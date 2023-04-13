Девицы Buonaparte. «Непутевые» сестры великого императора

Сестры Наполеона Каролина, Элиза, Полина и его падчерица Гортензия Богарне (фрагмент картины Давида «Коронация императрицы Жозефины императором Наполеоном»)
Как известно, Наполеон Бонапарт родился на Корсике всего через несколько месяцев после того, как этот остров стал частью королевства Франция. Формально с 1300 года Корсика принадлежала Генуэзской республике, хоть официально корсиканцы признали власть генуэзцев лишь в 1387 году.
В 1755 году после очередного антигенуэзского восстания здесь было создано первое в истории острова независимое правительство, во главе которого встал Паскаль Паоли. Однако генузцы еще контролировали четыре приморских города, в том числе – Бастию. Старший брат Наполеона – Жозеф, родился еще гражданином Корсики. Но в 1769 году Генуя в счет накопившихся долгов передала права на Корсику Франции, войска этого королевства быстро разбили местную армию.
Мать Наполеона, став подданной Людовика XV так и не выучила французский язык. Сам император, претендующий на звание самого великого француза в истории, до конца жизни путал значения слов «перемирие» и «амнистия» и говорил по-французски с акцентом и ошибками. Слово «пехота» он произносил так, что всем слышалось «ребятня», а сессии в его устах звучали как «секции».
На воспитание родившегося в патриархальной корсиканской семье Наполеона огромное влияние оказала его мать – Летиция Рамолино, которая вышла замуж за Карло Буонопарте в возрасте 13 лет (супругу было 17) и первого ребенка родила уже в 15. Всего в этой семье родились 13 детей, но первые два не выжили (любопытно, что один из них был назван Наполеоном), а до зрелого возраста дожили 8. Именно Летиция стала главой семьи и обладала непререкаемым авторитетом.
Летиция Рамолино, «Мадам Мать Императора» на портрете Робера Лефевра, 1813 г.
Еще при жизни признанный национальным героем Корсики Паскуале (Паскаль) Паоли, борец за независимость острова от Генуи, называл Летицию Бонапарт «Сельской Корнелией» (это мать братьев Гракхов). А Карло Бонапарт был «слишком большим другом удовольствий, чтобы думать о своих детях», и часто, проигравшись либо спустив все деньги на пустяки, приходил домой «виноватый и заискивающий». Однако Летиция оказывала ему все внешние знаки почтения и позже, отвечая на вопрос о том, почему став в 32 года вдовой, даже сильно нуждаясь, не вышла второй раз замуж, говорила:
«Потому что не хотела сделать детям больно, предавая память их отца».
Наполеон относился к матери с величайшим почтением и не раз подчеркивал ее огромное влияние на его судьбу:
«Моей матери, её твёрдым принципам обязан я своими удачами и всем, что я успел сделать доброго... Моя мать обладала твёрдым характером, была хорошо воспитана и горда».
Узнав о смерти отца, находившийся в Бриенне Наполеон писал матери:
«Мы… будем счастливы, если наше послушание вознаградит вас, хоть немного за незаменимую потерю возлюбленного супруга».
Именно Наполеон всегда был любимцем Летиции, которая предчувствовала огромные задатки, заложенные в этом ребенке. На острове Святой Елены он так вспоминал о ее методах воспитания:
«У моей матери-красавицы были крепкие кулаки. Она понимала: только кулаками можно шлифовать мой характер. Мою вздорность она превращала в упорство».
В общем, все по напрочь забытым нынешними западными христианами заповедям Ветхого Завета:
«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его».
(Притчи Соломоновы, 13:24).
Неудивительно, что до конца жизни Наполеон трепетно относился к семейным узам, а также был весьма консервативен по отношению к женщинам и их роли в семье и обществе. Он говорил:
«Стыдливость для женщины то же, что для мужчины храбрость. Я презираю одинаково как труса, так и бесстыдную женщину».
А при знакомстве с любой женщиной он первым делом спрашивал, сколько у неё детей.
Однако, как ни странно, две младшие дочери Лютеции Буонапарте не унаследовали от нее столь строгих моральных взглядов, и их поведение было, мягко говоря, далеко от безупречного. Похоже, будучи чрезвычайно строгой к сыновьям, дочерей Летиция избаловала, и старшей из них Элизе повезло, что с 7 до 15 лет она воспитывалась в аристократическом пансионе Сен-Сир (известном также как Королевский дом Святого Людовика – Maison royale de Saint-Louis), основанной Людовиком XIV первой в Европе светской школе для девочек. А вот на определение туда младших дочерей у овдовевшей Летиции средств не нашлось.
Школа Сен-Сир на гравюре неизвестного художника, около 1690 г.
Особенно много хлопот Наполеону доставляла Полина – средняя из трёх сестёр. Это тем более удивительно, что падчерица Наполеона – Ортанс (Гортензия), будучи дочерью Жозефины Богарне, женщины весьма легкомысленной и поведения более чем свободного, подруги бесстыжей светской львицы Терезы Тальен, имела прекрасную репутацию в обществе (повезло Бонапарту также и с пасынком – Эженом Богарне).
О трёх сестрах французского императора мы и поговорим.
Элиза Бонапарт, старшая сестра Наполеона
Франсуа-Джозеф Кинсон. Портрет Элизы Бонапарт
Элиза родилась в 1777 году, она была седьмым ребенком в семье Бонапартов и старшей из выживших дочерей. Современники считали ее самой некрасивой среди сестёр, более того, говорили, что чертами лица она напоминала знаменитого брата. В то же время она была самой серьезной и рассудительной среди сестер. Как мы уже говорили, в возрасте 7 лет Элиза была отдана в школу Сен-Сир. В Аяччо она вернулась в 1792 году, когда ей уже исполнилось 15. Получившая хорошее воспитание Элиза пришла в ужас от манер и поведения младших сестер и даже попыталась как-то воздействовать на них, но не слишком преуспела.
В мае 1797 года Элиза вышла замуж за корсиканского дворянина Феликса-Паскаля Бачиокки, который имел скромный чин капитана и был старше ее на 15 лет, свадьба состоялась в Марселе. Вернувшийся из Италии Наполеон назначил зятя командиром пехотного полка и в дальнейшем всячески продвигал его: взойдя на престол, в 1804 году дал ему звание бригадного генерала и пост сенатора, в 1805 наградил знаком Большого орла ордена Почётного легиона, затем он стал князем Лукка и Пьомбино. Но вот титул великого герцога Тосканского он вместе с женой не получил. Военными талантами супруг Элизы не обладал. Дослужившись, благодаря удачному браку, к 1809 году до звания дивизионного генерала, в боевых действиях он не участвовал – неизменно командовал размещёнными в Италии тыловыми частями. Элиза родила от него четырех детей, из которых выжили двое.
До 1805 года Элиза жила в Париже, где была хозяйкой литературного салона, который посещали многие известные поэты и прозаики тех лет. Получив владения в Италии (Пьомбино, а затем – княжества Лукки, Массы, Каррары и Гарньяфо), она внесла большой вклад в развитие экономики этих земель, а также способствовала их культурному развитию. Так, в Лукке по ее приказу были построены два театра, общественные бани, но также – игорный дом. Открывались новые школы, строились больницы для бедных. В 1809 году Элиза стала правительницей всей Тосканы с титулом Великой герцогини. Поселившись отдельно от мужа (в знаменитом палаццо Питти), она тогда поменяла множество любовников, среди которых оказался и знаменитый скрипач Никколо Паганини (который был также любовником и её младшей сестры Полины). Однако, в отличие от сестер, Элиза соблюдала все внешние признаки приличия.
После отречения Наполеона Элиза и ее супруг лишились дарованных им владений и вначале под именем графов ди Компиньяно жили в Болонье, затем после возвращения брата с острова Эльба Элиза была арестована. Выйдя на свободу, поселилась уже в Триесте, где даже содержала небольшой двор. В августе 1820 года 43-летняя Элиза скоропостижно скончалась, причиной ее смерти называют малярию.
Единственный выживший сын Элизы погиб в возрасте 19 лет, упав с лошади. А ее дочь Элиза Наполеона, графиня Камерата, прославилась любовью к фехтованию и мужским костюмам, а также неудачной попыткой похищения из Вены единственного законного сына Наполеона – герцога Рейхштадтского (в то время ей было 24 года). Об этом эпизоде ее жизни писали Э. Ростан в пьесе «Орленок» и М. Цветаева в стихотворении «Камерата»:
«Его любя сильней, чем брата,
– Любя в нём род, и трон, и кровь, –
О, дочь Элизы, Камерата,
Ты знала, как горит любовь.
Ты вдруг, не венчана обрядом,
Без пенья хора, мирт и лент,
Рука с рукой вошла с ним рядом
В прекраснейшую из легенд».
– Любя в нём род, и трон, и кровь, –
О, дочь Элизы, Камерата,
Ты знала, как горит любовь.
Ты вдруг, не венчана обрядом,
Без пенья хора, мирт и лент,
Рука с рукой вошла с ним рядом
В прекраснейшую из легенд».
Элиза Бонапарт и ее дочь Элиза Наполеона на портрете Джузеппе Бецуоли
Элиза Наполеона на портрете Мари-Гийемин Бенуа
Её единственный сын в возрасте 26 лет покончил жизнь самоубийством – то ли наделав долгов, то ли потому что ему не разрешили жениться на какой-то актрисе. Род Элизы Бонапарт прервался.
Каролина Бонапарт
О бурной жизни и судьбе следующей сестры Наполеона – красавицы Полины, которую в Европе называли не иначе, как Мессалиной, а Бонапарт – «Маленькой язычницей», мы, пожалуй, поговорим в отдельной статье. Пока же расскажем о младшей из его сестер – Каролине.
Жан Огюст Доминик Энгр. Каролина Мюрат, королева Неаполя
Полное имя этой женщины – Мария-Аннунциата Каролина Бонапарт, она родилась в Аяччо 25 марта 1782 года. Современники описывали её как блондинку с очень белой кожей, хорошей фигурой и «царственной осанкой». Самой красивой из сестер Буонапарте всё же признавали Полину, однако именно про Каролину Талейран сказал, что её «головка хорошенькой женщины покоилась на плечах государственного мужа».
В 1793 году вместе с семьёй Каролина переехала во Францию. А летом 1797 года 15-летняя девушка познакомилась с 30-летним Иоахимом Мюратом, генералом армии своего брата – и к огромному неудовольствию Наполеона влюбилась в него. В 1798 году Бонапарт отправил Полину и Каролину в пансион мадам Кампан, где Каролина подружилась с падчерицей брата – Гортензией Богарне. После переворота 18 брюмера именно Мюрат приехал в этот пансион, чтобы сообщить о нем родственницам Бонапарта.
Наполеон в то время очень хотел союза с известным своими республиканскими убеждениями генералом Моро, которого тогда считали единственным соперником корсиканца. Вообще-то, сам Бонапарт соглашался считать равным себе только Лазара Гоша, но тот уже умер, и, узнав о его смерти, Наполеон сказал:
«Нас было двое, а нужен был только один».
Но и Моро в военном деле был очень хорош, на его репутацию не повлияли даже поражения от Суворова.
Впрочем, от Александра Васильевича тогда в Италии кому только не досталось: был убит генерал Жубер, восходящая звезда французской армии, который, по замыслу Сийеса, должен был «навести порядок» в Париже вместо застрявшего в Египте Бонапарта, попали в плен будущие маршалы Груши, Периньон и Серюрье, потерпели поражение будущие маршалы Виктор и Макдональд. А потом в Швейцарии дорогу Суворову не сумел преградить Массена, который по итогам той кампании получил официальное звание «Спаситель Отечества». В письме, которое Наполеон 16 мая 1880 года направил Моро, командовавшему тогда Рейнской армией, есть такие строки:
«Я бы с удовольствием променял пурпурную мантию Первого консула на эполеты командира бригады под вашим командованием».
А вот о лихом гасконском кавалеристе Мюрате Бонапарт был невысокого мнения, он прямо говорил:
«В том положении, куда меня вознесла судьба, я просто не могу позволить, чтобы моя семья породнилась с такой посредственностью».
Наполеон предложил Моро руку Каролины, а когда тот отказался, решил, что дело в не слишком высокой репутации этой девицы. Он «повысил ставки», предложив Моро уже брак со своей падчерицей – безупречной во всех отношениях Гортензией Богарне. Но этот генерал выбрал другую креолку – Александрину-Луизу-Эжени Юло д'Озери, уроженку острова Реюньон. А Каролину все же пришлось выдать за Мюрата, поскольку девочка, что называется, не только «созрела», но уже и «перезрела», ситуация становилась неуправляемой и развивалась таким образом, что она запросто могла «принести ребенка в подоле». Брачный контракт был подписан 18 января 1800 года, свадьба состоялась 20 января.
Мюрат в форме генерала Республики
Шпага Мюрата с профилем его жены – Каролины
Надо сказать, что хорошие отношения Мюрат и Каролина сохраняли на протяжении всей жизни, что, впрочем, не мешало обоим заводить адюльтеры на стороне. Именно Каролина родила первого мальчика нового поколения клана Бонапартов, он получил имя Ашиль-Шарль-Наполеон и до усыновления Наполеоном детей Жозефины Богарне считался первым претендентом на императорский престол. Всего же в семье Мюратов было четверо детей.
Франсуа Жерар. Каролина Мюрат с детьми (старший сын одет в костюм, похожий на мундир императора Наполеона). Около 1808 г.
Каролина, вероятно, была наиболее амбициозной из сестер Бонапарта, и Наполеон говорил, что «в одном её мизинце энергии больше, чем во всей личности её мужа». Мюрат, благодаря усилиям Каролины и её влиянию на брата-императора, не шел, а буквально летел по карьерной лестнице. В 1804 году Мюрат стал губернатором Парижа и маршалом Франции, в 1805 – Великим адмиралом империи, получил титулы «принца французов» и великого герцога Берг и Клеве, столицей его земель был Дюссельдорф.
Герцогства Берг и Клеве на карте
Заботилась Каролина и о материальном благополучии семьи, в 1805 году она уже сумела приобрести Елисейский дворец, где сейчас находится резиденция президентов Французской республики.
В 1807 году Наполеон и вовсе даровал младшей сестре и её супругу королевский титул, «назначив» их монархами Неаполя.
Неаполитанское королевство
Jean-Louis Ducis. Caroline Murat, Queen of Naples 1810 г.
Герб Каролины Мюрат, королевы Неаполя
В 1810 году королева Неаполя Каролина встречала в Мюнхене, а затем сопровождала в Париж невесту брата – австрийскую принцессу Марию-Луизу.
Надо сказать, что во главе Неаполя Каролина разочаровала Бонапарта: собственная сестра вдруг оказалась в оппозиции к имперским властям. К неудовольствию Наполеона амнистировались политические преступники. Было выдвинуто требование о выводе французских войск и присяги французских имперских чиновников королевству Неаполь. Наконец, был запрещен импорт во Францию шелка. И Наполеон считал, что за этими недружественными действиями стоит именно его сестра Каролина, но никак не Мюрат.
Правление четы Мюратов было в общем-то благотворно для Неаполя. Здесь были основаны военное училище, инженерная, политехническая, артиллерийская и морская школы, открыта обсерватория, началось строительство мостов и дорог.
После гибели в 1812 году Великой армии Наполеона Мюрат вернулся в Неаполь и при активном содействии жены (которая ранее была любовницей Меттерниха) вступил в переговоры с австрийцами, но они слишком затянулись. По одной из версий, курьер с австрийскими предложениями, поддержанными Александром I, запоздал, и привезенное им письмо не было вовремя прочитано. В результате Мюрат вернулся к Наполеону и принял участие в битве под Дрезденом, где ему удалось опрокинуть австрийские войска Шварценберга.
Императора он оставил после поражения у Лейпцига – и уже по дороге в Неаполь отправил в Вену письмо с обещанием начать боевые действия против Наполеона и Франции. Дома Каролина полностью поддержала супруга, и 17 января 1814 года в Неаполе было опубликовано воззвание «К народам Апеннинского полуострова», которое стало фактическим объявлением войны «французскому императору». Неаполитанское королевство оказалось в составе VI Антифранцузской коалиции. И опять Бонапарт обвинил в предательстве именно сестру, а не зятя:
«Мюрат! Нет, это невозможно! Нет. Причина этого предательства – в его жене. Да, это Каролина! Она полностью подчинила его себе».
Чета Мюратов не прогадала: после отречения Наполеона из всего клана Бонапартов только Иоахим и Каролина сохранили свои владения, но их положение было чрезвычайно шатким. Победители объявили себя сторонниками принципов легитимизма, на основании которых право на корону Неаполя принадлежало изгнанному Наполеоном королю Фердинанду Бурбону. Трудно сказать, чем закончились бы эти закулисные игры, в которых союзником Мюратов был сам Меттерних. Но все карты «смешались» после известия о триумфальном возвращении Наполеона с острова Эльба. И Мюрат решился ещё раз поверить в счастливую звезду Бонапарта. Вопреки мнению Каролины, он объявил войну Австрии и в начале мая 1815 года был разбит в битве на реке Толентино. Вернувшись в Неаполь, он сказал Каролине:
«Мадам, не удивляйтесь, что видите меня живым, я сделал все что мог, чтобы умереть».
Каролину австрийцы увезли в Триест, а Иоахим бежал из страны. Он попытался предложить услуги Наполеону, но не получил ответа (позже Бонапарт сожалел о том, что не принял Мюрата, который в качестве командира кавалерии мог бы очень пригодиться во время битвы при Ватерлоо).
Мюрат перебрался на Корсику, отверг предложение австрийцев, которые желали дать ему графство в Богемии в обмен на добровольное отречение от престола, а затем в сентябре 1815 года попытался вернуть власть в Неаполе, высадившись с немногочисленными солдатами у города Пиццо в Калабрии. Он был арестован и 3 октября 1815 года расстрелян по приговору военного суда. Перед строем солдат Мюрат поцеловал портрет жены и детей, после чего отдал последний приказ:
«Выполняйте свой долг. Цельтесь в сердце, сохраните мое лицо. Огонь!»
Фридрих Камп. Расстрел Мюрата в Неаполе 3 октября 1815 года, гравюра
В 1817 году 35-летняя Каролина тайно вышла замуж за Франческо Макдональда – бывшего министра своего мужа. После французской революции 1830 года она обратилась к новому королю Луи-Филиппу за пенсией, положенной ей, как вдове маршала Франции – и получила её.
Приняв имя графини Lipano (анаграмма от Napoli), Каролина жила вначале в Австрии, затем – в Триесте. В 56 лет младшая сестра вторично овдовела и завела роман с неким Клавелем. Умерла она во Флоренции в 1839 году и была похоронена в местной церкви Всех святых. Позже её тело было перезахоронено на парижском кладбище Пер-Лашез.
Могила Каролины на кладбище Пер-Лашез, на скромном памятнике вы видите профиль ее знаменитого мужа – Иоахима Мюрата
Матерью одного из правнуков Мюрата и Каролины стала грузинская княжна Саломея Давидовна Дадиани. Её сын, родившийся в 1872 году, Наполеон Ахилович Мюрат в Российской армии дослужился до чина генерал-майора, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, был награжден семью орденами.
Н. А. Мюрат, фотография 1900 г.
После революции он эмигрировал во Францию, где зарабатывал на жизнь переводами. Женат этот потомок Мюрата и Каролины Бонапарт не был, детей не имел. Умер он в Ницце в 1943 году.