Министр обороны Франции пообещал удвоить военное производство в стране к концу текущего года

Во Франции к концу 2023 года планируется увеличение производства боеприпасов и военной техники в два раза. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью газете Echos.
Как отметил глава французского военного ведомства, в настоящее время уже наблюдаются некоторые успехи. Так, компания Thales удваивает производство радаров Ground Master. Вместо 12 радаров с сентября будут выпускаться 24 радара в год. В два раза вырастет и производство артиллерийских орудий Caesar: компания Nexter в месяц будет производить восемь единиц вместо четырех.
Также Лекорню анонсировал увеличение производства ракет Mistral удвоится до 40 единиц в месяц к концу текущего года. Срок производства ракет также сократится с 30 до 15 месяцев.
Правительство Франции вместе с Италией и Великобританией обратилось к компании-производителю ракет для зенитного ракетного комплекса Samp/T с просьбой сократить сроки производства с 40 до 18 месяцев.
Решения об увеличении темпов производства и количества производимых боеприпасов и военной техники принимаются французским руководством в связи с двумя основными причинами. Во-первых, нарастают поставки вооружений Украине, что требует восполнения запасов оружия и техники в арсеналах армий стран НАТО.
Во-вторых, планируется усиление боевой мощи французских вооруженных сил, а также армий других стран Североатлантического альянса, на вооружении которых находится французская военная техника.