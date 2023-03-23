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Глава МИД КНР: Китай – не создатель и не поджигатель украинского кризиса, а потому обвинять нас в попытке препятствовать урегулированию на Украине невозможно

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Глава МИД КНР: Китай – не создатель и не поджигатель украинского кризиса, а потому обвинять нас в попытке препятствовать урегулированию на Украине невозможно

Государственный визит председателя КНР с обширной делегацией прокомментировал глава МИД КН Цинь Ган. Министр иностранных дел Китая подчеркнул, что выбор страны для первого визита Си Цзиньпина о многом говорит. В частности, он говорит об углублении сотрудничества между Пекином и Москвой.


Цинь Ган:

Китай и Россия будут поддерживать тесные, дружеские, добрососедские отношения, основанные на взаимном доверии. Председатель Си Цзиньпин выбрал Россию в качестве страны для своего первого зарубежного визита совсем не случайно. Это было обдуманное решение.

По заявлению главы китайской дипломатии, Китай с сожалением относится к тому, что в мире есть страны, которые намеренно выступают против урегулирования украинского кризиса:

Не меньшее сожаление вызывает и тот факт, что в таких странах выдумываются небылицы и распространяются слухи для дискредитации Китая и нашего плана мирного урегулирования.

Цинь Ган:

Китай – не создатель и не поджигатель украинского кризиса, а потому обвинять нас в попытке препятствовать урегулированию на Украине невозможно. Китай также не является участником вооружённого конфликта. Мы выступаем в качестве инициаторов политического урегулирования на базе мирных переговоров.

Указывая на позицию США, глава МИД КНР отметил, что углубление российско-китайского партнёрства является по-настоящему ценным перед угрозой мировой гегемонии «со стороны отдельно взятого государства».
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7 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:35
    +1
    "Китай – не создатель и не поджигатель украинского кризиса, а потому обвинять нас в попытке препятствовать урегулированию на Украине невозможно"

    Глава МИД Китая несколько наивен. Очень даже возможно обвинить, что и происходит. Для Запада нет моральных препятствий. laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:44
      +3
      Он не наивен.Просто он-китаец.И дипломат
    2. christian revuelta
      christian revuelta Сегодня, 07:48
      +2
      But it's good to say these obvious things aloud, jf only to refuse the West's complete insanity. This permanent state of convenient amnesia cannot be allowed to go unanswered.
      Someone once renamed America the "United States of Amnesia". So true. That's exactly what they do when it suits them. A big part of the fight against the anglosaxon morons takes place in the public debate and statements, especially today with so much media. At an individual level, I have to fight everyday to refuse the insane western propaganda statements. It helps me keep sanity.
      1. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 08:02
        0
        At an individual level, I have to fight everyday to refuse the insane western propaganda statements. It helps me keep sanity.
        Unfortunately, only a small part of ordinary people in the West take the trouble to filter propaganda, as you do. Most are indifferent. And then they wonder what is happening in the world. And they follow the propaganda.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:54
      +3
      Китай не наивен, это просто их жизненная философия основанная на "книге перемен", они существуют когда производят и продают им война не нужна, а вот США напротив живет и процветает только во время войн, причем чужих.
      1. ohka
        ohka Сегодня, 08:07
        0
        Хочу уточнить - война на их территории, а на чужой - пожалуйста. Война всегда это шанс для одних потерять все, а для других неплохо подняться. Пример США после мировых войн тому подтверждение. За прошлый год Китай поимел неплохой гешефт, одно"чайназамещение" чего стоит, плюс энергоносители по хорошей цене и т.д. и т.п. Иногда приходит мысль, что они с большим удовольствием и дальше бы конкурировали с США "до последнего русского солдата".
  2. Илия
    Илия Сегодня, 08:08
    0
    [quote][/quote]Два совершенно разных мира сша и КНР. Пока существует сша, для КНР, России угроза развязывания войны ( чужими ли руками, или иными способами ) будет реальной, и постоянной.