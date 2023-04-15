Главы МИД государств Персидского залива призвали восстановить членство Сирии в ЛАГ

Сирию необходимо вернуть в состав Лиги арабских государств (ЛАГ). К такому решению пришли министры иностранных дел монархий Персидского залива, собравшиеся на специальную встречу по сирийскому вопросу в городе Джидда в Саудовской Аравии.Во встрече по Сирии участвовали министры иностранных дел арабских государств Персидского залива – Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Катара, Кувейта и Бахрейна. Кроме того, в консультациях участвовали министры иностранных дел Ирака, Иордании и Египта. Дипломаты призвали сохранить суверенитет Сирии и прекратить присутствие вооруженных группировок на ее территории.Напомним, что Сирию исключили из ЛАГ в 2011 году, когда в стране разгорелась гражданская война. С тех пор прошло 12 лет и, как мы видим, политические приоритеты на Ближнем Востоке поменялись.Интересно, что именно монархии Персидского залива длительное время были спонсорами и организаторами антиасадовской оппозиции в Сирии, включая и самые радикальные группировки. Но сейчас ситуация на Ближнем Востоке кардинальным образом изменилась.Ранее министры иностранных дел Саудовской Аравии и Сирии провели встречу, после которой Эр-Рияд высказался за прекращение иностранного вмешательства во внутренние дела Сирийской Арабской Республики (САР). Понятно, что вмешательство без ведома Дамаска – это присутствие американских войск на территории страны.Фактически страны Персидского залива выступили против американской политики в Сирии. Президент Сирии Башар Асад и его окружение, напомним, не признаются США и находятся под санкциями. Но арабский мир, судя по всему, более не согласен жертвовать своими интересами ради геополитических амбиций США. В отличие от европейских государств, страны Персидского залива в конечном итоге оказались более решительными и самостоятельными, стремящимися к собственной выгоде, а не к удовлетворению интересов заокеанской державы.