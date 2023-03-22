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По размеру дефицита торгового баланса в мире лидируют Соединенные Штаты Америки

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По размеру дефицита торгового баланса в мире лидируют Соединенные Штаты Америки

Данные за 2022 год показывают, что по размеру дефицита торгового баланса в мире лидируют Соединенные Штаты. Второе место по данному показателю заняла Британия.


Об этом свидетельствуют официальные данные статистических служб стран мира.

В США этот макроэкономический показатель составил 1,18 триллиона долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом почти на десять процентов. В Соединенном Королевстве он оказался на отметке 209,4 миллиарда. Таким образом, американцы и британцы заняли первое и второе места в мире по размеру дефицита торгового баланса.

За ними с относительно небольшим отрывом от Великобритании следует Индия с показателем 268,3 миллиарда долларов. По сравнению с предыдущим периодом рост отрицательного сальдо торгового баланса в этой стране составил около 50 процентов. Четвертое место досталось французам, у которых соответствующий показатель достиг 171,7 миллиарда.

Замыкает пятерку «лидеров» Япония, у которой дефицит торгового баланса за 2022 год составил более 150 миллиардов долларов. На этой стране стоит остановиться чуть подробнее. Дело в том, что еще в 2021 году данный показатель в Стране Восходящего Солнца был примерно в десять раз меньше.

Но и это еще не предел, ведь в Турции он «подскочил» в 52,5 раза и составил 21 миллиард.

Дефицит торгового баланса – это превышение стоимости импортированных страной товаров и услуг над экспортированными. Если же объем экспорта выше объема импорта, то имеет место профицит данного показателя.
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/U.S. Army
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13 комментариев
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  1. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 09:45
    +6
    В торговом балансе не учитывается производство и экспорт денег, а это важная часть экономики как США как и Британии.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:51
      +4
      Британию еще вчера надо было сделать декорациями дна моря, за их предполагаемые поставки урановых наконечников боеприпасов для Украины. Только за одну эту мысль.
      1. Лаврентия_НаВасНет
        Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 11:01
        +1
        Цитата: Silver99
        Британию еще вчера надо было сделать декорациями дна моря,

        вам бы лучше мешки ворочить...
      2. Охсетин
        Охсетин Сегодня, 11:44
        -3
        Цитата: Silver99
        поставки урановых наконечников

        Не наконечников, а сердечников. И не отдельно, а в составе выстрела для Challenger. Но, к чему таки детали для настоящего патриота? Главное побольше пафоса и экспресси про "кузькину мать"!
        Цитата: Silver99
        Только за одну эту мысль.

        И это не мысль, а факт, который МИД, МОРФ, АП пережевали и сглатывают.
  2. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 09:50
    -2
    Ничего хорошего в профицитном торговом балансе нет.
    Профицитный баланс означает, что из страны выкачиваются деньги, т.е. другие страны живут за счет профицитной страны.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:29
      0
      Ровно наоборот. Страну накачивают деньгами, а выкачиваются из нее товары (и услуги). В результате возникает ревальвация (повышение курса нацвалюты) и дефляция. В том же случае, если увеличение денежной массы происходит за счёт притока нацвалюты (в случае России т.н. "торговля за рубли"), возникает девальвация и, соответственно, инфляция с неизменным ростом цен.
    2. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 11:20
      0
      Вы возможно перепутали профицит (внешняя торговля с плюсом, когда выручеп приходит в страну) с дефицитом (когда как раз " из страны выкачиваются деньги"). но и профицит это палка о двух концах, можно иметь хороший профицит, но всю сумму вкладывать в кубышку, а можно что-то в кубышку, а основное как инвестиции в экономику (тогда профицит будет полезен)
      Францию можно отдельно посчитать, но все как-то говорят об ЕС, а тогда ЕС на втором месте
      годовой экспорт товаров Европейского союза составил € 2,572 трлн с увеличением на 17,9%, а импорт увеличился на 41,3% до € 3,004 трлн. Баланс превратился в дефицит в размере € 432,1 млрд по сравнению с профицитом в размере € 55,0 млрд в 2021 году
      https://eadaily.com/ru/news/2023/03/20/godovoy-balans-evrozony-gigantskiy-deficit-vmesto-neplohogo-proficita
      А так прошедший год был годом очень больших цен на энергоносители поэтому те к кого есть промышленность, но нет добычи естественно окажутся с дефицитом, хотя тот же ЕС в январе 2023 когда цены уже упали, а вот дефицит растет
      дефицит торгового баланса еврозоны с остальным миром составил € 30,6 млрд, что выше, чем дефицит предыдущего месяца в декабре 2022 года в размере € 8,8 млрд и выше ожиданий аналитиков о дефиците в € 12,5 млрд
      1. Охсетин
        Охсетин Сегодня, 11:48
        0
        Цитата: BrTurin
        но и профицит это палка о двух концах, можно иметь хороший профицит, но всю сумму вкладывать в кубышку, а можно что-то в кубышку, а основное как инвестиции в экономику (тогда профицит будет полезен)

        А когда уже некуда вкладывать - получаем многолетнюю стагфляцию, как в Японии. (Спойлер: России это не грозит от слова совсем, даже если нефть будет продаваться по $200, а газ по $2000.)
  3. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 10:06
    +2
    Я не экономист и эти понятия для меня темный лес. Надо бы пояснить что к чему, хорошо это для нас или плохо?
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 10:52
      +2
      VLAD , представьте себе что вы что то производите в семье , как пример , печёте хлеб .
      Каждый день вы его продаёте на сумму 10 000 руб .
      Но вам нужны для выпечки мука , вода , соль , дрожжи , электроэнергия (или дрова) и т д .
      Что бы нормально существовать вы должны продавать товара больше чем ваши затраты .
      Иначе вы вылетите в "трубу" .
      Так и государство , оно должно продавать товар на большую сумму , чем закупать .
      Проданный товар называют - экспортом , завезённый из за рубежа - импортом .
      Сами понимаете , выгоднее , больше экспортировать .
      Ну или экспорт -импорт должны равняться .
      Это простой пример , но там есть множество нюансов . Американцы например , торгуют долларами , и имеют большой навар .
      Надеюсь поняли .
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:21
        -1
        Само выражение "торговый БАЛАНС" намекает на то, что надо соблюдать некоторые правила...
        Т. е. если не рано, такого не бывает, пожалуй, то заходить далеко, в ту или другую сторону, чревато.
        Не многие страны позволяют себе нарушать общие правила, чрезмерно, ибо расплата настигнет, по любому.
      2. Охсетин
        Охсетин Сегодня, 11:38
        0
        Цитата: Кузнец 55
        Сами понимаете , выгоднее , больше экспортировать .

        История экономики Японии последних лет 30-ти этого не подтверждает.
        Цитата: Кузнец 55
        Это простой пример , но там есть множество нюансов . Американцы например , торгуют долларами , и имеют большой навар .

        Да, а ещё можно иметь профицит ТБ, но разворовывать созданный им бюджет.
  4. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 11:34
    0
    Данные за 2022 год показывают, что по размеру дефицита торгового баланса в мире лидируют Соединенные Штаты.

    По этому показателю они лидируют десятки лет. И как это сказалось на жизни простых американцев?