Военное обозрение
Войти Регистрация

Главы МИД государств Персидского залива призвали восстановить членство Сирии в ЛАГ

7
Главы МИД государств Персидского залива призвали восстановить членство Сирии в ЛАГ

Сирию необходимо вернуть в состав Лиги арабских государств (ЛАГ). К такому решению пришли министры иностранных дел монархий Персидского залива, собравшиеся на специальную встречу по сирийскому вопросу в городе Джидда в Саудовской Аравии.


Во встрече по Сирии участвовали министры иностранных дел арабских государств Персидского залива – Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Катара, Кувейта и Бахрейна. Кроме того, в консультациях участвовали министры иностранных дел Ирака, Иордании и Египта. Дипломаты призвали сохранить суверенитет Сирии и прекратить присутствие вооруженных группировок на ее территории.

Напомним, что Сирию исключили из ЛАГ в 2011 году, когда в стране разгорелась гражданская война. С тех пор прошло 12 лет и, как мы видим, политические приоритеты на Ближнем Востоке поменялись.

Интересно, что именно монархии Персидского залива длительное время были спонсорами и организаторами антиасадовской оппозиции в Сирии, включая и самые радикальные группировки. Но сейчас ситуация на Ближнем Востоке кардинальным образом изменилась.

Ранее министры иностранных дел Саудовской Аравии и Сирии провели встречу, после которой Эр-Рияд высказался за прекращение иностранного вмешательства во внутренние дела Сирийской Арабской Республики (САР). Понятно, что вмешательство без ведома Дамаска – это присутствие американских войск на территории страны.

Фактически страны Персидского залива выступили против американской политики в Сирии. Президент Сирии Башар Асад и его окружение, напомним, не признаются США и находятся под санкциями. Но арабский мир, судя по всему, более не согласен жертвовать своими интересами ради геополитических амбиций США. В отличие от европейских государств, страны Персидского залива в конечном итоге оказались более решительными и самостоятельными, стремящимися к собственной выгоде, а не к удовлетворению интересов заокеанской державы.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:06
    +1
    Скоро американцы окончательно утрутся на Ближнем востоке.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:44
      0
      Если только Израиль вернёт Голланы ! Вот что утрет им харю!
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:07
    0
    Цитата: Fizik13
    Скоро американцы окончательно утрутся на Ближнем востоке.

    Там заноза в виде Израиля никуда не денется. request
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:10
    0
    Политика США "разделяй и властвуй" больше не работает, Азия и Ближний Восток уже не вотчита Америки, все больше проявляют самостоятельность и в приоритете собственные интересы стран, подматрасники из Европы тоже надеюсь прозреют.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:12
    +1
    Дипломаты призвали сохранить суверенитет Сирии и прекратить присутствие вооруженных группировок на ее территории.
    Американцы пока помалкивают, а Эрдоган уже заявил, что свои войска из Сирии не выведет. Решение дипломатов стран Персидского залива это конечно удар по престижу Сша и не только в этом регионе.
  5. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 08:19
    +2
    Асад так и не ушёл! Матрасы со своей кодлой в очередной раз обломались!!! good
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:42
    0
    В оригенале новости, Пока есть проблемы с возвращением Сирии в ЛАГ. Но для ВО, и так сойдет. Ложь,искажение новости?-не не неслышали.