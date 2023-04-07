Бронированные амфибии ZBL-09 поступают на вооружение войск НОАК, отвечающих за операции в Тайваньском проливе

Китайские вооружённые силы постоянно получают новейшие изделия оборонки, адаптируя свои войска к условиям современного боя. В числе новинок ВПК значится бронированная машина-амфибия ZBL-09, впервые представленная широкой публике в 2009 году.Как отмечается в издании Altair, ZBL-09 поступили на вооружение НОАК, вероятно, в мае 2021 года, поскольку уже тогда проводились учения с их участием в районе горного хребта Каракорум на высоте более 4500 м над уровнем моря.Машина вооружена 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и ПТУР HJ-73D. Главный калибр считается копией российской пушки 2А72. Она стабилизирована и питается одновременно с двух лент, подающих два различных типа боеприпасов – бронебойные с подкалиберным снарядом и фугасные.ZBL-09 могут двигаться по воде со скоростью 8 км/ч благодаря двум гребным винтам, установленным в задней части машины. Базовая броня обеспечивает баллистическую защиту от 12,7-мм бронебойных пуль со 100 м спереди и 7,62-мм бронебойных со 100 м по бокам. Улучшить эти параметры можно за счет установки дополнительных бронепанелей.Как сообщается в официальном издании «Жэньминь жибао», 145-я бригада 73-й группы армий сухопутных войск получила очередную партию ZBL-09. Данное соединение находится в подчинении Восточного командования театра военных действий НОАК, прикрывающего провинцию Гуандун в юго-восточной части страны и поэтому несущего ответственность за возможные операции в Тайваньском проливе.Как указывается в Altair, к настоящему времени производитель Norinco передал 73-й группе армий не менее 54 машин ZBL-09, призванных заменить устаревшие БТР ZSL-92.