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Американская пресса анализирует утечку данных Пентагона и ее последствия для Украины

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Американская пресса анализирует утечку данных Пентагона и ее последствия для Украины

Масштабный слив в интернет важных документов министерства обороны США ослабил доверие киевского режима к американским покровителям, пишут американские СМИ. Пресса США в настоящее время пытается установить, какими могут быть последствия от утечки информации, а также анализирует сами опубликованные данные.


Издание The Washington Post отмечает, что выложенные в сети документы посвящены деятельности Агентства национальной безопасности, Разведывательного управления Министерства обороны, Центрального разведывательного управления и Национального разведывательного управления, отвечающего за группировку спутников-шпионов. Прежде всего, эти данные относятся к спецоперации российских войск на Украине.

Как следует из выложенных данных, американская разведка прогнозирует со стороны России «изматывающую кампанию истощения». Отмечается, что российская артиллерия работает с высокой скоростью, но пока ВС РФ не могут добиться впечатляющих успехов в плане занятия территорий. Согласно опубликованным документам, США активно помогают Украине разведывательной информацией, получаемой как от спутниковых систем, так и от агентуры.

По утверждению The Washington Post, некий высокопоставленный чиновник киевского режима выразил большое недовольство утечкой данных. Украина пыталась скрыть от России уязвимые стороны ВСУ, но публикация американских документов пролила свет на многие проблемы украинских формирований. Это - одно из самых важных негативных последствий утечки данных для киевского режима.

Еще одно издание, The New York Times (NYT) пишет, что утечка данных уже осложнила отношения американского государства с союзниками. Более всего утечкой недовольны на Украине.

К геополитическим последствиям вооруженного конфликта на Украине аналитическая сводка ЦРУ, которая также утекла в сеть, относит изменение политики Китая. В Пекине рассматривают возможность усиления поддержки России в том случае, если Украина начнет наносить удары вглубь территории РФ.

Издание The Washington Post делает вывод, что из-за утечки данных в американском военном ведомстве начался переполох. Поэтому, пишет газета, опубликованная информация, вероятно, полностью соответствует действительности.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
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4 комментария
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  1. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 11:11
    -1
    Да мы и без амерсов знали ,где что и когда ..И просто выжидали когда сконцентрируются и удар был нанесен Мощнейший ! Как бы наш Генштаб не критиковали ,но тактика выбрана правильная ДЕНАЦИФИКАЦИЯ и ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ!! А потом уже пусть Донбасские спецслужбы занимаются ,они их по глазам вычисляют сразу .Главное им потом немешать по утилизации укронациков и оболваненных
    P.S. Ксате в России из Генштаба кто то тоже сливал начала наступления России на Донбассе ,еще в январе 2022 г. Много крыс у нас тоже
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:12
    0
    ВС РФ не могут добиться впечатляющих успехов в плане занятия территорий

    Это справедливо только при условии, что именно занятие территорий было первоочередной задачи СВО.. В чём лично я - совсем не уверен.. Ибо изначально было не очень понятно - что с ними при таком раскладе дальше делать. И даже не столько с ними - сколько с их свидомитским населением.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:13
    0
    Разочаровалась Украина в США это громко сказано. Не может холоп разочаровываться в барине - будет наказан плетьми. winked
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:14
    0
    Утечка это хорошо. Главное что бы это не оказалось хорошо организованной и контролируемой дезинформацией направленной против России. Тут надо как минимум всё оценивать с вероятностью 50х50.