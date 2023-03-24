Финляндия не намерена рассматривать вопрос возможной передачи истребителей Украине до момента получения новых самолётов

Какими будут расходы на их повторное введение в эксплуатацию в другой стране? Придется устанавливать новые системы и проводить ремонт. Неизвестно, насколько это будет эффективно

Финляндия не сможет поставить Украине истребители, несмотря на просьбы Зеленского и обещания премьер-министра Санны Марин, пока не получит новые самолеты. На сегодняшний день финские ВВС сами нуждаются в истребителях.Финские ВВС начнут получать новые американские истребители F-35 только в 2026 году, а завершить поставки США планируют не раньше 2030 года. До этого времени финские ВВС будут продолжать эксплуатировать истребители F/A-18 Hornet. Так что раньше конца этого десятилетия Киев может не ждать передачи самолетов.К тому же, как считает глава финской оборонной компании Patria Эса Рауталинко, поставка выведенных из эксплуатации истребителей вряд ли будет эффективной, для этого необходимо вложить большие средства в ремонт, а кто будет оплачивать проводимые работы, когда Киев привык получать все даром.- заявил он.Напомним, что в Киеве начали вести разговоры про потенциальную поставку истребителей F/A-18 Hornet из состава финских ВВС после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин на встрече с Зеленским пообещала "рассмотреть" вопрос передачи истребителей Украине по мере замены их американскими самолетами. В Хельсинки очень удивились обещанию Марин, заявив, что никто ее не уполномачивал давать такие обещания, Финляндия вообще не намерена поднимать этот вопрос. Но Зеленский уже вцепился в возможность получить истребители как клещ и не намерен отступать. В минувший четверг, т.е. 23 марта, Минобороны Финляндии подтвердило, что Киев уже запросил трехсторонние переговоры с участием США для обсуждения поставок истребителей.