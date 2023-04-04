Bloomberg: Высок риск возникновения дефицита пшеницы на мировом рынке из-за засухи в Канаде

По данным информационного агентства Bloomberg, риск возникновения дефицита пшеницы на мировом рынке остаётся высоким из-за засушливых погодных условий в Канаде. Так, согласно информации, имеющейся в распоряжении Минсельхоза страны, в период с сентября прошлого года в основных сельскохозяйственных провинциях (Альберта, Саскачеван и Манитоба) выпало осадков на 60% меньше нормы. В стране такой засухи, какая наблюдается сейчас, не было последние 45 лет.В этом контексте стоит также упомянуть и о том, что Канада входит в число крупнейших в мире поставщиков не только пшеницы, но и рапса. В связи с засухой всё это может не только пагубно отразиться на весенней посевной кампании, но и на дальнейшем росте урожая. К тому же, ситуация сильно осложнена ещё сложившимися проблемами с экспортом зерновых из Черноморского региона, наряду с засушливым предыдущим летом в некоторых регионах США, что чревато сокращением урожая злаковых.Напомним, что причиной нарушения поставок зерна послужили введённые после начала спецоперации Соединёнными Штатами и Евросоюзом санкций против РФ, что может повлечь за собой серьёзный продовольственный кризис в некоторых странах. В результате, мировые цены на пшеницу и кукурузу уже существенно выросли с начала этого года. На эту тему высказался как-то и президент Владимир Путин, обвинивший страны коллективного Запада в том, что именно по их вине был спровоцирован риск голода в беднейших странах.