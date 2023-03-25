Какой еще второй фронт? Когда было, чтобы наши западные партнеры нас втягивали в какую-то войну? Наоборот, ни у кого, с кем я встречалась, нет желания создать еще где-то дестабилизацию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вступила в заочную полемику с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, заявившим ранее, что киевские власти и Запад подталкивают страну к открытию «второго фронта» против России.— заявила Зурабишвили в интервью грузинскому телеканалу TV Pirveli​​​​​​.Грузинское правительство отказывается поддерживать антироссийские санкции и вступать в конфронтацию с РФ. Это сильно не нравится киевскому режиму и его западным кураторам, которые хотели бы превратить Грузию во «вторую Украину». О заговоре против руководства республики с целью реализации плана ее «украинизации» премьер-министр рассказал в своем вчерашнем выступлении по вопросам национальной безопасности в парламенте страны.Гарибашвили отметил, что Грузия не намерена вступать в военный конфликт с Россией ни под каким предлогом, так как это приведет не только к дестабилизации, но и полностью уничтожит страну. Премьер-министр пояснил, что стремление властей Киева открыть «второй фронт» в Грузии идет в координации с оппозиционной партией «Единое национальное движение». По планам Киева и Запада, осенью позапрошлого года в Грузии должен был произойти переворот, который привел бы к власти экс-президента Михаила Саакашвили. Именно с этой целью он и приехал в республику из Украины.Заявление президента Грузии прозвучало сразу после выступления премьер-министра. Зурабишвили открыто поддерживает оппозиционное движение в республике и даже не скрывает своей прозападной и антироссийской позиции. Ранее она публично поддержала массовые волнения, вспыхнувшие в Тбилиси и некоторых других городах после принятия парламентом республики в первом чтении закона об иноагентах. При этом в момент протестов, организованных прозападной оппозицией, президент находилась с официальным визитом в США.В 2018 году Грузия стала унитарной республикой парламентского типа. Высшим органом исполнительной власти в стране является правительство, главу которого назначает победившая на выборах партия. В соответствии с конституцией Грузии, президент является главой государства, исполнительной власти, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами и высшим представителем Грузии во внешних отношениях. Президент избирается на пять лет специальной комиссий из 300 членов, состав которой утверждается ЦИК страны.