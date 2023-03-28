Знамя, пропитанное кровью

Моя семья бережно хранит военный билет, удостоверения медалей, орденскую книжку моего прадедушки, ветерана Великой Отечественной войны Кузьмина Дмитрия Егоровича.
Родился Дмитрий Кузьмин 1 мая 1924 года в деревне Казаково Курской области в семье крестьян. Его родители, прапрабабушка Поля и прапрадедушка Егор, работали в колхозе, а Дмитрий помогал по хозяйству. В семье он был вторым ребёнком. Окончил пять классов сельской школы. Рос отчаянным, бесстрашным. А когда началась Великая Отечественная война, Дмитрию исполнилось семнадцать лет. В первые месяцы он вместе со взрослыми работал в колхозе.
Узнав, что фашисты подходят к Воловскому району, руководители района отдали приказ к отступлению. Дмитрий вместе с мирными жителями дошел до села Берёзовка. Все устали, проголодались. Так как Дмитрий хорошо знал местность, его отправили за продуктами в соседнее село – Урицкое.
Он отправился в дорогу и по пути встретил двух русских солдат. Один из них попросил паренька принести воды. Дмитрий побежал к колодцу – тут-то его и увидели фашисты… Окружили, связали. Привезли в посёлок Майский Луч (он в трех километрах от Казаково), бросили к пленным солдатам. Среди них был русский лётчик, хорошо знавший немецкий язык. Летчик заговорил с немцами, показал на парнишку. Один из гитлеровцев знаком позвал Дмитрия и сильно ударил в живот.
Вот как рассказывал о тех днях Дмитрий Егорович:
«Отлетел я далеко от этого проклятого немца, лежу, стиснув зубы. А летчик ему опять что-то сказал. И тогда случилось совершенно невероятное – меня отпустили. Ох и страху я натерпелся...»
До зимы 1943 года прадедушка был дома. Несколько раз пытался пробраться на фронт, к своим. Но село было в оккупации – и ничего не получалось.
Но вот стали говорить о наступлении русских войск. Фашисты занервничали, устраивали бесконечные казни над мирным населением.
«25 января 1943 года загнали людей в жилой дом. И я там оказался, – вспоминал Дмитрий Егорович. – Все мы знали, что эти звери хотят нас уничтожить. Тогда мы с Иваном Слеповым решили любой ценой вырваться. К счастью, в этот момент в небе показался русский самолет и начал бомбить. Одна бомба упала на дом мирных жителей. Когда русский самолет бомбил, фашисты разбежались в разные стороны. Мы нашли лазейку в соломенной крыше и вылезли из дома. Воспользовавшись всеобщей паникой, открыли дверь людям, и все успели разбежаться...»
После освобождения села прадедушка примкнул к советским солдатам и ушёл с ними на фронт.
После короткой подготовки под Ливнами молодого солдата отправили на Курско-Орловскую дугу, где он получил боевое крещение. Особенно запомнился Дмитрию Егоровичу бой в районе села Сосково Орловской области – жестокий, страшный с большими потерями.
Во время них Дмитрий Егорович потерял документы. Видимо, из-за этого в дом пришла похоронка… Его фамилия значилась и на обелиске в селе Сосково...
Забегая вперёд, скажу, что уже в послевоенные годы следопыты из Орла искали родственников погибших. И нашли живого Дмитрия Егоровича.
Освобождал солдат Кузьмин Киев, Житомир, Прилуки. Освобождал Эстонию. Воевал на территории Польши.
Здесь он получил орден Славы II степени. Случилось это так.
Наши войска вышли на границу с Польшей. Был дан приказ Верховного командования – водрузить наше знамя на границе с Польшей. На задание отправилась группа бойцов: Мишин, Лапшин, Кузьмин.
Мишин погиб, Лапшина тяжело ранило. И когда солдат Кузьмин поднялся на высоту, где проходила государственная граница, и водрузил знамя, оно уже было насквозь пропитано кровью.
...После Победы Дмитрий Егорович остался на военной службе. А домой вернулся весной 1947 года. Женился, стал работать. Потекла мирная жизнь, наполненная трудом.