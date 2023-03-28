По следам наградных документов

«27 октября 1941 года, действуя в составе истребительного батальона в тылу противника у деревни Иломля, забросал гранатами несколько домов с размещавшимися в них немецкими солдатами.



Возвращаясь с выполнения задания со старшим сержантом Макаренко, бойцы встретились с группой из 12 немецких солдат. Благодаря энергичным действиям и открытому активному автоматному огню группа вражеских солдат была уничтожена полностью.



15 ноября 1941 года в бою под поселком Отенский товарищ Бороденко обнаружил вражеский расчёт со станковым пулемётом. Сблизившись на небольшую дистанцию, пограничник противотанковой гранатой уничтожил расчёт противника, одновременно расстреляв из автомата 15 солдат из Голубой дивизии. Среди них, как известно, были и испанские добровольцы.



При попытке уничтожить второй станковый пулемет товарищ Бороденко был ранен в левую руку и правую ногу.



23 января 1942 года в бою у деревни Высочек комдивом полковником Шитовым было приказано товарищу Бороденко вести в бой батальон и овладеть восемью дзотами противника.



Воодушевляя личным примером, под сильным огнемётным и пулемётным огнём батальон ворвался в расположение дзотов и уничтожил гранатами всех находившихися в них немецких солдат и офицеров. В этом бою Бороденко был ранен в левую руку».

Из досье «Военного обозрения»

Каким он был,Скорее всего, узнать это нам уже никогда не удастся. Но теперь мы хотя бы знаем о том, какой подвиг он совершил.Этот текст может кому-то показаться слишком коротким. Но хорошо известно, кому родственником приходится краткость. Тем не менее авторы не могут не признать, что им просто больше нечего добавить к написанному в старых документах. Но это, надеемся, только пока...И может быть, на данный момент это и к лучшему, поскольку мало чего добьёшься, повторяя многократно написанное про Курскую битву. Добавим лишь очень короткую справку о тех, кто подписывал наградные документы на нашего героя. Когда-то – неизвестного, и хорошо, что теперь это уже не так.***Приближается 80-летие Курской битвы и Оргкомитет по увековечиванию подвига взвода пограничника-лейтенанта Романовского подключился к акции «Вклад моей семьи в Победу на Курской дуге». Собранные работы будут переданы в музей строящегося Мемориального комплекса «Северная дуга». Его открытие планируется в августе 2023 года.Просматривая материалы на ушедших на фронт щигровцев и погибших летом 1943 года на Курской дуге, исследователи обнаружили наградной лист на пограничника, старшего сержанта, 1917 года рождения, командира отделения 4-й роты, 2-го стрелкового батальона 11-го погранполка войск НКВД.Бороденко был призван в 1938 году Щигровским военкоматом Курской области. Он участвовал в боях: у деревни Иломля Новгородской области с 27 октября по 29 октября 1941 года, у посёлка Отенский со 2 ноября по 15 ноября 1941 года, у деревни Высочек с 17 января по 23 января 1942 года.Имеет многочисленные ранения.Описание подвига старшего сержанта Дмитрия Бороденко из представления на награждение орденом Красного Знамени.Наградной лист подписан начальником Управления войск НКВД охраны тыла Северо-Западного фронта полковником Головко.***Полковника Головко поддержал бригадный комиссар Н. Н. Потехин в приказе от 26 апреля 1942 года.***Летом 1943 года старший сержант Бороденко погиб на Курской земле, откуда он и был родом.Сколько таких солдат осталось лежать на поле брани? Они все ушли в бессмертие. И только благодаря наградным листам мы можем теперь в полный голос говорить о подвигах советских бойцов.Кстати, в базе данных «Книги Памяти погибших пограничников 1941–1945 гг.». старший сержант Дмитрий Ефимович Бороденко почему-то не значится.Так что работы, чтобы восполнить все утраченные пробелы, нам предстоит ещё много.