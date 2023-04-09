«Политическая цель является первоначальным мотивом войны»: военная карьера и военная теория Карла фон Клаузевица

Юность Клаузевица и крах прусской армии

Реформирование армии Пруссии

Клаузевиц на службе в Русской армии

Последние сражения Наполеоновских войн

Трактат «О войне»: основные тезисы

«Политическая цель, являющаяся первоначальным мотивом войны, служит мерилом как для цели, которая должна быть достигнута при помощи веерных действий, так и для определения объема необходимых усилий [4]»,

«Война – не только политический акт, но и подлинное орудие политики, продолжение политических отношений, проведение их другими средствами. То специфическое, что присуще войне, относится лишь к природе применяемых ею средств… Политическая задача является целью, война же только средство, и никогда нельзя мыслить средство без цели [4]».

«Конечная цель военных действий (сокрушение противника) должна иметься у обеих сторон. Таким образом, мы опять встречаемся с процессом взаимодействия. Пока противник не сокрушен, я должен опасаться, что он сокрушит меня: следовательно, я не властен в своих действиях, потому что противник мне диктует законы точно так же, как я диктую ему их [4]».

«Чтобы заставить противника выполнить нашу волю, мы должны поставить его в положение более тяжелое, чем жертва, которую мы от него требуем; при этом, конечно, невыгоды этого положения должны, по крайней мере, на первый взгляд, быть длительными, иначе противник будет выжидать благоприятного момента и упорствовать [4]»,

«Даже в тех случаях, когда задача войны сводится к одному лишь сохранению статус-кво, все же простое отражение удара явится противоречащим понятию войны, ибо ведение войны заключается, бесспорно, не в одном претерпевании. Когда обороняющийся добился значительных преимуществ, оборона свою задачу выполнила, и он должен под защитой полученных выгод отплатить со своей стороны ударом за удар, если не хочет идти навстречу неминуемой гибели. Мудрость, требующая, чтобы железо ковалось, пока оно еще горячо, требует и использования достигнутого перевеса, дабы предотвратить вторично нападение [4]».

«Каждое наступление должно закончиться обороной, но какую форму она примет, зависит от обстановки. Последняя может быть или чрезвычайно благоприятной, если неприятельские силы уже уничтожены, или, если это не имело места, весьма затруднительной… Обороняющийся уничтожает силы противника, чтобы самому перейти в наступление, а наступающий – с целью овладеть страной. Таким образом, страна является объектом наступления, но не обязательно вся страна полностью: наступление может ограничиться захватом одной ее части, одной области, одного района, одной крепости и т. д. [4]».

«Глубоко изучая опыт войн, Клаузевиц пришел к выводу, что «в основе всех военных действий лежит разум». Тем не менее воюющие страны, всегда находящиеся во власти своих страстей, никогда не обращали внимания на смысл этого изречения Клаузевица. Вместо того чтобы раскинуть умом, они предпочитали биться головой о ближайшую стену [6]».

Использованная литература:

[1]. Кеммерер Рудольф фон. Клаузевиц – СПб.: Евразия, 2019.

[2]. Стерхов Д. В. Робкие попытки модернизации: период «предреформ» (1797–1806 гг.) в истории Пруссии. [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/robkie-popytki-modernizatsii-period-predreform-1797-1806-gg-v-istorii-prussii

[3]. Стерхов Д. В. «Нация с оружием в руках». Военная мобилизация и всеобщая воинская повинность в Пруссии в 1813–1814 годах. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, 2017. – № 4. – С. 69–76.

[4]. Клаузевиц К. фон. О войне. Важнейшие принципы войны / Карл фон Клаузевиц; пер. с нем. А. Рачинского. – СПб.: Азбука, 2023.

[5]. Зоткин А. А. Война, политика и мир в трактовке К. фон Клаузевица // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. 2019. № 2. С. 113–127.

[6]. Лиддел Гарт Б. Стратегия непрямых действий / Пер. Б. Червякова, И. Козлова, Б. Любимова. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2008.