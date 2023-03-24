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Министр обороны Франции пообещал удвоить военное производство в стране к концу текущего года

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Министр обороны Франции пообещал удвоить военное производство в стране к концу текущего года

Во Франции к концу 2023 года планируется увеличение производства боеприпасов и военной техники в два раза. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью газете Echos.


Как отметил глава французского военного ведомства, в настоящее время уже наблюдаются некоторые успехи. Так, компания Thales удваивает производство радаров Ground Master. Вместо 12 радаров с сентября будут выпускаться 24 радара в год. В два раза вырастет и производство артиллерийских орудий Caesar: компания Nexter в месяц будет производить восемь единиц вместо четырех.

Также Лекорню анонсировал увеличение производства ракет Mistral удвоится до 40 единиц в месяц к концу текущего года. Срок производства ракет также сократится с 30 до 15 месяцев.

Правительство Франции вместе с Италией и Великобританией обратилось к компании-производителю ракет для зенитного ракетного комплекса Samp/T с просьбой сократить сроки производства с 40 до 18 месяцев.

Решения об увеличении темпов производства и количества производимых боеприпасов и военной техники принимаются французским руководством в связи с двумя основными причинами. Во-первых, нарастают поставки вооружений Украине, что требует восполнения запасов оружия и техники в арсеналах армий стран НАТО.

Во-вторых, планируется усиление боевой мощи французских вооруженных сил, а также армий других стран Североатлантического альянса, на вооружении которых находится французская военная техника.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Marie-Lan Nguyen
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6 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:20
    +1
    Обещать это хорошо.Обещать ещё уметь надо.Вон как Макрон наобещал с 3 короба,а потом всё по-своему сделал.Теперь в Париже мини-Майдан.
  2. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:24
    -1
    Tanky, děla a munice se zdojnásobí, zato krávy, prasata a drůbež se omezí na polovinu.. Kde to směřuje??
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:24
      0
      Танков, орудий и боеприпасов удвоится, а коров, свиней и птицы уменьшится вдвое.. Куда это денется??
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:27
        +1
        Это обычные обещания политиков удвоить,утроить,учетверить,а там получится как всегда.Весь прикол в том что всё это потом в лучшем случае будет пылиться на складе,так как ложка хороша к обеду.
  3. Master2030
    Master2030 Сегодня, 16:46
    0
    Министр обороны Франции пообещал удвоить военное производство в стране к концу текущего года
    Это при том что ДАМский угодник обещает "не милитаризировать" экономику России.
    Ceterum censeo Washington delendam esse
  4. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 17:55
    0
    Пусть для начала уберут мусор с улиц своих городов. laughing С другой стороны, планов горомадьё, но через год, как они намечают, многое может измениться, и весьма вероятно не в их пользу. Процессы в мире сейчас убыстряются и имеют очень даже отрицательные тенденции для той же Франции и ижи с ней..