Китай и Россия будут поддерживать тесные, дружеские, добрососедские отношения, основанные на взаимном доверии. Председатель Си Цзиньпин выбрал Россию в качестве страны для своего первого зарубежного визита совсем не случайно. Это было обдуманное решение.

Не меньшее сожаление вызывает и тот факт, что в таких странах выдумываются небылицы и распространяются слухи для дискредитации Китая и нашего плана мирного урегулирования.

Китай – не создатель и не поджигатель украинского кризиса, а потому обвинять нас в попытке препятствовать урегулированию на Украине невозможно. Китай также не является участником вооружённого конфликта. Мы выступаем в качестве инициаторов политического урегулирования на базе мирных переговоров.

Государственный визит председателя КНР с обширной делегацией прокомментировал глава МИД КН Цинь Ган. Министр иностранных дел Китая подчеркнул, что выбор страны для первого визита Си Цзиньпина о многом говорит. В частности, он говорит об углублении сотрудничества между Пекином и Москвой.Цинь Ган:По заявлению главы китайской дипломатии, Китай с сожалением относится к тому, что в мире есть страны, которые намеренно выступают против урегулирования украинского кризиса:Цинь Ган:Указывая на позицию США, глава МИД КНР отметил, что углубление российско-китайского партнёрства является по-настоящему ценным перед угрозой мировой гегемонии «со стороны отдельно взятого государства».