
    болгарию как страну дважды спасенную и которая трижды предала русского солдата.
    грузию, как спасенную страну от турков и предавшую.
    армению, по той же причине.
    А такие страны как трибалты должны быть присоединены к РФ как обычные регионы с полной русификацией. И без единого упоминания, что такие страны существовали.
    Терпеть их ненавижу.

    Надо полагать вы из окопа пишете, как там скоро до Варшавы дойдете?