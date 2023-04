Американская пресса: США сообщали Украине координаты российских военных командных пунктов и складов с боеприпасами

С начала специальной военной операции ВС РФ на Украине власти США дали указание американским военным предоставлять киевскому режиму информацию о расположении командных пунктов, складов с боеприпасами и других ключевых военных объектов российских войск. Об этом пишет издание The New York Times.Как утверждает издание, США подсказывали Украине координаты российских военных командных пунктов и складов с боеприпасами. Благодаря такой качественной разведывательной информации, украинские формирования смогли наносить удары, убивая высокопоставленных военных и заставляя российскую армию смешать склады с боеприпасами дальше от линии фронта, что существенно затрудняло логистику.Однако украинское командование при этом не делилось своими планами с США, утверждает американская пресса. Конечно, такое утверждение выглядит сомнительно, учитывая, что американские генералы напрямую участвуют в планировании военных операций украинских войск.Но The New York Times пишет, что в Пентагоне еще летом 2022 года утверждали, будто бы лучше понимают военные планы России, чем планы украинского командования.Сейчас США продолжают активно сотрудничать с украинским командованием в плане подготовки контрнаступления украинских формирований, которое намечается на вторую половину апреля – май 2023 года.Тем не менее, такое сотрудничество может ослабнуть, если украинское командование будет демонстрировать недоверие американскому военному ведомству и опасаться утечек информации из Пентагона, делает вывод издание.