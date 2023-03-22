По размеру дефицита торгового баланса в мире лидируют Соединенные Штаты Америки

Данные за 2022 год показывают, что по размеру дефицита торгового баланса в мире лидируют Соединенные Штаты. Второе место по данному показателю заняла Британия.Об этом свидетельствуют официальные данные статистических служб стран мира.В США этот макроэкономический показатель составил 1,18 триллиона долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом почти на десять процентов. В Соединенном Королевстве он оказался на отметке 209,4 миллиарда. Таким образом, американцы и британцы заняли первое и второе места в мире по размеру дефицита торгового баланса.За ними с относительно небольшим отрывом от Великобритании следует Индия с показателем 268,3 миллиарда долларов. По сравнению с предыдущим периодом рост отрицательного сальдо торгового баланса в этой стране составил около 50 процентов. Четвертое место досталось французам, у которых соответствующий показатель достиг 171,7 миллиарда.Замыкает пятерку «лидеров» Япония, у которой дефицит торгового баланса за 2022 год составил более 150 миллиардов долларов. На этой стране стоит остановиться чуть подробнее. Дело в том, что еще в 2021 году данный показатель в Стране Восходящего Солнца был примерно в десять раз меньше.Но и это еще не предел, ведь в Турции он «подскочил» в 52,5 раза и составил 21 миллиард.Дефицит торгового баланса – это превышение стоимости импортированных страной товаров и услуг над экспортированными. Если же объем экспорта выше объема импорта, то имеет место профицит данного показателя.