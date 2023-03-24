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Профессор МГИМО: США придется ответить в суде за диверсии на «Северных потоках»

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Профессор МГИМО: США придется ответить в суде за диверсии на «Северных потоках»

Совершенные американскими спецслужбами диверсии на российских газопроводах "Северный поток" дают все основания называть США террористическим государством, однако с течением времени эти действия неминуемо станут предметом судебного процесса, по итогам которого причастным к подрыву придется ответить за свои действия. Такое мнение высказал политолог, профессор МГИМО МИД РФ Андраник Мигранян.


В ходе организованной медиагруппой "Россия сегодня" пресс-конференции эксперт подчеркнул, что диверсия, в результате которой были разрушены газопроводы "Северных потоков", занимают особое место среди многочисленных других преступлений американцев. Расследование, проведенное журналистом и лауреатом Пулитцеровской премии Сеймуром Хершем нанесло колоссальный удар по репутации США и теперь можно с полной уверенностью назвать американское государство террористическим.

Политолог напомнил, что американские спецслужбы нанесли удар не только против своего потенциального противника, однако также и по собственности Германии, которая является союзником США по НАТО, а также по экономическим интересам американских союзников в Европе.

Мигранян резюмировал, что с ослаблением доминирования и имеющихся у США рычагов давления на международное сообщество действия американского руководства неминуемо станут предметом судебного разбирательства и их стремление нанести урон России будет иметь для них очень серьезные последствия.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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22 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:08
    +1
    Профессор МГИМО: США придется ответить в суде за диверсии на «Северных потоках»


    Можно оценить чувство юмора.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:13
      +3
      Ох уж эти фантазеры-политики, пока есть доллар , США ни за что и ни кому не ответят за свои злодеяния ((( Кстати сегодня Армения признала конституционные обязательства закрепленные международным уголовным судом, косвенно обязавшись исполнить ордер на арест президента России, как Мигранян прокоментирует демарш соплеменников ? Может пора выводить российский военный контингент из Нагорного Карабаха, армяне видимо решили окончательно все развалить и помощь России им не нужна.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:29
        +1
        Цитата: Silver99
        Может пора выводить российский военный контингент из Нагорного Карабаха,

        Зачем выводить? Просто охранять самих себя, как натовцы на своих военных базах.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 16:23
      0
      США придется ответить в суде
      Интересно даже узнать в каких судах, т.е. в какой стране этот самый суд"гуманный"??? Если в международных судах - то это из серии "да ну нафиг".
      1. mann
        mann Сегодня, 16:30
        +1
        Интересно даже узнать в каких судах, т.е. в какой стране этот самый суд"гуманный"???
        Легко,МУС в бесстрашной Голландии! Им осталось только Си усадить на скамью подсудимых и будет полный комплект smile
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:31
        +1
        Цитата: marchcat
        США придется ответить в суде
        Интересно даже узнать в каких судах, т.е. в какой стране этот самый суд"гуманный"??? Если в международных судах - то это из серии "да ну нафиг".

        В российском по материалам Следственного комитета России.
        А, вот по времени пока сказать ничего не могу. Но, это время настанет.
        1. mann
          mann Сегодня, 16:49
          +1
          В российском по материалам Следственного комитета России.
          А, вот по времени пока сказать ничего не могу. Но, это время настанет.
          "Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне,ни тебе"
          Некрасов
    3. кредо
      кредо Сегодня, 16:23
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Профессор МГИМО: США придется ответить в суде за диверсии на «Северных потоках»


      Можно оценить чувство юмора.

      Я бы оценил его как очень пресное и скучное из серии экономиста Хазина - "Доллар скоро накроется медным тазом, а США распадутся на сотни карликовых государств".

      Конечно, на кафедре в МГИМО ещё и не такое можно втирать студентам, без страха что тебя засмеют, но зачем же остальным озвучивать эти несерьёзные фантазии. Засмеют однозначно, да ещё и тухлыми яйцами закидают. wassat
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 16:31
        -2
        Хазин еще покруче сандали заворачивает чем про какой то доллар или суд. Про левый поворот Путина слыхали? wassat А с этого профессора что взять, антилигенция одним словом, в своём обособленном мире живут. smile
      2. mann
        mann Сегодня, 16:36
        -2
        Конечно, на кафедре в МГИМО ещё и не такое можно втирать студентам, без страха что тебя засмеют, но зачем же остальным озвучивать эти несерьёзные фантазии. Засмеют однозначно, да ещё и тухлыми яйцами закидают. wassat
        Такое студентам ВУЗов не вотрешь,таких профессоров только в ясли отправлять
      3. dump22
        dump22 Сегодня, 17:36
        0
        на кафедре в МГИМО ещё и не такое можно втирать студентам, без страха что тебя засмеют


        Как раз там такое нельзя.
        В МГИМО учатся исключительно прожженные циники, других там просто нет.
        Смеялся конечно в голос не будут, но ухмылки будут точно.
  2. vadivm59
    vadivm59 Сегодня, 16:11
    +2
    какая сильная статья! я прямо немножко испугался за США.)а почему не написали как сурово мы их накажем?видимо ещё сами не знаем как и когда это будет.
    1. mann
      mann Сегодня, 16:40
      +1
      какая сильная статья! я прямо немножко испугался за США.)а почему не написали как сурово мы их накажем?видимо ещё сами не знаем как и когда это будет.
      Сколько же в России дармоедов...брокеры,политологи,пропагандисты... теперь и профессора....
  3. Aleksandr21
    Aleksandr21 Сегодня, 16:13
    +2
    Профессор - фантазер или мечтатель, т.к. в реальности привлечь к суду США практически нереально, в ООН и западных судебных институтах всё схвачено, а другие инстанции просто не уполномочены решать такие вопросы, а если учесть ещё законодательство США где на все иностранные суды они положили....то тут без шансов).

    А в том что уши там Американские торчат, можно не сомневаться, не удивлюсь если именно ЦРУ эту диверсию и курировало... ведь именно им наиболее выгоден такой сценарии (разрыв отношении Россия - ЕС, снижение зависимости от Российских энергоресурсов, и увеличение прибыли своих нефтегазовых компании. и т.д.)
    1. Комментарий был удален.
  4. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 16:23
    +1
    Профессор высказал свое профессиональное мнение. Мнение услышано.
    1. mann
      mann Сегодня, 16:42
      0
      Профессор высказал свое профессиональное мнение. Мнение услышано.
      и главное,хорошо оплачено
  5. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 16:25
    -1
    Это мечты. Нет международных судов, которые бы приняли это к производству. Как, собственно и нет больше международных отношений. Все разрушено полосятником.
  6. bandabas
    bandabas Сегодня, 16:28
    0
    Ну подчеркнул, ну сказал...Это нечто получает деньги из бюджета. А, таких, сотни "профессоров".Последышей ЕБН,Собчака,Чубайса и иже с ними. "Пятая колонна" в нашей стране продолжает действовать на всех уровнях. Включая ближайшее окружение "гидранта". hi
  7. Дво
    Дво Сегодня, 16:28
    +1
    Профессор накурился или мухоморов объелся ,глюки пошли .За год столько красных черт переехали США со смехом, да что там смехом взяли и нагадили прямо в лицо ,а наши политики утёрлись и улыбнулись если вы ещё что то сделаете мы вас накажем.Какой суд профессор открой глаза.
  8. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:56
    0
    Мда. Судит победитель или по другому - победителей не судят! Так, что всё зависит от итогов исторического противостояния, а не так вот....Вроде профессор, вроде МГИМО! request
  9. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 17:10
    0
    Слушайте, ну пусть сидят со своим потоком, я думаю те кто вкладывался в него уже все давно поняли, что он никогда не заработает. Вот пусть вся яуропа сидит и думает на счет газа, а захотят опять у нас брать, вот пусть берут и строят и покупают по нашим ценам.
    А не тратить время, силы, деньги, чтобы найти и подтвердить кто виноват
    Пусть сами расхлебываются там с газом в х4 раза дороже с Америки ))
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 17:31
    0
    Расследование, проведенное журналистом и лауреатом Пулитцеровской премии Сеймуром Хершем


    Не поленился же Херш, провел расследование.
    А вот наш Бастрыкин никакого расследования до сих пор не провел.
    И приходиться поэтому ссылаться на американских журналистов, которых мы же сами постоянно обвиняем в продажности и ангажированности!