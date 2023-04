Американская пресса анализирует утечку данных Пентагона и ее последствия для Украины

Масштабный слив в интернет важных документов министерства обороны США ослабил доверие киевского режима к американским покровителям, пишут американские СМИ. Пресса США в настоящее время пытается установить, какими могут быть последствия от утечки информации, а также анализирует сами опубликованные данные.Издание The Washington Post отмечает, что выложенные в сети документы посвящены деятельности Агентства национальной безопасности, Разведывательного управления Министерства обороны, Центрального разведывательного управления и Национального разведывательного управления, отвечающего за группировку спутников-шпионов. Прежде всего, эти данные относятся к спецоперации российских войск на Украине.Как следует из выложенных данных, американская разведка прогнозирует со стороны России «изматывающую кампанию истощения». Отмечается, что российская артиллерия работает с высокой скоростью, но пока ВС РФ не могут добиться впечатляющих успехов в плане занятия территорий. Согласно опубликованным документам, США активно помогают Украине разведывательной информацией, получаемой как от спутниковых систем, так и от агентуры.По утверждению The Washington Post, некий высокопоставленный чиновник киевского режима выразил большое недовольство утечкой данных. Украина пыталась скрыть от России уязвимые стороны ВСУ, но публикация американских документов пролила свет на многие проблемы украинских формирований. Это - одно из самых важных негативных последствий утечки данных для киевского режима.Еще одно издание, The New York Times (NYT) пишет, что утечка данных уже осложнила отношения американского государства с союзниками. Более всего утечкой недовольны на Украине.К геополитическим последствиям вооруженного конфликта на Украине аналитическая сводка ЦРУ, которая также утекла в сеть, относит изменение политики Китая. В Пекине рассматривают возможность усиления поддержки России в том случае, если Украина начнет наносить удары вглубь территории РФ.Издание The Washington Post делает вывод, что из-за утечки данных в американском военном ведомстве начался переполох. Поэтому, пишет газета, опубликованная информация, вероятно, полностью соответствует действительности.