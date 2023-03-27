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В Германии началась общенациональная забастовка работников транспорта

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В Германии началась общенациональная забастовка работников транспорта

В Германии началась массовая забастовка работников транспортной сферы, в результате чего оказалась парализованной вся транспортная отрасль страны. Забастовка, к которой присоединились работники аэропортов, сферы железнодорожных, морских грузоперевозок, автомобильных компаний, а также городского общественного транспорта продлится 24 часа. Немецкие профсоюзы требуют более чем 10-процентного повышения заработных плат, однако работодатели, в том числе государственные компании и муниципалитеты, согласны на повышение не более чем на пять процентов.


Работники железнодорожной компании Deutsche Bahn полностью приостановили движение поездов, предупредив, что перебои в движении транспорта будут очень значительными.

Работникам крупнейшей немецкой почтовой службы Deutsche Post при помощи угроз масштабных забастовок удалось добиться повышения средней заработной платы в отрасли на 11,5 процента. Путем перемежающихся перерывов в работе около четырех миллионов рабочих немецких промышленных предприятий в течение двух лет добились повышения зарплат на 8,5%.

Помимо требований, касающихся повышения зарплат, работники немецких предприятий выражают вполне обоснованные сомнения в целесообразности выделения правительства канцлера страны Олафа Шольца на поддержку украинской армии и киевского режима многомиллиардных сумм из бюджета.

Общенациональная забастовка в Германии будет продолжаться до 00:00 вторника, 28 марта. Подобными действиями руководство профсоюзов пытается усилить давление на федеральные и местные органы власти перед третьим раундом переговоров.
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Использованы фотографии:
Wikipedia
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:34
    +1
    Немцы смотрите на французов,не можете сами наймете арабов ,чтобы протесты были зажигательными.Быстрее дойдёт до Олуха.Не зря ЕС выразил Франции озабоченность черезмерным применением полиции.Они дрогнули.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:38
      +1
      А что они бастуют постоянно winked , там же все в шоколаде живут по словам ливерной колбасы laughing
      1. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 11:43
        +1
        Ну мы то всяко лучше живём, правда? И бастовать на причин нет. И преступности неизвестной национальности у нас нет, и пенсионный возраст у нас самый низкий в мире и доходы у нас больше и уровень жизни laughing
        А эти бастуют - точно у них всё плохо в загнивающем западе.
      2. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 11:46
        0
        народ стал догадываться, что это не совсем шоколад
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 11:50
          0
          Цитата: ЗлойКоммунист
          что это не совсем шоколад

          Хотя цвет такой-же... no
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:48
        0
        В шоколаде живут Олух и АнькаЛенка и присосавшиеся к ним.Они же Германия - особенно АнькаЛенка.
      4. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:55
        0
        Цитата: Чёрный
        А что они бастуют постоянно , там же все в шоколаде живут по словам ливерной колбасы

        Им плевать на "колбасу", немец бастует всегда, только за увеличение зарплаты, да и то 24 часа.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    0
    В Германии началась массовая забастовка работников транспортной сферы
    Жалко, что всего два дня. Шольца и Бербок необходимо так встряхнуть, чтобы ночи не спали, успокоительное глотали и хотя бы на время забыли о Киеве.
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 11:49
      0
      О каких 2 днях вы говорите ?
      Ровно сутки бастуют , весь понедельник .
      Проблемы почти у всех с этой забастовкой , даже ученики не могут в школу добраться . Или на 11 номере , или папа с мамой должны как то довезти .
  3. cast iron
    cast iron Сегодня, 11:47
    +1
    Зато в родной стране профсоюзов фактически не существует. Одно название. А вот со стороны буржуазии (хозяев фирм и предприятий) идёт война 30 лет в одни ворота - постепенно права наемных работником ущемляются все больше и больше. И даже на забастовку выйти нельзя, ибо накажут сумасшедшим штрафом или отправкой в места не столь отдаленные... Взять туже сферу транспорта. Законодательно прописан запрет на забастовку. Профсоюзы на транспорте в 99% случаях на короткой ноге с директорами. Бороться можно только составляя заявление на увольнение по собственному желанию...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:51
    0
    В Германии началась общенациональная забастовка работников транспорта
    . Понятно, профсоюзы должны были подключится к процессу...
    Общая экономическая ситуация лучше не становится, подорожание, снижение занятости населения и т. д. и т. п.
    В общем, весна/ лето может быть очень жарким.