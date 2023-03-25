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Президент Грузии не согласна с премьер-министром насчет подталкивания страны к открытию «второго фронта» против России

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Президент Грузии не согласна с премьер-министром насчет подталкивания страны к открытию «второго фронта» против России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вступила в заочную полемику с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, заявившим ранее, что киевские власти и Запад подталкивают страну к открытию «второго фронта» против России.


Какой еще второй фронт? Когда было, чтобы наши западные партнеры нас втягивали в какую-то войну? Наоборот, ни у кого, с кем я встречалась, нет желания создать еще где-то дестабилизацию

— заявила Зурабишвили в интервью грузинскому телеканалу TV Pirveli​​​​​​.

Грузинское правительство отказывается поддерживать антироссийские санкции и вступать в конфронтацию с РФ. Это сильно не нравится киевскому режиму и его западным кураторам, которые хотели бы превратить Грузию во «вторую Украину». О заговоре против руководства республики с целью реализации плана ее «украинизации» премьер-министр рассказал в своем вчерашнем выступлении по вопросам национальной безопасности в парламенте страны.

Гарибашвили отметил, что Грузия не намерена вступать в военный конфликт с Россией ни под каким предлогом, так как это приведет не только к дестабилизации, но и полностью уничтожит страну. Премьер-министр пояснил, что стремление властей Киева открыть «второй фронт» в Грузии идет в координации с оппозиционной партией «Единое национальное движение». По планам Киева и Запада, осенью позапрошлого года в Грузии должен был произойти переворот, который привел бы к власти экс-президента Михаила Саакашвили. Именно с этой целью он и приехал в республику из Украины.

Заявление президента Грузии прозвучало сразу после выступления премьер-министра. Зурабишвили открыто поддерживает оппозиционное движение в республике и даже не скрывает своей прозападной и антироссийской позиции. Ранее она публично поддержала массовые волнения, вспыхнувшие в Тбилиси и некоторых других городах после принятия парламентом республики в первом чтении закона об иноагентах. При этом в момент протестов, организованных прозападной оппозицией, президент находилась с официальным визитом в США.

В 2018 году Грузия стала унитарной республикой парламентского типа. Высшим органом исполнительной власти в стране является правительство, главу которого назначает победившая на выборах партия. В соответствии с конституцией Грузии, президент является главой государства, исполнительной власти, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами и высшим представителем Грузии во внешних отношениях. Президент избирается на пять лет специальной комиссий из 300 членов, состав которой утверждается ЦИК страны.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Грузия#/media/Файл:Georgians_Protest_Invasion_Of_Ukraine
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:35
    +7
    Зурабишвили врубила "режим американский идиот".Ей цифры 08.08.08 ни чего не говорят.Жаль не дали до конца разгромить этот " второй фронт."Галстукоед думал что он первый,но его жестоко обманули.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:38
      +4
      Помним помним Россия напала на джорджию, и по всем европейским телеканалам показывали как грузинские формирования бьют градами по городам осетии. А после когда женщина бежала к солдатам и плакала со словами спасибо ребятки, на теж же каналал показывали и переводили ее слова хелп хелп вы нас убиваете.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:35
    +3
    Когда было ? А как же 2008 год ? Разве западные партнеры Грузии не втянули их в военную авантюру ? Короткая память у этого президента Грузии с западным гражданством.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:54
      0
      Кстати,а они все свои проблемы с митингующими разрешили?
    2. ААК
      ААК Сегодня, 11:42
      +1
      А биджё наплевать, всё равно второго 08.08.08 уже не будет, от "робких грузин" может быть только одна косвенная польза - депортация или интернирование на грузинской территории всех "героев Верхнего Ларса" в качестве назидательного урока всем другим 500-м "героям"...
  3. solzh
    solzh Сегодня, 10:37
    +1
    Президент Грузии не согласна с премьер-министром насчет подталкивания страны к открытию «второго фронта» против РоссииПрезидент Грузии не согласна с премьер-министром насчет подталкивания страны к открытию «второго фронта» против РоссииПрезидент Грузии не согласна с премьер-министром насчет подталкивания страны к открытию «второго фронта» против России

    По идее нам на их мнение все одинаково фиолетово. Что они могут противопоставить России? Ничего!!! Ну и пусть дальше дурачатся.
    П. С. Второй фронт? Ахаха))) не смешите мои "тапочки")))
  4. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 10:39
    +1
    Ну давайте грузины ! только рыпнитесь ..Калон танков не будет ,будет массированный ракетный и авиационный удар и ДРГ ..
    Не зря от вас 500 опять рванули назад в Россию толкаясь локтями и на великах обратно wassat
    Нет реально так будет За Цхинвал и расстрелянных наших миротворцах мы еще не полностью отомстили и еще придем на проверку
  5. swnvaleria
    swnvaleria Сегодня, 11:01
    0
    пора бы грузинам уже мозг включать , запад из них подопытных кроликов (биолаборатории) сделал , в мясорубку южной Осетии бросил , голодом морил запрещая торговать и сотрудничать с Россией , им не надоело скакать и умирать ?
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 11:05
    +1
    [
    Какой еще второй фронт? Когда было, чтобы наши западные партнеры нас втягивали в какую-то войну? Наоборот, ни у кого, с кем я встречалась, нет желания создать еще где-то дестабилизацию


    Ей верить - себя не уважать!
    После начала СВО у наших границ, и не только, с пугающей частотой начался бардак.
    Средняя Азия, Азербайджан - Армения, Сербия - Косово.....
  7. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 11:28
    +1
    Президент с двойным гражданством - это все равно , что официально назначить руководителем страны агента иностранного государства. Тот , кто этого не понимает - просто жертва антигосударственной пропаганды , которая проводилась всякими фондами Сороса и прочими "благотворительными" организациями на территории СССР , когда у людей усердно , и по результатам - вполне успешно , вытравливали из сознания , что кроме прав есть еще и обязанности. Президент , имеющий обязанности перед иностранным государством ?! Ха-ха...
    Кстати , вопрос гражданства гражданки Франции Зурабишвили в википедии скромно так обойден , чтобы этот факт лишний раз не всплывал. Кто не знает - тому такое даже и в голову не придет. К сожалению , во многих бывших союзных республиках президенты имеют двойное гражданство , и чаще всего основное - именно западное, а второе техническое , для возможности выполнять важную работу для своей западной родины на посту главы варварского восточного недогосударства. В США , самой ловкой в таких делах стране , давно предусмотрен запрет не то что на двойное гражданство президента , но вообще на любое неамериканское его происхождение , ведь для достижения такой цели от другого гражданства можно и отказаться для вида , с одобрения спецслужб "бывшей" родины.
  8. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 12:08
    +1
    Что Саломе, что Мишико - одного поля ягоды, выращенные на американских плантациях.