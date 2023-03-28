Знамя, пропитанное кровью

«Отлетел я далеко от этого проклятого немца, лежу, стиснув зубы. А летчик ему опять что-то сказал. И тогда случилось совершенно невероятное – меня отпустили. Ох и страху я натерпелся...»

«25 января 1943 года загнали людей в жилой дом. И я там оказался, – вспоминал Дмитрий Егорович. – Все мы знали, что эти звери хотят нас уничтожить. Тогда мы с Иваном Слеповым решили любой ценой вырваться. К счастью, в этот момент в небе показался русский самолет и начал бомбить. Одна бомба упала на дом мирных жителей. Когда русский самолет бомбил, фашисты разбежались в разные стороны. Мы нашли лазейку в соломенной крыше и вылезли из дома. Воспользовавшись всеобщей паникой, открыли дверь людям, и все успели разбежаться...»

Моя семья бережно хранит военный билет, удостоверения медалей, орденскую книжку моего прадедушки, ветерана Великой Отечественной войны Кузьмина Дмитрия Егоровича.Родился Дмитрий Кузьмин 1 мая 1924 года в деревне Казаково Курской области в семье крестьян. Его родители, прапрабабушка Поля и прапрадедушка Егор, работали в колхозе, а Дмитрий помогал по хозяйству. В семье он был вторым ребёнком. Окончил пять классов сельской школы. Рос отчаянным, бесстрашным. А когда началась Великая Отечественная война, Дмитрию исполнилось семнадцать лет. В первые месяцы он вместе со взрослыми работал в колхозе.Узнав, что фашисты подходят к Воловскому району, руководители района отдали приказ к отступлению. Дмитрий вместе с мирными жителями дошел до села Берёзовка. Все устали, проголодались. Так как Дмитрий хорошо знал местность, его отправили за продуктами в соседнее село – Урицкое.Он отправился в дорогу и по пути встретил двух русских солдат. Один из них попросил паренька принести воды. Дмитрий побежал к колодцу – тут-то его и увидели фашисты… Окружили, связали. Привезли в посёлок Майский Луч (он в трех километрах от Казаково), бросили к пленным солдатам. Среди них был русский лётчик, хорошо знавший немецкий язык. Летчик заговорил с немцами, показал на парнишку. Один из гитлеровцев знаком позвал Дмитрия и сильно ударил в живот.Вот как рассказывал о тех днях Дмитрий Егорович:До зимы 1943 года прадедушка был дома. Несколько раз пытался пробраться на фронт, к своим. Но село было в оккупации – и ничего не получалось.Но вот стали говорить о наступлении русских войск. Фашисты занервничали, устраивали бесконечные казни над мирным населением.После освобождения села прадедушка примкнул к советским солдатам и ушёл с ними на фронт.После короткой подготовки под Ливнами молодого солдата отправили на Курско-Орловскую дугу, где он получил боевое крещение. Особенно запомнился Дмитрию Егоровичу бой в районе села Сосково Орловской области – жестокий, страшный с большими потерями.Во время них Дмитрий Егорович потерял документы. Видимо, из-за этого в дом пришла похоронка… Его фамилия значилась и на обелиске в селе Сосково...Забегая вперёд, скажу, что уже в послевоенные годы следопыты из Орла искали родственников погибших. И нашли живого Дмитрия Егоровича.Освобождал солдат Кузьмин Киев, Житомир, Прилуки. Освобождал Эстонию. Воевал на территории Польши.Здесь он получил орден Славы II степени. Случилось это так.Наши войска вышли на границу с Польшей. Был дан приказ Верховного командования – водрузить наше знамя на границе с Польшей. На задание отправилась группа бойцов: Мишин, Лапшин, Кузьмин.Мишин погиб, Лапшина тяжело ранило. И когда солдат Кузьмин поднялся на высоту, где проходила государственная граница, и водрузил знамя, оно уже было насквозь пропитано кровью....После Победы Дмитрий Егорович остался на военной службе. А домой вернулся весной 1947 года. Женился, стал работать. Потекла мирная жизнь, наполненная трудом.