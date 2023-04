Вброшенные в сеть «секретные файлы Пентагона» о подготовке ВСУ к контрнаступлению могут быть преднамеренной дезинформацией

Эта утечка — первый прорыв российской разведки, обнародованный с начала войны

Следующим шагом станет пакет с документами у дверей Минобороны РФ с надписью «Секретно. Планы США по Украине. Случайно потерялись».

Вчера в американских соцсетях были опубликованы фотографии и скриншоты документов, содержащих «секретную» информацию о планах Пентагона и НАТО по снабжению оружием и формированию подразделений ВСУ для подготовки грядущего контрнаступления. Якобы имевший место слив информации быстро стал одной из самых обсуждаемых тем и в российской части интернета.Дополнительной достоверности опубликованным материалам должна была придать публикация американской газеты The New York Times. В ней утверждается со ссылкой на собственные источники в Белом доме, что Минобороны США обеспокоилось фактом придания гласности «секретных файлов» и начало собственное расследование по этому поводу. Сообщается, что пентагоновские спецы по кибербезопасности пытались удалить документы из сети, но у них это якобы не получилось.Военные эксперты обратили внимание на некоторые нюансы приведенных в документах данных. Высказывается версия, что перед опубликованием они были частично отредактированы. Что интересно, вроде как в пользу российской пропаганды. К примеру, цифры потерь в рядах ВС РФ за время спецоперации кажутся явно заниженными по сравнению с данными по погибшим и раненым за этот же период в рядах ВСУ.Согласно документам, потери российской армии составили от 16 000 до 17 000 солдат, а Украина лишилась 71 500 своих военных. Одно это уже вызывает сомнения в подлинности «секретных файлов».В то же время, считают эксперты, часть архива, представленная в виде фотографий и графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов, может содержать реальные сведения примерно месячной давности.В документах ничего не сказано о сроках и направлениях возможного контрнаступления ВСУ, но приводятся данные по формированию 12 боевых бригад, девять из которых вроде как обучаются и комплектуются вооружениями Соединенными Штатами и рядом других партнеров по НАТО. Формирование и оснащение шести из них должно завершиться до конца марта, остальные будут готовы к концу апреля.Известно, что стандартная бригада ВСУ насчитывает от 4000 до 5000 военнослужащих. Если верить «секретным файлам Пентагона», то в общей сложности девяти бригадам потребуется более 250 танков и более 350 единиц другой бронетехники.— слегка патетично пишет автор материала в американской газете.Между тем, в российских пабликах высказываются все большие сомнения насчет достоверности документов Пентагона. Уж очень похожа эта «утечка» на преднамеренный вброс с целью дезинформирования российского командования. Некоторые пользователи оставляют язвительные комментарии на эту тему, вроде такого:Между тем, пишет New York Times, сам факт такой публикации, при некоторых сомнениях в ее подлинности, может серьезно навредить доверительным отношениям между разведслужбами Украины и США. Ранее в Пентагоне жаловались, что активно снабжая Киев разведданными о дислокации и передвижении российских войск, в ответ не получают почти никакой информации о планах украинского командования. Автор статьи в NYT предполагает, что теперь эта закрытость со стороны Генштаба ВСУ может еще более усилиться.