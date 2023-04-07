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Бронированные амфибии ZBL-09 поступают на вооружение войск НОАК, отвечающих за операции в Тайваньском проливе

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Бронированные амфибии ZBL-09 поступают на вооружение войск НОАК, отвечающих за операции в Тайваньском проливе

Китайские вооружённые силы постоянно получают новейшие изделия оборонки, адаптируя свои войска к условиям современного боя. В числе новинок ВПК значится бронированная машина-амфибия ZBL-09, впервые представленная широкой публике в 2009 году.


Как отмечается в издании Altair, ZBL-09 поступили на вооружение НОАК, вероятно, в мае 2021 года, поскольку уже тогда проводились учения с их участием в районе горного хребта Каракорум на высоте более 4500 м над уровнем моря.

Машина вооружена 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и ПТУР HJ-73D. Главный калибр считается копией российской пушки 2А72. Она стабилизирована и питается одновременно с двух лент, подающих два различных типа боеприпасов – бронебойные с подкалиберным снарядом и фугасные.

ZBL-09 могут двигаться по воде со скоростью 8 км/ч благодаря двум гребным винтам, установленным в задней части машины. Базовая броня обеспечивает баллистическую защиту от 12,7-мм бронебойных пуль со 100 м спереди и 7,62-мм бронебойных со 100 м по бокам. Улучшить эти параметры можно за счет установки дополнительных бронепанелей.

Как сообщается в официальном издании «Жэньминь жибао», 145-я бригада 73-й группы армий сухопутных войск получила очередную партию ZBL-09. Данное соединение находится в подчинении Восточного командования театра военных действий НОАК, прикрывающего провинцию Гуандун в юго-восточной части страны и поэтому несущего ответственность за возможные операции в Тайваньском проливе.

Как указывается в Altair, к настоящему времени производитель Norinco передал 73-й группе армий не менее 54 машин ZBL-09, призванных заменить устаревшие БТР ZSL-92.

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7 комментариев
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  1. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 20:44
    -4
    Тайывань уже никакое вооружение не спасет ..Даже тяо ! Россия и Китай договорились
    Дело времени Киев падет и следом Тайвань
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 21:45
      0
      Вообще то этот аппарат можно было протестировать и в условиях СВО. Хотя бы взять у китайцев первые партии для тестов в бою. А может китайцы и сами предложат или готовы предложить для испытаний партию машин.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:52
    +1
    За сколько минут эти восьмиколёсные чуды пререплывут Тайванький пролив?
    1. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 21:11
      0
      За сколько минут эти восьмиколёсные чуды пререплывут Тайванький пролив?
      Хватит ли одной заправки для такого расстояния winked
      1. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 21:21
        +4
        Цитата: oppozite28
        За сколько минут эти восьмиколёсные чуды пререплывут Тайванький пролив?
        Хватит ли одной заправки для такого расстояния

        А зачем им переплывать Тайваньский пролив. У китайцев имеются неплохие десантные корабли, последняя разработка тип 75 "Хайнань" вмещает до 1000 морской пехоты, два судна на воздушной подушке, до 30 плавающих БТР и танков. Корабль способен осуществить загоризонтную высадку десанта.
  3. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 21:08
    +4
    Пока не начнут появляться сообщения о концентрации в портах Китая (в районе Тайваня) транспортных кораблей для переброски пехоты - никакой эскалации ждать не стоит. Пока таких сообщений нет - вот почему США и Тайвань чувствуют себя более менее уверенно. Мне кажется Китай ждёт результатов СВО - ибо для американцев проигрыш Украины, куда они "вбухали", астрономические суммы, будет очень болезненным.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:19
    0
    Четыре оси с покрышками. Пехотинцы противника будут стрелять или по 1+2 или по 3+4. И одну из двух антенн загнуть.
    А дальше уже как получится.