Оборона Камчатки в Русско-японскую войну 1904-1905 годов: маленькая победа с большими последствиями

Об обороне Камчатки в ходе Русско-японской войны 1904-1905 годов сказано и написано не так уж много. Между тем, данный театр боевых действий можно смело назвать уникальным. Более того, победа в этом локальном противостоянии серьезно повлияла на будущее нашей страны.
Здесь сразу стоит отметить, что царское правительство в преддверии Русско-японской войны практически не уделяло внимания своим «тихоокеанским владениям», сосредоточившись на подготовке к противостоянию с противником на материке. Исходя из этого, неудивительно, что на полуострове фактически не было регулярной армии.
Защиту территории здесь осуществляли казаки. Немногочисленная группа (порядка 50 человек) выполняла в основном полицейскую функцию. Впрочем, и для этого подобной численности было мало.
Между тем, узнав о войне с Японией лишь через 3-4 месяца, немногочисленная оборона полуострова смогла отстоять свои территории. Как так вышло?
Во-первых, к вышеупомянутой группе казаков присоединились порядка 500-600 мужчин из местного населения. С учетом того, что большинство из них были отличными охотниками, с оружием они обращаться умели.
К слову, о последнем. По некоторым данным, к началу Русско-японской войны 1904-1905 годов на полуострове был арсенал из 4000 берданок и 800000 патронов к ним.
Во-вторых, японцы также бросили на захват Камчатки не регулярную армию. Если, конечно, не считать случай с обстрелом полуострова крейсером и временную высадку десанта в августе 1905 года. В основном же силы противника состояли из вооруженных моряков, ранее занимавшихся браконьерством у берегов Камчатки и военизированных «добровольцев».
В общей сложности, силы японцев составляли порядка 1000 человек.
Касательно самих боевых действий, на данном направлении они мало напоминали военные операции. Это скорее были разрозненные «стычки» небольших групп (до 100 человек) захватчиков с примерно такими же по численности группами местных партизан.
Между тем, практически обделенная вниманием в годы русско-японской войны1904-1905 г.г. победа, сыграла крайне важную роль в будущем нашей страны.
Потеря Камчатки крайне негативно отразилась бы на положении Командорских островов и Чукотки. Да и в годы Великой Отечественной войны поставки продовольствия и других грузов из Америки частично шли именно через порты Петропавловска.