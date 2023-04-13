Девицы Buonaparte. «Непутевые» сестры великого императора



Сестры Наполеона Каролина, Элиза, Полина и его падчерица Гортензия Богарне (фрагмент картины Давида «Коронация императрицы Жозефины императором Наполеоном»)



Летиция Рамолино, «Мадам Мать Императора» на портрете Робера Лефевра, 1813 г.

«Потому что не хотела сделать детям больно, предавая память их отца».

«Моей матери, её твёрдым принципам обязан я своими удачами и всем, что я успел сделать доброго... Моя мать обладала твёрдым характером, была хорошо воспитана и горда».

«Мы… будем счастливы, если наше послушание вознаградит вас, хоть немного за незаменимую потерю возлюбленного супруга».

«У моей матери-красавицы были крепкие кулаки. Она понимала: только кулаками можно шлифовать мой характер. Мою вздорность она превращала в упорство».

«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его».

«Стыдливость для женщины то же, что для мужчины храбрость. Я презираю одинаково как труса, так и бесстыдную женщину».



Школа Сен-Сир на гравюре неизвестного художника, около 1690 г.

Элиза Бонапарт, старшая сестра Наполеона



Франсуа-Джозеф Кинсон. Портрет Элизы Бонапарт

«Его любя сильней, чем брата,

– Любя в нём род, и трон, и кровь, –

О, дочь Элизы, Камерата,

Ты знала, как горит любовь.

Ты вдруг, не венчана обрядом,

Без пенья хора, мирт и лент,

Рука с рукой вошла с ним рядом

В прекраснейшую из легенд».



Элиза Бонапарт и ее дочь Элиза Наполеона на портрете Джузеппе Бецуоли



Элиза Наполеона на портрете Мари-Гийемин Бенуа

Каролина Бонапарт



Жан Огюст Доминик Энгр. Каролина Мюрат, королева Неаполя

«Нас было двое, а нужен был только один».

«Я бы с удовольствием променял пурпурную мантию Первого консула на эполеты командира бригады под вашим командованием».

«В том положении, куда меня вознесла судьба, я просто не могу позволить, чтобы моя семья породнилась с такой посредственностью».



Мюрат в форме генерала Республики



Шпага Мюрата с профилем его жены – Каролины



Франсуа Жерар. Каролина Мюрат с детьми (старший сын одет в костюм, похожий на мундир императора Наполеона). Около 1808 г.



Герцогства Берг и Клеве на карте



Неаполитанское королевство



Jean-Louis Ducis. Caroline Murat, Queen of Naples 1810 г.



Герб Каролины Мюрат, королевы Неаполя

«Мюрат! Нет, это невозможно! Нет. Причина этого предательства – в его жене. Да, это Каролина! Она полностью подчинила его себе».

«Мадам, не удивляйтесь, что видите меня живым, я сделал все что мог, чтобы умереть».

«Выполняйте свой долг. Цельтесь в сердце, сохраните мое лицо. Огонь!»



Фридрих Камп. Расстрел Мюрата в Неаполе 3 октября 1815 года, гравюра



Могила Каролины на кладбище Пер-Лашез, на скромном памятнике вы видите профиль ее знаменитого мужа – Иоахима Мюрата



Н. А. Мюрат, фотография 1900 г.