Депутат Европарламента назвал главные проблемы Чехии в случае частичной мобилизации при конфликте с Россией

В случае объявления частичной мобилизации граждан на военную службу, что может потребоваться при прямом столкновении Североатлантического альянса с Россией, Чехия будет испытывать серьезные проблемы организационного характера. Об этом заявил депутат Европарламента Гинек Блашко, которого цитирует издание Parlamentní listy.По утверждению евродепутата, в настоящее время в Чехии наблюдаются проблемы в системе мобилизационного учета. Например, в стране отсутствует нормальная система рассылки повесток. Также в Чехии нет условий для содержания и подготовки военнослужащих в большом количестве.Как заявил Блашко, все казармы в свое время были проданы. Те, которые остались в распоряжении военного ведомства страны, рассчитаны на то количество солдат, которое служит в настоящее время в небольших чешских вооруженных силах.Кроме того, считает Блашко, если конфликт распространится на территорию самой Чехии, то потребуется регулярно пополнять ряды сражающихся подразделений. Депутат отметил, что чехам в этом случае придется трудно.Но мы можем также дополнить, что мобилизация, даже частичная, станет катастрофой для привыкшего к благополучию и комфорту европейского общества, не только в Чехии, но и в большинстве других стран Европы.Напомним, что ранее начальник генерального штаба вооруженных сил Чехии генерал-майор Карел Ржехка призвал граждан страны быть готовыми к возможному конфликту НАТО с Россией. По его словам, Чехия окажется вовлеченной в конфликт сразу же, и это потребует проведения частичной мобилизации граждан на военную службу.