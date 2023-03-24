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Финляндия не намерена рассматривать вопрос возможной передачи истребителей Украине до момента получения новых самолётов

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Финляндия не намерена рассматривать вопрос возможной передачи истребителей Украине до момента получения новых самолётов

Финляндия не сможет поставить Украине истребители, несмотря на просьбы Зеленского и обещания премьер-министра Санны Марин, пока не получит новые самолеты. На сегодняшний день финские ВВС сами нуждаются в истребителях.


Финские ВВС начнут получать новые американские истребители F-35 только в 2026 году, а завершить поставки США планируют не раньше 2030 года. До этого времени финские ВВС будут продолжать эксплуатировать истребители F/A-18 Hornet. Так что раньше конца этого десятилетия Киев может не ждать передачи самолетов.

К тому же, как считает глава финской оборонной компании Patria Эса Рауталинко, поставка выведенных из эксплуатации истребителей вряд ли будет эффективной, для этого необходимо вложить большие средства в ремонт, а кто будет оплачивать проводимые работы, когда Киев привык получать все даром.

Какими будут расходы на их повторное введение в эксплуатацию в другой стране? Придется устанавливать новые системы и проводить ремонт. Неизвестно, насколько это будет эффективно

- заявил он.

Напомним, что в Киеве начали вести разговоры про потенциальную поставку истребителей F/A-18 Hornet из состава финских ВВС после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин на встрече с Зеленским пообещала "рассмотреть" вопрос передачи истребителей Украине по мере замены их американскими самолетами. В Хельсинки очень удивились обещанию Марин, заявив, что никто ее не уполномачивал давать такие обещания, Финляндия вообще не намерена поднимать этот вопрос. Но Зеленский уже вцепился в возможность получить истребители как клещ и не намерен отступать. В минувший четверг, т.е. 23 марта, Минобороны Финляндии подтвердило, что Киев уже запросил трехсторонние переговоры с участием США для обсуждения поставок истребителей.
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3 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:00
    +1
    Зеля хочет США подключить к ремонту самолетов? )))
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 20:31
      0
      Сударыня hi
      Цитата: Егоза
      Зеля хочет США подключить к ремонту самолетов? )))

      Ну, а кого еще. "Шершни" же производства США, так что тут все закономерно. Вопрос в ином, а почему ж США не могут поставить их из собственных запасов?
      Вон они на отстое в Аризоне стоят
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 20:30
    0
    Очень знакомо
    Дай миллион, дай миллион, дай миллион! После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху. Это