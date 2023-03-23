Результаты опроса в ФРГ: немцы опасаются, что бундесвер не способен их защитить от внешних угроз

63 процента граждан Германии боятся, что начнется война. Немцы опасаются, что бундесвер не способен их защитить от внешних угроз.Такой вывод позволяют сделать результаты опроса, проведенного в ФРГ немецкой страховой компанией R+V Versicherung.Жители Германии не верят, что их Вооруженные силы в состоянии защитить страну от посягательств агрессора. При этом в большей степени такое недоверие характерно для восточной части страны (бывшей ГДР), чем для западной. На востоке его выразили 66 процентов респондентов, а на западе – только 53.Такое исследование проходит на регулярной основе каждый год. В этом году оно проводилось с 13 по 15 марта, было опрошено более тысячи респондентов. Примечательно, что за год подобные страхи среди немецких граждан заметно усилились. В прошлом году опасения за свое будущее и недоверие к национальной армии высказывали только 40 процентов опрошенных.Более того, последние результаты опроса стали рекордными, показав максимальный уровень страха среди немецких жителей с 1999 года. Более 30 лет назад он был связан со спецоперацией НАТО в Югославии и бомбардировками Белграда. Тогда недоверие бундесверу выразили 60 процентов опрошенных немцев.На прошлой неделе уполномоченная бундестага по оборонным вопросам Ева Хегль опубликовала доклад, где упомянула сроки, за которые возможно модернизировать военную инфраструктуру Германии. В документе говорится, что для приведения ее в нормальное состояние потребуется около 50 лет.