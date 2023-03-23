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Результаты опроса в ФРГ: немцы опасаются, что бундесвер не способен их защитить от внешних угроз

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Результаты опроса в ФРГ: немцы опасаются, что бундесвер не способен их защитить от внешних угроз

63 процента граждан Германии боятся, что начнется война. Немцы опасаются, что бундесвер не способен их защитить от внешних угроз.


Такой вывод позволяют сделать результаты опроса, проведенного в ФРГ немецкой страховой компанией R+V Versicherung.

Жители Германии не верят, что их Вооруженные силы в состоянии защитить страну от посягательств агрессора. При этом в большей степени такое недоверие характерно для восточной части страны (бывшей ГДР), чем для западной. На востоке его выразили 66 процентов респондентов, а на западе – только 53.

Такое исследование проходит на регулярной основе каждый год. В этом году оно проводилось с 13 по 15 марта, было опрошено более тысячи респондентов. Примечательно, что за год подобные страхи среди немецких граждан заметно усилились. В прошлом году опасения за свое будущее и недоверие к национальной армии высказывали только 40 процентов опрошенных.

Более того, последние результаты опроса стали рекордными, показав максимальный уровень страха среди немецких жителей с 1999 года. Более 30 лет назад он был связан со спецоперацией НАТО в Югославии и бомбардировками Белграда. Тогда недоверие бундесверу выразили 60 процентов опрошенных немцев.

На прошлой неделе уполномоченная бундестага по оборонным вопросам Ева Хегль опубликовала доклад, где упомянула сроки, за которые возможно модернизировать военную инфраструктуру Германии. В документе говорится, что для приведения ее в нормальное состояние потребуется около 50 лет.
Использованы фотографии:
https://www.deutschland.de/
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8 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 10:57
    +1
    Опасаются? До сих пор? Не понимают , что пинды на них ездят давно? Они , как вся гейропа в лице НАТО только и служат США, как щит.... Пушечное мясо , только и всего! Правда чтоб иметь их постоянно они поют им романтичные романсы
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:05
      +1
      Кто и когда в в последние несколько веков первым нападал на Германию, что местные аборигены так сильно за опасались за свою сытую и безмятежную жизнь?
      Весь их страх основан на лжи местных СМИ, которые без устали распространяют страшилки про страшных варваров, мечтающих поработить "белых и пушистых" бюргеров. В реальности всё на оборот. yes
    2. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 11:12
      +2
      Совершенно оправданные опасения, воевать с НАТО (частью которого является Германия) с помощью обычных вооружений никто и не будет. Всё придёт к Ядерной войне. Даже понимая это, европейцы с какой-то маниакальной устремлённостью танцуют под дудочку матрасников (которые верят, что отсидятся за лужей).
      Грустно, что мир действительно близок к ядерной войне. Пытаясь навредить России вооружая укрорейх, Европа и сша рисуют мишени на своих странах.
  2. cniza
    cniza Сегодня, 10:58
    +1
    Результаты опроса в ФРГ: немцы опасаются, что бундесвер не способен их защитить от внешних угроз


    Немцы стали что то подозревать?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:06
      0
      Цитата: cniza
      Немцы стали что то подозревать?

      Ничего бесследно не исчезает, никого и ничто не забудем.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:56
      0
      Судя по радиоктивному следу ,бонбу по Берлину примерили американцы.Не туда ветер дует.
  3. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:02
    0
    Естественно! Как можно защититься от того, кто считается союзником?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:19
    +1
    Немцы опасаются, что бундесвер не способен их защитить от внешних угроз
    Правильно опасаются. Немцам впору задуматься над тем, а защитит ли их в случае чего хваленное НАТО? Что-то подсказывает, что в этом случае все забьются по своим норам и первые Сша.