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Bloomberg: Высок риск возникновения дефицита пшеницы на мировом рынке из-за засухи в Канаде

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Bloomberg: Высок риск возникновения дефицита пшеницы на мировом рынке из-за засухи в Канаде

По данным информационного агентства Bloomberg, риск возникновения дефицита пшеницы на мировом рынке остаётся высоким из-за засушливых погодных условий в Канаде. Так, согласно информации, имеющейся в распоряжении Минсельхоза страны, в период с сентября прошлого года в основных сельскохозяйственных провинциях (Альберта, Саскачеван и Манитоба) выпало осадков на 60% меньше нормы. В стране такой засухи, какая наблюдается сейчас, не было последние 45 лет.


В этом контексте стоит также упомянуть и о том, что Канада входит в число крупнейших в мире поставщиков не только пшеницы, но и рапса. В связи с засухой всё это может не только пагубно отразиться на весенней посевной кампании, но и на дальнейшем росте урожая. К тому же, ситуация сильно осложнена ещё сложившимися проблемами с экспортом зерновых из Черноморского региона, наряду с засушливым предыдущим летом в некоторых регионах США, что чревато сокращением урожая злаковых.

Напомним, что причиной нарушения поставок зерна послужили введённые после начала спецоперации Соединёнными Штатами и Евросоюзом санкций против РФ, что может повлечь за собой серьёзный продовольственный кризис в некоторых странах. В результате, мировые цены на пшеницу и кукурузу уже существенно выросли с начала этого года. На эту тему высказался как-то и президент Владимир Путин, обвинивший страны коллективного Запада в том, что именно по их вине был спровоцирован риск голода в беднейших странах.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Попандос
    Попандос Сегодня, 13:14
    +4
    в основных сельскохозяйственных провинциях (Альберта, Саскачеван и Манитоба) выпало осадков на 60% меньше нормы.

    СТО процентов Путин виноват yes
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:18
      +1
      Цитата: Попандос
      СТО процентов Путин виноват

      К гадалке не ходи...
      1. ААК
        ААК Сегодня, 13:32
        +1
        Случись нехватка зерна от засухи и т.п. - всё равно введут и там "предельные" цены на российское зерно, а еще проще - под вопли в ООН и всяческих околоООН-овских структурах США и ЕС о том, что "кровавая рука голода сжимается на горле африканских пролетариев..." Сами-знаете-кого" просто тупо разведут на бесплатные поставки, вернее - только такие и будут пропускать без санкций...
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: Попандос
      в основных сельскохозяйственных провинциях (Альберта, Саскачеван и Манитоба) выпало осадков на 60% меньше нормы.

      СТО процентов Путин виноват yes

      В.В. Путина с Россией сейчас модно обвинять во всех катаклизмах на Земле, но сдаётся мне что англосаксы, на фоне сокращения ОПЕК + добычи нефти, решили взвинтить цены на продовольствие в отместку за нефть.

      Начали загодя, так чтобы их никто не обвинил их в этой диверсии, поэтому России нужно прекращать т.н. "зерновую сделку", которая только наполняет закрома ЕС и приносит барыши англосаксонским компаниям на скупке за дорма и перепродаже за дорого.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:15
    +4
    То что в Канаде снега выпало мало.Это наш Дед Мороз санкции ввёл против Сантаклауса.А вообще этот слух должен поднять цену на зерновые.Пусть блумберг дальше брешит.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:20
      0
      Цитата: tralflot1832
      .А вообще этот слух должен поднять цену на зерновые.

      Ну кроме "слухов" есть же еще и отчеты метеослужб и именно на них ориентируются трейдеры.
      Но пока не очень ясно, чем эта новость для нас обернется...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:44
        +1
        Падение экспортной цены нашего зерна ,от переизбытка предложений в мире ,должно прекратится.Сегодня контракты на экспорт пшеницы тонна - 287 $.Ранее было далеко за 300.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:19
    0
    Да неужели канадцы за дармовой пшеницей вперед африканцев выстроятся?Какалы подмогнут.Если мы не решимся из сделки выйти
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 13:37
      +2
      вопрос сколько будет этой пшеницы - Посевы озимой пшеницы стали меньше примерно на 500 000 га. «При принятии решений по посеву аграрии традиционно переходят к той продукции, которая больше перерабатывается и является более маржинальной — подсолнечник, соя, рапс» - президент «Украинского клуба аграрного бизнеса» Петр Мельник https://eadaily.com/ru/news/2023/04/02/agrariyam-ukrainy-pridetsya-ekonomit-na-udobreniyah
      А так не одна Канада - Согласно официальным оценкам Европейской комиссии, засуха в Испании, крупнейшем в мире производителе оливкового масла, вероятно, приведет к сокращению производства в стране вдвое по сравнению с предыдущим годом, что также вызовет рост цен. Испания обычно поставляет около 40% мировой продукции. Однако сильная засуха, в том числе и у производителей в Италии и Португалии, привела к сокращению запасов... "Это катастрофа", - сказал Примитиво Фернандес, глава Национальной ассоциации производителей пищевого масла в Испании, подчеркнув взаимосвязь засухи и экономического кризиса. https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/338315
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:21
    +1
    Мир, к катастрофе готов.Прогнозы,прогнозами,бломберги,бломбергами,а гадать на бобах не стоит..Кофейная гуща,вернее.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:24
    +1
    Они России санкции, а природа им засуху и в последствии еще и саранчу.
  6. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:11
    0
    Да сдалась нам эта Канада, нам о своей стране надо думать.
    Минсельхоз в 2023 году намерен сохранять программы поддержки сельхозтоваропроизводителей, однако субсидии для производителей зерновых культур и кредитование экспортеров будут сокращены. Бюджет трех госпрограмм в сфере АПК составит 445,8 млрд рублей в 2023 году против 467,5 млрд рублей в 2022 году.
    Бюджет госпрограмм по комплексному развитию сельских территорий и эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиорации увеличен — на первую планируется направить 59,9 млрд рублей (+7,4 млрд рублей), а на вторую — 38,4 млрд рублей (+13,2 млрд рублей).
    В рамках Госпрограммы АПК будут сокращены объемы поддержки льготного кредитования экспортоориентированных предприятий, субсидии производителям зерновых культур и предприятиям хлебопекарной промышленности. Как отмечают в министерстве, при необходимости финансирование может быть увеличено за счет доходов от экспортных пошлин.
    От общего объема средств, предусмотренных на Госпрограмму развития АПК в 2023 году, половина (173,4 млрд рублей) будет направлена на стимулирование инвестиционной деятельности, 24% (83,4 млрд рублей) — на развитие отраслей и техническую модернизацию агропромышленного комплекса, 12% (41,4 млрд рублей) — на поддержку экспорта. На субсидии производителям зерновых культур предусмотрено 10 млрд рублей. Компании, запускающие строительство селекционно-семеноводческих центров, смогут получить от государства компенсацию 50% капзатрат.
    «Вырастут объемы поддержки таких направлений, как виноградарство и виноделие, закладка многолетних насаждений, племенное животноводство и мясное скотоводство, сельский туризм», — сообщало ранее министерство.
    С 2023 года поддержка овощеводства и картофелеводства станет отдельным федеральным проектом с объемом финансирования 5 млрд рублей. На субсидии смогут рассчитывать не только малые и средние предприятия, но также самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.
  7. boni592807
    boni592807 Сегодня, 14:12
    0
    Bloomberg: Высок риск возникновения дефицита пшеницы на мировом рынке из-за засухи в Канаде

    Не о том волнуемся. hi Да и без контрольный оптимизм за ПРОЦЕССОМ сейчас чреват.....
    Главное. чтобы "социально-озабоченные" рукамиводители и олигархи(пардон - пизнесмены) наши плюсы не превратили в минусы. belay
    Политика , 17 дек 2022, 10:45 62 279
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    Главы трех регионов заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
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    Главы «зерновых» регионов попросили Владимира Путина ограничить доли иностранных трейдеров в компаниях — экспортерах зерна. Это выкачивание денег по «теневым звеньям цепи», считают авторы инициативы...[Об этом рассказывается в вышедшем на «России 1» документальном фильме «Зерно» Андрея Кондрашова.
    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/politics/17/12/2022/639d39509a7947f22b882791b]

    " ...Страна у нас велика и обильна только порядка в ней нет..." - кажется ЯКО бы писали в летописях России. А примеров хватает. помните старый анекдот о той "загадочной" стране в которой независимо от повышения или понижения цены на нефть в мире - цена на бензин ОДНОЗНАЧНО растёт! bully Это при том. что у нас её и сейчас её родимую продаем с хорошей скидкой ситуация однако.
    Экономика , 01 апр 2022, 15:13 44 323
    https://www.rbc.ru/economics/01/04/2022/6246e5479a79475b3b183e66
    Минфин раскрыл среднюю скидку на российскую нефть в марте
    По сообщению Минфина России, средняя цена российского эталонного сорта Urals в марте 2022 года составила $89,05 за баррель. Таким образом, средняя скидка к международному эталону Brent составила около 20%. подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/economics/01/04/2022/6246e5479a79475b3b183e66.
    Как не вспомнить страны с таким же наличием той же нефти и её как основы ЭКСПОРТА. но. цены на бензин там. как то по другому определяют...
    Стоимость 1 литра бензина в России, США и других странах мира в 2023 году
    Для того, чтобы определить уровень жизни граждан в разных странах мира, нужно иметь информацию не только о среднем размере заработной платы, но и стоимости продуктов и услуг, которые используются их жителями в обычной жизни. К таким продуктам относится, в первую очередь, бензин, который является самым популярным горючим для автотранспорта в большинстве стран мира.

    Итак, представляем вашему вниманию таблицу, в которой указаны цены на бензин марки 95 в России, странах СНГ и других странах мира в 2023 году.

    Страны Цена 1 л. бензина, долл. США
    Кувейт 0.22
    Саудовская Аравия 0.25
    Туркменистан 0.29
    Алжир 0.30
    Катар 0.37
    Иран 0.41
    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 0.41
    Нигерия 0.44
    Казахстан 0.48
    Венесуэла 0.66
    Россия 0.76
    Беларусь 0.76

    Источник: Стоимость 1 литра бензина в России, США и других странах мира в 2023 году сайт bs-life.ru


    ИВАН ДЕМЕНТЬЕВ
    20 МАРТА 2023 22:00
    https://tsargrad.tv/articles/vremja-podvodit-itogi-rosneft-opublikovala-rezultaty-2022-goda_746464

    ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ: "РОСНЕФТЬ" ОПУБЛИКОВАЛА РЕЗУЛЬТАТЫ 2022 ГОДА
    Опубликованы основные показатели работы ПАО "НК "Роснефть" за 2022 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. Это весьма интересное чтение, учитывая, какой год нам пришлось пережить....Считаем деньги
    Всё это прекрасно, но что с деньгами? "Роснефть" – коммерческая компания, крупнейший плательщик налогов и дивидендов в бюджет России, поэтому все мы заинтересованы в её финансовых успехах.

    Хотя, казалось бы, какие могут быть успехи, если правительство Германии без суда и следствия, в нарушение собственных и международных законов попросту изъяло дорогостоящую собственность "Роснефти" (три завода плюс инфраструктура) для своих нужд? crying Если предсказать курс национальной валюты долгое время было попросту невозможно, а тарифы на энергию и логистику постоянно росли? Если крупнейший партнёр в лице BP не в состоянии внятно определить собственную политику?

    Наш ответ: выручка за 2022 г. увеличилась на 3,2%, а показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) и вовсе на 9,5%. Для условий, в которые была поставлена "Роснефть", – блестяще. love