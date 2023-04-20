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Депутат Европарламента назвал главные проблемы Чехии в случае частичной мобилизации при конфликте с Россией

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Депутат Европарламента назвал главные проблемы Чехии в случае частичной мобилизации при конфликте с Россией

В случае объявления частичной мобилизации граждан на военную службу, что может потребоваться при прямом столкновении Североатлантического альянса с Россией, Чехия будет испытывать серьезные проблемы организационного характера. Об этом заявил депутат Европарламента Гинек Блашко, которого цитирует издание Parlamentní listy.


По утверждению евродепутата, в настоящее время в Чехии наблюдаются проблемы в системе мобилизационного учета. Например, в стране отсутствует нормальная система рассылки повесток. Также в Чехии нет условий для содержания и подготовки военнослужащих в большом количестве.

Как заявил Блашко, все казармы в свое время были проданы. Те, которые остались в распоряжении военного ведомства страны, рассчитаны на то количество солдат, которое служит в настоящее время в небольших чешских вооруженных силах.

Кроме того, считает Блашко, если конфликт распространится на территорию самой Чехии, то потребуется регулярно пополнять ряды сражающихся подразделений. Депутат отметил, что чехам в этом случае придется трудно.

Но мы можем также дополнить, что мобилизация, даже частичная, станет катастрофой для привыкшего к благополучию и комфорту европейского общества, не только в Чехии, но и в большинстве других стран Европы.

Напомним, что ранее начальник генерального штаба вооруженных сил Чехии генерал-майор Карел Ржехка призвал граждан страны быть готовыми к возможному конфликту НАТО с Россией. По его словам, Чехия окажется вовлеченной в конфликт сразу же, и это потребует проведения частичной мобилизации граждан на военную службу.
Использованы фотографии:
Армия Чешской Республики / https://acr.army.cz
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25 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 07:45
    +1
    Да вот куда уж без Чехии Альянсу, это сразу поражение.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:40
      0
      Чехия, как всегда, на стороне еврофашистов. Мономаха на них нет. Тот с чехами лихо расправлялся. Не то что Колчак.
    2. Сергий_ОСВ
      Сергий_ОСВ Сегодня, 09:01
      0
      что может потребоваться при прямом столкновении Североатлантического альянса с Россией

      Ни у кого в мире даже мыслей таких появляться не должно.
      Но, пока в России рулит 5-я колонна с продажными СМИ и чиновниками, олигархами и молодежью без идеологии; пока у президента не будет реальной власти (которой по конституции РФ, написанной америкосами, у него нет), - так и будут оборзевшие Еврошафки тявкать по приказу вашингтонского гегемона.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:46
    +1
    Вообще,Чехия каким боком?Следом за какалами в очереди на расход?Вперед поленьев лезут?Не понимаю requestСам альянс,как организация не полезет в конфликт напрямую.А вот отдельные,особливо упертые и инициативные могут
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:44
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Вообще,Чехия каким боком?Следом за какалами в очереди на расход?

      Их как расходное мясо в НАТО и привлекали.
      Для того и роспуск ОВД был инициирован.

      Маховик большой войны раскручивается и раскручивается.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:04
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Вообще,Чехия каким боком?

      Вроде и границы с Россией нет, а зуб положили на российские земли. Зря мой дед Прагу освобождал.
    3. Сергий_ОСВ
      Сергий_ОСВ Сегодня, 09:10
      0
      У Вашингтона в запасе много вассалов и ресурсов, которые можно бросать в топку войны с нами.
      Только осознание того, что можно выхватить по зубам ядерной дубиной, остановит этого безумного кочегара. Пока они уверены, что система, созданная ими в РФ после развала СССР, не позволит размахнуться нам этой дубиной.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:46
    0
    "Государь-император наш скотина, а войну мы проиграем"... laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:19
      0
      Потомки бравого солдата Швейка как то не особо рвутся воевать..В отличие от их верхов
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:47
    +3
    Главная проблема не в этом, главное что современная молодёжь воевать не хочет от слова ВООБЩЕ патриотизм близок к нулю(ну кроме интернетного) оттого всё больше стран на Западе задумываются о возвращении призывной армии. Плюс молодёжь стало очень поздно ВЗРОСЛЕТЬ вот и получается что служить и выполнять СБЗ попросту некому, проблема эта актуальна и для нас.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:47
    +1
    В случае объявления частичной мобилизации граждан на военную службу, что может потребоваться при прямом столкновении Североатлантического альянса с Россией, Чехия будет испытывать серьезные проблемы организационного характера. Об этом заявил
    . До них не доходит, хотя, многие стараются не говорить, напрямую, что столкновение с державой имеющей ядреные аргументы на вооружении, ничем хорошим, для столкнувшегося, не может закончится! Просто невозможность мобилизации, частичной, да вообще, хоть какой то... такой проблемы просто не будет существовать, ВООБЩЕ!
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 07:48
    +2
    Депутат Европарламента назвал главные проблемы Чехии в случае частичной мобилизации при конфликте с Россией

    Не гавкали бы на Россию, не строили ей пакости и не было бы никаких проблем. request
    Так что это ваш выбор! yes
    Россия старается жить со всеми в мире и благоденствии, дружить и торговать.
    "А кто с мечом к нам придёт, того на этот меч и посадят..." А. Невский. почти цитата. yes lol
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:53
      +2
      К-50 hi, они не могут не гавкать, ХОЗЯИН отдал приказ и эти не "рабы" послушно исполняют, сначала в ущерб себе по экономики вдарили, а надо будет и в плане людских потерь пойдут.
  7. Комментарий был удален.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:50
    +1
    В Сибирь пленых чехов больше не посылать...накуролесили там хватит...лучше куда нибудь на Северный полюс дорогу строить.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:58
      +2
      Лёха с Андроида hi, а лучше вообще чтоб не было данной категории, жестоко? Да! Только доброта наших предков боком вышла.
  9. Светлан
    Светлан Сегодня, 07:51
    +1
    Войны, большой войны давно не было и поэтому везде, во всех странах так. В Чехии, Словакии, и прочих европейских странах.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:53
    +1
    В случае гипотетического конфликта с Россией чехам в первую очередь надо подготовить водителей бульдозеров, чтобы сгребать трупы в братские могилы. Так ответил Дуйт Эйзенхауэр про войну с СССР ("...Я не хочу, чтобы с улиц американских городов бульдозерами сгребали трупы...")
  11. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:55
    +4
    Зачем было спасать эту Прагу от разрушений ? они всю войну работали на немцев, причем вполне добровольно и очень огорчались после 9 мая 1945 г что лишились стабильного заработка.
  12. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:59
    0
    ну так ясно.... на широкую спину хозяина надеялись.....
  13. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 08:12
    0
    ранее начальник генерального штаба вооруженных сил Чехии генерал-майор Карел Ржехка призвал граждан страны быть готовыми к возможному конфликту НАТО с Россией.
    Заметьте, что те, кто реально в НАТО сила, усиленно говорят, что они "рядом стояли" и "не участвуют в конфликте с Россией".
    А кто же у нас воевать-то собрался?
    "Пушечное мясо", от которого НИЧЕГО не зависит. "Младонатовцы" - разные Польши-Чехии да Словакии с Трибалтами. Вон, финики ещё добавились - тоже "угрозу вторжения" разглядели.
    Прикажут США "На Россию!" - пойдут на Россию (если успеют). Приажут "На [...]!" - пойдут на [...].

    А самое смешное - как все эти бараны попрут по приказу США на фронт, а сами США, как обычно, будут стоять в сторонке в окружении "особ, особо приближённых к императору" и хихикать над этим доверчивым стадом.
    Америка, наконец-то, на практике растолкует им истинный смысл "пятой статьи", на которую все эти безграмотные недоумки молятся и прочитать которую никак не дадут себе труда - не "ОБЯЗАНА оказать военную помощь", а "ИМЕЕТ ПРАВО оказать помощь, которую сочтёт необходимой, включая военную".
    in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force
    ПРАВО имеет, а не ОБЯЗАННОСТЬ.
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:20
    0
    В случае боевых действий "на територии Чехии" им не понадобиться мобилизация. Некого будет мобилизовааать. Вся страна будет могилизирована.
  15. Наган
    Наган Сегодня, 08:21
    +2
    Когда чехи последний раз побеждали? ЕМНИП, еще при Жижке. А потом их поимели австрийцы, и на этом история чешской государственности прервалась до 1918. А уж как успешно они защищали свою родину против Гитлера, имея количественный и качественный перевес в технике...
  16. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 08:22
    0
    как и в прошлый раз
    сдадутся...
    Текст Вашего комментария слишком полезный и по мнению администрации сайта не несёт короткой информации.
  17. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:23
    +1
    если конфликт распространится на территорию самой Чехии, то потребуется регулярно пополнять ряды сражающихся подразделений
    Чехия собралась сражаться и даже не исключает, что на своей территории. Забавно. Гитлеру Чехия сдалась без сопротивления и покорно смирилась с оккупацией. А вот с Россией будет воевать до последнего чеха? Предположим, что начинается конфликт и Чехия объявляет мобилизацию. Сколько желающих умереть за НАТО сразу прибудут в военкоматы?
  18. Nightwalker
    Nightwalker Сегодня, 09:05
    0
    Цитата: Ропот 55
    доброта наших предков боком вышла.

    Поддерживаю на 1000 процентов. Если в этот раз г...вно это на нас полезет восточноевропейское, то только в расход! И никак иначе!