Финляндия не намерена рассматривать вопрос возможной передачи истребителей Украине до момента получения новых самолётов

Финляндия не сможет поставить Украине истребители, несмотря на просьбы Зеленского и обещания премьер-министра Санны Марин, пока не получит новые самолеты. На сегодняшний день финские ВВС сами нуждаются в истребителях.
Финские ВВС начнут получать новые американские истребители F-35 только в 2026 году, а завершить поставки США планируют не раньше 2030 года. До этого времени финские ВВС будут продолжать эксплуатировать истребители F/A-18 Hornet. Так что раньше конца этого десятилетия Киев может не ждать передачи самолетов.
К тому же, как считает глава финской оборонной компании Patria Эса Рауталинко, поставка выведенных из эксплуатации истребителей вряд ли будет эффективной, для этого необходимо вложить большие средства в ремонт, а кто будет оплачивать проводимые работы, когда Киев привык получать все даром.
Какими будут расходы на их повторное введение в эксплуатацию в другой стране? Придется устанавливать новые системы и проводить ремонт. Неизвестно, насколько это будет эффективно
- заявил он.
Напомним, что в Киеве начали вести разговоры про потенциальную поставку истребителей F/A-18 Hornet из состава финских ВВС после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин на встрече с Зеленским пообещала "рассмотреть" вопрос передачи истребителей Украине по мере замены их американскими самолетами. В Хельсинки очень удивились обещанию Марин, заявив, что никто ее не уполномачивал давать такие обещания, Финляндия вообще не намерена поднимать этот вопрос. Но Зеленский уже вцепился в возможность получить истребители как клещ и не намерен отступать. В минувший четверг, т.е. 23 марта, Минобороны Финляндии подтвердило, что Киев уже запросил трехсторонние переговоры с участием США для обсуждения поставок истребителей.