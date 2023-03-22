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Китайская пресса: КНР не будет выдвигать нереалистичные требования о возврате территорий и выводе войск для завершения конфликта на Украине

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Китайская пресса: КНР не будет выдвигать нереалистичные требования о возврате территорий и выводе войск для завершения конфликта на Украине

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву продемонстрировал стремление Китая к урегулированию вооруженного конфликта на Украине, однако для достижения мира китайские власти не намерены выдвигать нереалистичные требования.


Как сообщает китайское (гонконгское) издание South China Morning Post, согласно оценкам аналитиков, предложенный китайскими властями мирный план по Украине может быть попыткой нивелировать критику, направленную на поддержку Пекином Москвы, и продемонстрировать, что Китай поддерживает процесс мирного урегулирования. Если китайские власти всецело примут в этом конфликте сторону России и окажут содействие в украинском кризисе, эти действия навредят отношениям с США и Евросоюзом.

В материале издания также отмечается, что лидеры стран Евросоюза пытаются оказать жесткое давление на Китай, призывая его повлиять на Россию с целью завершить вооруженный конфликт на Украине. Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что власти КНР реалистичны в отношении целей, которых можно достичь в вопросе украинского кризиса и не ожидают немедленного прекращения боевых действий и достижения консенсуса, который устроит все стороны конфликта.

По мнению китайских экспертов, Си Цзиньпин на этом этапе не намерен выдвигать "нереалистичные требования", неприемлемые для президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Исходя из того, что результаты конфликта в настоящее время не определены, Китай не сможет принять одну сторону конфликта и противостоять другой, а также выдвигать какие-либо нереалистичные требования относительно оставления территорий и вывода войск.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:38
    0
    Косоглазый мудёр и говорит даже не исходя из текущего момента, а так чтобы и через 1000 лет Срединной Империи не было за них стыдно.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:57
      0
      Внимательно вчера послушал Си, даже намека на вывод сил России нет, все политкорректно в китайском стиле Конфуция. Короче Китай не против.
  2. bondrostov
    bondrostov Сегодня, 11:40
    -2
    Вот всем горлопанам кто кричал что Китай нам поможет.. Это заявление что Китай вмешиваться не будет. Вот и все..
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 11:44
      +2
      Вы какой то наивный товарищ. Си и В. В. прямо должны вам лично сообщить во всеуслышание, что они там наговорили за 4,5 часа с глазу на лаз. И о чем там наш и их министры обороны накалякали.
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:47
      0
      Ну и.... нам от этого поплохело? Мы возлагали на КНР какие-то надежды и чаяния в феврале 2022 г.?
    3. vladcub
      vladcub Сегодня, 11:52
      -1
      "вмешиваться не будет", а думали, что Си войска двинет?
      Лукашенко вначале грозился, а теперь даже, не разрешает использовать свою территорию.
      У них есть "" Полонез "аналог Хаймерсов, но для них Баку важнее. Им пообещал, а Россия обойдётся
    4. DmSol
      DmSol Сегодня, 11:57
      0
      не слышал ни от кого криков о том, что Китай нам поможет. Если и были надежды, то лишь на то что Китай не присоединится по полной к санкционной политике. Тут на мой взгляд важно другое- то что Си приехал разговаривать именно сейчас. Это значит, что Китай не считает Путина битой картой. Это значит, что по мнению Китая именно Путин останется при власти на ближайшее обозримое время.
  3. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 11:45
    +1
    Судя по всему, помимо общих экономических вопросов договорились об военной помощи, а вот какой- неизвестно. Возможно микросхемы, или боеприпасы, или спутниковая разведка, а может и из Северной Кореи что-нибудь, ее тоже Китай курирует. Вот только главный вопрос - в обмен на что, учитывая заявления китайцев о нерушимости границ? Си естественно заинтересован в проигрыше Запада, но и Украину ему выгоднее видеть отдельным государством, которое можно экономически поглощать, включая ВПК. По поводу Херсона и Запорожья отката скорее всего не будет, а вот про другие области большой вопрос. Вряд ли мистер Путин будет обманывать товарища Си.
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 11:53
      -1
      Украину поглощать? Точно?
      А не какую то ещё страну?
  4. ishinmaikl
    ishinmaikl Сегодня, 11:50
    0
    А зачем ему требовать? Китай устраивает это положение..
    Россия будет зависеть от него все больше и больше ..
    Как ходила шутка про отношения Китая и России- Мы у вас нефть покупаем дешево- а вы нам газ продаете дёшево .
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:56
    0
    Вот эта фраза очень показательна:
    "... Си Цзиньпин на этом этапе не намерен выдвигать "нереалистичные требования"
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:57
    0
    О чём это они? Ах да, ни о чём...
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