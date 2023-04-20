Четвёртая советская пятилетка – вклад китайского императора

Друзья-императоры

И товарищи резиденты

С чувством глубочайшей и величайшей искренности, – говорится в нем, – я позволяю себе просить Правительство СССР принять от меня драгоценности, чтобы использовать их в послевоенном фонде восстановления и развития народного хозяйства СССР.

Непартийный взнос – в фонд четвёртой пятилетки

По закупочным ценам «Ювелирторга»

…Мною китайскому представителю переданы ценности, принадлежащие лично Пу И, которые до вывоза Пу И из Хабаровска находились лично при нём. Оценка этих ценностей не производилась. Примерная их стоимость составляет около 200 тысяч рублей… Считаю целесообразным в информации в инстанции указать, что Пу И, члены его свиты, министры, генералы и бывшие чиновники правительства Маньчжоу Го – всего 58 человек – переданы представителю правительства КНР вместе с принадлежащими Пу И и его свите личными ценностями, не указывая суммы.