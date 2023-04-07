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Американская пресса: США сообщали Украине координаты российских военных командных пунктов и складов с боеприпасами

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Американская пресса: США сообщали Украине координаты российских военных командных пунктов и складов с боеприпасами

С начала специальной военной операции ВС РФ на Украине власти США дали указание американским военным предоставлять киевскому режиму информацию о расположении командных пунктов, складов с боеприпасами и других ключевых военных объектов российских войск. Об этом пишет издание The New York Times.


Как утверждает издание, США подсказывали Украине координаты российских военных командных пунктов и складов с боеприпасами. Благодаря такой качественной разведывательной информации, украинские формирования смогли наносить удары, убивая высокопоставленных военных и заставляя российскую армию смешать склады с боеприпасами дальше от линии фронта, что существенно затрудняло логистику.

Однако украинское командование при этом не делилось своими планами с США, утверждает американская пресса. Конечно, такое утверждение выглядит сомнительно, учитывая, что американские генералы напрямую участвуют в планировании военных операций украинских войск.

Но The New York Times пишет, что в Пентагоне еще летом 2022 года утверждали, будто бы лучше понимают военные планы России, чем планы украинского командования.

Сейчас США продолжают активно сотрудничать с украинским командованием в плане подготовки контрнаступления украинских формирований, которое намечается на вторую половину апреля – май 2023 года.

Тем не менее, такое сотрудничество может ослабнуть, если украинское командование будет демонстрировать недоверие американскому военному ведомству и опасаться утечек информации из Пентагона, делает вывод издание.
Использованы фотографии:
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29 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:44
    +19
    То же мне секрет Полешенеля))) Американцы сливали развед данные ВСУ да там 50 стран работают на Киев.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:11
      0
      Цитата: Ропот 55
      Американцы сливали развед данные ВСУ да там 50 стран работают на Киев

      Это Киев работает на них, а они его обслуживают.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:31
      +1
      Мы давно уже поняли что счёт за наших бойцов, погибших и покалеченных от арт- и ракетных обстрелов, надо в большей мере предъявлять англосаксам, а не их ручным собачкам, сидящим в Киеве.
      Свалить всё на упоротых рагулей не получится.
  2. Грац
    Грац Сегодня, 09:47
    +6
    сбивать надо американскую спутниковую группировку и не цацкаться
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:50
      +2
      Грац hi, это надо было в марте 2022 делать, только заминка с приказом вышла.
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 10:10
      -3
      скорее, пора Иранским КСИР передать СЯО типа наших снимаемых с вооружения моноблочных Тополей по 2 МТ и предоставить координаты целей в США
      фанатики КСИР - хуже обезьяны с гранатой - вот и поглядим
      а ДНЯО - приостановим своё участие, бывает
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:47
    +1
    Да ви шо, правда?...................................
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:49
    -3
    украинцы доиграются.. Превратится Украина в три аккупационные зоны, как Германия, в 1945. Российская, польская и венгерская. Может ещё и мамалыжникам один райцентр достанется.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:53
      0
      Андрей Николаевич hi, это вряд-ли, Вашингтон решит кого допускать и допускать ли вообще кого из шестерок к этому региону.
    2. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 10:09
      -1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Превратится Украина в три аккупационные зоны, как Германия, в 1945. Российская, польская и венгерская.

      вы, видимо, еще живете до СВОшными иллюзиями.... придите себя уже!!!
  5. solar
    solar Сегодня, 09:51
    +1
    Американская пресса: США сообщали Украине координаты российских военных командных пунктов и складов с боеприпасами

    Да ну! Да быть такого не может!
    Ну просто открытие, да как они могли!
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:57
    -1
    А то непонятно было, что существование укроПВО и возможность обстрелов российских объектов обусловлена исключительно разведкой США, которую мы не имеем права нейтрализовать.
    Вообще давно надо было подумать о РЭБ. Ну включилось, ну на территории Польши все повесило... Докажи. Ну Пересвет что-то там такое засветил, спутник очень-очень метеорологический... Докажи. Что, этот же самый спутник, который сломался, и сфотографировал? Так он же бракованый был - сломался же!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:11
      0
      Эта статья как раз в тему ,к вчерашнему диалогу нашему.. hiДа про РЭБ..Вы слишком переоцениваете возможности.Включил,и все повисло....
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:57
    +6
    Да только ленивый ещё не сказал, что именно такая реакция будет на проявленное российской властью соплежуйство в отношении ВРАГОВ РОССИИ!!!
    ПОЧЕМУ Россия ни разу не ответила подобающе?
    Чтобы не пополам, а вдребезги....
  8. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 09:57
    +11
    А где наши спутники? Шойгу,Герасимов, Конагенков??
    Ослепли что-ли..
    1. Александр Расмухамбетов
      Александр Расмухамбетов Сегодня, 10:22
      +1
      А нэту все ушло на парады...............................................
  9. nazgul-ishe
    nazgul-ishe Сегодня, 09:57
    +2
    Командование видно думает, что их спутники такие же слепые как свои-поэтому перестают что то прятать. Есть опыт холодной войны - что нужно прятали.
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:58
    0
    Кто бы сомневался что салорейх это штатовский подсосок.
  11. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:00
    0
    Думаю, что не только это. С возможностями США по зандированию земли и вычислительной мощи(для анализа и выявления целей и перемещения) и перехвата информации.....там много чего знают
  12. AlexFly
    AlexFly Сегодня, 10:01
    +2
    Ну, у нашего главковерха всегда везде партнёры, хотя действуют прямо, как враги.... Может пора вещи называть своими именами и отучиться врать хотя бы своему собственному НАРОДУ...
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 10:05
      +1
      отучиться врать хотя бы своему собственному НАРОДУ...

      С этим пока совсем плохо. request
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:06
      +2
      Цитата: AlexFly
      Ну, у нашего главковерха всегда везде партнёры, хотя действуют прямо, как враги.

      Сейчас врагов принято называть партнерами.
    3. Atlant-1164
      Atlant-1164 Сегодня, 10:20
      +8
      У нас не только нет партнеров.. у нас союзников -то нет настоящих.
      Одни прихлебатели!(Батьку не касается!)
    4. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 10:21
      -2
      Цитата: AlexFly
      называть своими именами и отучиться врать хотя бы своему собственному НАРОДУ...

      ну раз вы видите вранье, то наверное вы видите и правду. соответственно вы правду и так уже знаете! - зачем вам чтоб ее озвучил ВВП?...
      пс
      а другим знать правду и не надо! они не хотят ее знать!
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:03
    0
    Когда начнём играть в эту игру вдвоём.У США баз по миру не меряно.Раз мы их в враги записали официально ,надо и действовать против них их же методами.В Африке года 4 назад группу спецназа США ,кто то завалил под чистую. Спасибо ,покойному американцу он всё это снимал на камеру Go Pro.Когда её затрофеили, съёмку выложили в паутину.
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 10:22
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Когда начнём играть в эту игру вдвоём.

      ответ же очевиден!!! или для вас он не очевиден?
  14. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:05
    0
    Сейчас США продолжают активно сотрудничать с украинским командованием
    Кто с кем сотрудничает ? Нет сотрудничество, есть приказы хозяина и исполнение подчиненными.
  15. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 10:14
    0
    Если мы не можем вывести из строя их спутники точно также как они вывели из строя наши Северные Потоки - нечего было и соваться армией на Украину.

    Пора уже переводить специальную торговую операцию на Украине в настоящую войну без правил, без зерновых сделок, без перемирий, без гуманитарных коридоров и без переговоров - только полная и безоговорочная капитуляция нацистской Украины, взятие Киева и Одессы.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 10:32
      +2
      Какого Киева? Какой Одессы?
      СВО спустили на тормозах.
      ВС РФ никаких наступательных действий не предпринимает, никого не атакует.
      Частная компания Вагнера воюет. Чтоб совсем укропитеки не уснули.
      Видно Гарант предлагает: "На этом всё".
      А "партнеры" не согласны.