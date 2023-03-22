Китайская пресса: КНР не будет выдвигать нереалистичные требования о возврате территорий и выводе войск для завершения конфликта на Украине

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву продемонстрировал стремление Китая к урегулированию вооруженного конфликта на Украине, однако для достижения мира китайские власти не намерены выдвигать нереалистичные требования.Как сообщает китайское (гонконгское) издание South China Morning Post, согласно оценкам аналитиков, предложенный китайскими властями мирный план по Украине может быть попыткой нивелировать критику, направленную на поддержку Пекином Москвы, и продемонстрировать, что Китай поддерживает процесс мирного урегулирования. Если китайские власти всецело примут в этом конфликте сторону России и окажут содействие в украинском кризисе, эти действия навредят отношениям с США и Евросоюзом.В материале издания также отмечается, что лидеры стран Евросоюза пытаются оказать жесткое давление на Китай, призывая его повлиять на Россию с целью завершить вооруженный конфликт на Украине. Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что власти КНР реалистичны в отношении целей, которых можно достичь в вопросе украинского кризиса и не ожидают немедленного прекращения боевых действий и достижения консенсуса, который устроит все стороны конфликта.По мнению китайских экспертов, Си Цзиньпин на этом этапе не намерен выдвигать "нереалистичные требования", неприемлемые для президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Исходя из того, что результаты конфликта в настоящее время не определены, Китай не сможет принять одну сторону конфликта и противостоять другой, а также выдвигать какие-либо нереалистичные требования относительно оставления территорий и вывода войск.