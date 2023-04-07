Военное обозрение
Войти Регистрация

Вброшенные в сеть «секретные файлы Пентагона» о подготовке ВСУ к контрнаступлению могут быть преднамеренной дезинформацией

26
Вброшенные в сеть «секретные файлы Пентагона» о подготовке ВСУ к контрнаступлению могут быть преднамеренной дезинформацией

Вчера в американских соцсетях были опубликованы фотографии и скриншоты документов, содержащих «секретную» информацию о планах Пентагона и НАТО по снабжению оружием и формированию подразделений ВСУ для подготовки грядущего контрнаступления. Якобы имевший место слив информации быстро стал одной из самых обсуждаемых тем и в российской части интернета.


Дополнительной достоверности опубликованным материалам должна была придать публикация американской газеты The New York Times. В ней утверждается со ссылкой на собственные источники в Белом доме, что Минобороны США обеспокоилось фактом придания гласности «секретных файлов» и начало собственное расследование по этому поводу. Сообщается, что пентагоновские спецы по кибербезопасности пытались удалить документы из сети, но у них это якобы не получилось.



Военные эксперты обратили внимание на некоторые нюансы приведенных в документах данных. Высказывается версия, что перед опубликованием они были частично отредактированы. Что интересно, вроде как в пользу российской пропаганды. К примеру, цифры потерь в рядах ВС РФ за время спецоперации кажутся явно заниженными по сравнению с данными по погибшим и раненым за этот же период в рядах ВСУ.

Согласно документам, потери российской армии составили от 16 000 до 17 000 солдат, а Украина лишилась 71 500 своих военных. Одно это уже вызывает сомнения в подлинности «секретных файлов».

В то же время, считают эксперты, часть архива, представленная в виде фотографий и графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов, может содержать реальные сведения примерно месячной давности.



В документах ничего не сказано о сроках и направлениях возможного контрнаступления ВСУ, но приводятся данные по формированию 12 боевых бригад, девять из которых вроде как обучаются и комплектуются вооружениями Соединенными Штатами и рядом других партнеров по НАТО. Формирование и оснащение шести из них должно завершиться до конца марта, остальные будут готовы к концу апреля.

Известно, что стандартная бригада ВСУ насчитывает от 4000 до 5000 военнослужащих. Если верить «секретным файлам Пентагона», то в общей сложности девяти бригадам потребуется более 250 танков и более 350 единиц другой бронетехники.



Эта утечка — первый прорыв российской разведки, обнародованный с начала войны

— слегка патетично пишет автор материала в американской газете.

Между тем, в российских пабликах высказываются все большие сомнения насчет достоверности документов Пентагона. Уж очень похожа эта «утечка» на преднамеренный вброс с целью дезинформирования российского командования. Некоторые пользователи оставляют язвительные комментарии на эту тему, вроде такого:

Следующим шагом станет пакет с документами у дверей Минобороны РФ с надписью «Секретно. Планы США по Украине. Случайно потерялись».

Между тем, пишет New York Times, сам факт такой публикации, при некоторых сомнениях в ее подлинности, может серьезно навредить доверительным отношениям между разведслужбами Украины и США. Ранее в Пентагоне жаловались, что активно снабжая Киев разведданными о дислокации и передвижении российских войск, в ответ не получают почти никакой информации о планах украинского командования. Автор статьи в NYT предполагает, что теперь эта закрытость со стороны Генштаба ВСУ может еще более усилиться.
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
26 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:09
    +1
    Да уж. Без Штирлица здесь явно не обошлось.
    1. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 10:10
      +2
      Это Петров с Бошировым хулиганят.
      _______
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:37
      +2
      Поговаривают, что на одесском «Привозе» можно купить всё на свете, а если хорошенько поторговаться — то и ещё немножко. laughing
  2. Single-n
    Single-n Сегодня, 10:14
    +1
    А ссылка хоть одна есть? А то все говорят на то что данные в сети, но ни одной ссылки на источники.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:41
      0
      Первоисточник: https://archive.4plebs.org/pol/thread/422445517/#q422447702

      А теперь поиграем в "найди 10 отличий". Подсказываю - речь о данных по потерям России и Украины.

      Фото 1 - "слив" обстановки на Украине из брифинга американской разведки в первоисточнике.
      Фото 2 - его несколько видоизмененная версия, которую разгоняют: Кирилл Федоров; Два майора; Романов Лайт; Борис Рожин и многие другие российские источники.





      Как видим, распространяемые российскими источниками данные тщательно отфотошоплены и отредактированы (но в этот раз действительно качественно). Это не снимает вопрос о том, насколько достоверны данные первоисточника (он тоже вполне может быть фейковым вбросом от противника), но мы в очередной раз ловим наших за руку в создании и распространении фейков.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 11:05
        +1
        А можно табличке более детально. Архив не грузится, а качество картинки не дает ничего увидеть.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:17
    +3
    О чем и речь, хотят, что бы мы сейчас перенапряглись, а потом утратили бдительность.
    Наступление не ранее мая, а возможно и ближе к июню, вообще 22 июня их любимая дата.

    Но наступление будет так или иначе, хорошо бы не только выдержать натиск, но им контратаковать и ударить ещё в поддых.
    Конечно они оставят резервы, но не большие, слишком высокий ставки.
    Думаю это будет решающая битва, после которой решится, судьба войны - или она покатится к границам Польши или затянется на неопределённое время.
    Броневой кулак они собрали внушительный и дело не только в Леопардах и Абрамсах - это машины парадные, а в тех сотнях единиц, которые поставили Польша, Чехия и Словакия, которые не сильно тот засветились, значит где-то ждут своего часа.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 10:23
      0
      Англосаксы любят символизм.
      Варианты:
      1. Пасха
      2. 9 мая
      3. 12 июня
      4. 22 июня.
      5. Случайная дата, чтобы РФ готовилась к одной из четырёх.
      Я бы поставил на 5 вариант.
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 10:31
        +1
        -по мюнхаузену :32 мая.
        Европа ж...
        Жжжж...
        Проще самим нАчать-взлрвать мосты(сухпут подходы) по збручу или днепру.
        Но игра в чапаЯ - она такая. Хуже шашек.
        Не шахматисты, а финансисты борются друг сдругом
  4. Aken
    Aken Сегодня, 10:19
    +1
    Конечно дезинформация. Ни малейших сомнений.
    В противном случае это фактически государственная измена с тремя пожизненными сроками для сотрудников New York Times.
    1. yanus
      yanus Сегодня, 10:23
      +1
      Цитата: Aken
      Конечно дезинформация. Ни малейших сомнений.
      В противном случае это фактически государственная измена с тремя пожизненными сроками для сотрудников New York Times.

      Так а там ничего секретного нет, кроме надписи "секретно" ))
      1. Aken
        Aken Сегодня, 10:29
        0
        Если надо, это никого не остановит.
        Но это капание на мозги. Причём не нашему ГШ, а публике, с целью посеять панику.
        Я потому и говорю - дезинформация.
      2. Single-n
        Single-n Сегодня, 10:52
        0
        Чисто юридически этого вполне хватит. Даже если там будет расход мыла и меню в столовке за 2000 год , но будет стоять гриф "секретно" то можно пересматривать фильм "большой Стэн" и колоть татуировку в виде Аллиена:))
      3. свой1970
        свой1970 Сегодня, 11:49
        0
        Цитата: yanus
        Так а там ничего секретного нет, кроме надписи "секретно" ))

        Вот за надпись и посодют...
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:23
    +2
    Как-то все символично, военный брит забыл портфель с секретными документами на остановке автобуса...., походу, жалование позволяет ездить только на маршрутке )))). Эти, вангую, в метро военный чиновник под шафэ обронил, а проходящий чуткий журналист подхватил .......
    1. Aken
      Aken Сегодня, 10:26
      -2
      а проходящий чуткий журналист подхватил ....... перед этим дав в глаз.
      Уверен, в будущем, в каком-либо героическом сериале эту тему обязательно обыграют. Как причину провала.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:24
    0
    При любом раскладе- удар будет. И бандеровцы вложат в него всю свою накопленную силу, всю злобу, все отчаяние . вопрос где и когда. Но совершенно неотвратимо. У них нет другого выхода. А, у нас нет другого выхода сдержать удар и победить. Как на Курской дуге в 1943-м. Очень бы хотелось, что бы затем был 1945г.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 12:02
      0
      Действительно. Похоже назревает ключевое событие.
      Понятно, что изначально Россия воевать с Украиной не собиралась, расчет был на государственный переворот в Киеве при силовой поддержке Москвы. Но всё пошло не так.
      Теперь они наступают, и какие у нас варианты?

      1. Украинское наступление проходит успешно, перерезан сухопутный коридор в Крым, Крымский мост атакован (поврежден), Крым в блокаде, со сторонниками России расправляются без суда прямо на улицах.
      2. Украинское наступление захлебывается, ВС РФ успешно контратакуют.

      При первом варианте встает вопрос "О власти в Москве"
      При втором варианте у ВВП не остается выбора, кроме как брать Киев. Хотя теоретически можно опять засесть в окопы, в оборону и ждать либо переговоров, а скорее всего нового наступления.
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:25
    +1
    . может серьезно навредить доверительным отношениям между разведслужбами Украины и США

    Какие доверительные отношения могут быть между господином и его черным рабом? Если америкосы чуть-чуть обидятся, ВСУ стрелять будет совсем нечем.
  8. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 10:35
    -1
    Может заранее отмазку готовят не случай провала ВСУ, мол коварные русские всё заранее знали, поэтому и не получилось, но вот в следующий раз...
  9. nazgul-ishe
    nazgul-ishe Сегодня, 10:40
    0
    Главное чтоб не получилось по Черномырдину " Никогда таково не было и вот опять." Штирлицы свою работу должны сделать.
  10. Славян Б
    Славян Б Сегодня, 10:50
    0
    Искренне надеюсь, что у нашей военной разведки есть источники более надёжные чем статья в американской газете, с невнятными исходниками.
  11. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 10:52
    0
    Судя по заниженным цифрам потерь укров - полная дезинформация. По всем прочим источникам кроме ВСУ потери в 2-3 раза больше.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 11:09
      +1
      А какие это источники? Кроме опубликованного газетой из Турции непонятного доклада МОССАД.
  12. Aken
    Aken Сегодня, 11:33
    +1
    Заметили, в последние дни на сайте ципса активизировалась? Минусуют неприятные им комменты. Но вяло. Похоже, на смене их 1-2. Зато активные.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 11:43
      +1
      Еще как заметил, как такое не заметить то :))