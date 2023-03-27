Банковский кризис в США привёл к оттоку капиталов из нефти к золоту

Внезапный крах банка Силиконовой долины вызвал шок во всем финансовом секторе и стал крупнейшим банковским крахом со времен финансового кризиса 2008 года. Будучи единственным публично торгуемым банком, ориентированным на Силиконовую долину и стартапы в течение четырех десятилетий, быстрый крах особенно потряс сообщество венчурного капитала и оставил стартапы в области климатических технологий в кризисе.Банковский кризис отразился на энергетических рынках, и цены на нефть упали. Нефть марки WTI упала с 80,46 доллара за баррель всего за 10 дней до отметки 67 долларов, в то время как Brent снизилась с 86,18 доллара за баррель до 73 долларов, уровней, которых они в последний раз достигали в декабре 2021 года.По словам аналитиков по сырьевым товарам транснациональной корпорации Standard Chartered, падение цен на черное золото связано с продажей нефтяных капиталов банками. Согласно исследованию экспертов по сырьевым товарам Standard Chartered, уход капиталов из нефтяного сектора сочетается с ростом средств, вкладываемых в драгоценные металлы – золото и серебро, т.е. нефтяные деньги вложили в драгметаллы.При этом цены на золото с 10 марта подскочили почти на 9% и сейчас находятся на уровне 1 995 долларов за унцию, что недалеко от исторического максимума, а цены на серебро взлетели более чем на 16% и торгуются на уровне 23,35 долларов за унцию.