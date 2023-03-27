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Банковский кризис в США привёл к оттоку капиталов из нефти к золоту

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Банковский кризис в США привёл к оттоку капиталов из нефти к золоту

Внезапный крах банка Силиконовой долины вызвал шок во всем финансовом секторе и стал крупнейшим банковским крахом со времен финансового кризиса 2008 года. Будучи единственным публично торгуемым банком, ориентированным на Силиконовую долину и стартапы в течение четырех десятилетий, быстрый крах особенно потряс сообщество венчурного капитала и оставил стартапы в области климатических технологий в кризисе.


Банковский кризис отразился на энергетических рынках, и цены на нефть упали. Нефть марки WTI упала с 80,46 доллара за баррель всего за 10 дней до отметки 67 долларов, в то время как Brent снизилась с 86,18 доллара за баррель до 73 долларов, уровней, которых они в последний раз достигали в декабре 2021 года.

По словам аналитиков по сырьевым товарам транснациональной корпорации Standard Chartered, падение цен на черное золото связано с продажей нефтяных капиталов банками. Согласно исследованию экспертов по сырьевым товарам Standard Chartered, уход капиталов из нефтяного сектора сочетается с ростом средств, вкладываемых в драгоценные металлы – золото и серебро, т.е. нефтяные деньги вложили в драгметаллы.

При этом цены на золото с 10 марта подскочили почти на 9% и сейчас находятся на уровне 1 995 долларов за унцию, что недалеко от исторического максимума, а цены на серебро взлетели более чем на 16% и торгуются на уровне 23,35 долларов за унцию.
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7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:12
    0
    Банковский кризис отразился на энергетических рынках, и цены на нефть упали.
    . Вопрос... это о чем? Спекулятивные игры или ожидают, что банковский кризис глубже, как грится и затронет все остальные отрасли, в. т.ч. сферу потребления углеводородов?
    А почему, собственно?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: rocket757
      Спекулятивные игры или ожидают, что банковский кризис глубже, как грится и затронет все остальные отрасли, в. т.ч. сферу потребления углеводородов?

      Новый мировой порядок. Как написал экономист из Финляндии, увидев как прощаются дядя Си с дядей Пу: «Я не хочу жить в мире, где на топовых ролях стоят Россия и Китай». Он не хочет жить в этом мире, но а как же когда, о одна страна из-за океана указывает другим странам, что и как им делать - это что в порядке вещей для финского экономиста- из Суоми? Тут все просто и даже по американской логике логично . Но что может сказать финн на это - "А как вас так резко нагнули и поставили на фертоинг (постановка судна на два якоря) всем Европейским континентом?"
      Почему нет ответов, но есть одна злоба. Злитесь не на соседа, а на себя.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:23
    +1
    Цитата: rocket757
    Банковский кризис отразился на энергетических рынках, и цены на нефть упали. Вопрос... это о чем? Спекулятивные игры или...
    Наверное об этом
    падение цен на черное золото связано с продажей нефтяных капиталов банками... уход капиталов из нефтяного сектора сочетается с ростом средств, вкладываемых в драгоценные металлы
  3. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 10:34
    +1
    Вполне закономерный процесс. В период когда банки, рынки и биржи начинает колбасить, "кошельки" тащат свои бабосы в активы гарантирующие их сохранность. Однако в преддверии кризиса, физического золота всем не хватит, а вложение в бумажное серебро и золото несёт определённые риски, поскольку в случае краха банков, эти вложения не страхуются. Отсюда можно предположить, что дефицит предложения физического золота, в обозримом будущем подстегнёт рост этого актива до 2,3-3 тыс.долларов за унцию. winked
    Для стран золотодобытчиков, наступает хороший период т.к. золото они могут приобретать на внутреннем рынке со своих приисков и за свои нац.валюты.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:34
    +2
    При этом цены на золото с 10 марта подскочили почти на 9% и сейчас находятся на уровне 1 995 долларов за унцию, что недалеко от исторического максимума, а цены на серебро взлетели более чем на 16% и торгуются на уровне 23,35 долларов за унцию.
    Любителям металлических инвестиций:
    1. Илия
      Илия Сегодня, 11:14
      +1

      carpenter (Dimon)
      Сегодня, 10:34
      НОВЫЙ
      0
      При этом цены на золото с 10 марта подскочили почти на 9% и сейчас находятся на уровне 1 995 долларов за унцию, что недалеко от исторического максимума, а цены на серебро взлетели более чем на 16% и торгуются на уровне 23,35 долларов за унцию.
      Любителям металлических инвестиций:
      Предполагаю, что они уже воспользовались данной ситуацией.
  5. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:38
    +1
    По словам аналитиков по сырьевым товарам транснациональной корпорации Standard Chartered, падение цен на черное золото связано с продажей нефтяных капиталов банками. Согласно исследованию экспертов по сырьевым товарам Standard Chartered, уход капиталов из нефтяного сектора сочетается с ростом средств, вкладываемых в драгоценные металлы – золото и серебро, т.е. нефтяные деньги вложили в драгметаллы.

    Последнее время слова "аналитиков" из различных рейтинговых агентств вызывают сомнения, помнится перед банкротством, Silicon Valley Bank получил какое-то место в пятерке лучших банков.
    Корпорация Standard Chartered по сути - крупный банк с филиалами в мире. Аналитики этого предприятия будут выдавать те прогнозы, которые будут выгодны их корпорации, для привлечения капиталов вкладчиков, обещания управления ими и получения доходов.

    Повышение цены на драгоценные металлы (не всем достанется), вызовут увеличение добычи и переработки. Для этого необходимо техническое оснащение (пром.оборудование, техника) и топливо.
    Больше закупишь топлива, больше его сожжешь - больше добудешь золота, больше потратишь эл/энергии - больше отольешь золотых слитков.