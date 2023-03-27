В Германии началась массовая забастовка работников транспортной сферы, в результате чего оказалась парализованной вся транспортная отрасль страны. Забастовка, к которой присоединились работники аэропортов, сферы железнодорожных, морских грузоперевозок, автомобильных компаний, а также городского общественного транспорта продлится 24 часа. Немецкие профсоюзы требуют более чем 10-процентного повышения заработных плат, однако работодатели, в том числе государственные компании и муниципалитеты, согласны на повышение не более чем на пять процентов.Работники железнодорожной компании Deutsche Bahn полностью приостановили движение поездов, предупредив, что перебои в движении транспорта будут очень значительными.Работникам крупнейшей немецкой почтовой службы Deutsche Post при помощи угроз масштабных забастовок удалось добиться повышения средней заработной платы в отрасли на 11,5 процента. Путем перемежающихся перерывов в работе около четырех миллионов рабочих немецких промышленных предприятий в течение двух лет добились повышения зарплат на 8,5%.Помимо требований, касающихся повышения зарплат, работники немецких предприятий выражают вполне обоснованные сомнения в целесообразности выделения правительства канцлера страны Олафа Шольца на поддержку украинской армии и киевского режима многомиллиардных сумм из бюджета.Общенациональная забастовка в Германии будет продолжаться до 00:00 вторника, 28 марта. Подобными действиями руководство профсоюзов пытается усилить давление на федеральные и местные органы власти перед третьим раундом переговоров.