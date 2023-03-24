Профессор МГИМО: США придется ответить в суде за диверсии на «Северных потоках»

Совершенные американскими спецслужбами диверсии на российских газопроводах "Северный поток" дают все основания называть США террористическим государством, однако с течением времени эти действия неминуемо станут предметом судебного процесса, по итогам которого причастным к подрыву придется ответить за свои действия. Такое мнение высказал политолог, профессор МГИМО МИД РФ Андраник Мигранян.В ходе организованной медиагруппой "Россия сегодня" пресс-конференции эксперт подчеркнул, что диверсия, в результате которой были разрушены газопроводы "Северных потоков", занимают особое место среди многочисленных других преступлений американцев. Расследование, проведенное журналистом и лауреатом Пулитцеровской премии Сеймуром Хершем нанесло колоссальный удар по репутации США и теперь можно с полной уверенностью назвать американское государство террористическим.Политолог напомнил, что американские спецслужбы нанесли удар не только против своего потенциального противника, однако также и по собственности Германии, которая является союзником США по НАТО, а также по экономическим интересам американских союзников в Европе.Мигранян резюмировал, что с ослаблением доминирования и имеющихся у США рычагов давления на международное сообщество действия американского руководства неминуемо станут предметом судебного разбирательства и их стремление нанести урон России будет иметь для них очень серьезные последствия.