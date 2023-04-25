Военное обозрение
Войти Регистрация

Премьеры Сунак и Юсаф обсудили возможность проведения референдума по отделению Шотландии от Великобритании

25
Премьеры Сунак и Юсаф обсудили возможность проведения референдума по отделению Шотландии от Великобритании

Современная британская политика отличается интересными национальными особенностями – представители бывших британских колоний обсуждают важнейшие вопросы, касающиеся будущего Великобритании.


Как пишет британская газета The Daily Telegraph, вчера прошла встреча Первого министра Шотландии Хамзы Юсафа, пакистанца (пенджабца) по национальности, с главой британского правительства индусом Риши Сунаком. Одной из основных тем, которые обсуждали пакистанец и индус, было отделение Шотландии от Великобритании.

Помимо того, что Хамза Юсаф возглавляет шотландское правительство, он еще и руководитель Шотландской национальной партии. По данным The Daily Telegraph, Хамза потребовал у Сунака полномочий, чтобы он мог провести в Шотландии референдум о независимости от Великобритании.
Издание отмечает, что независимость Шотландии является главной целью Шотландской национальной партии, имеющей большинство в шотландском парламенте с 2007 года.

Встреча Сунака и Юсафа длилась всего около 20 минут, пишет The Telegraph. Издание сообщает, что Сунак не поддержал, как и следовало ожидать, требований Юсафа, а предложил ему вместе работать для улучшения экономического климата в стране.

Напомним, что в 2014 году в Шотландии уже проходил референдум о независимости и тогда 55% высказались против отделения от Лондона. Однако после начала процесса выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) этот вопрос вновь был поднят в Эдинбурге, так как большинство шотландцев хотят остаться в ЕС.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Scottish Government
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:21
    +6
    Поддерживаю! Хай жэвэ нэзалэжна ШотландЩина!.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 10:32
      +3
      Свободу Шотландии!
      Долой колониальный королевский рЫжим!
      Ну и, чтоб два раза не вставать, - свободу Квебеку!
      (Монреаль реально Франция, там даже правила дорожного движения и разметка с знаками другие.)
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 10:43
        +2
        Цитата: Victor_B
        Свободу Шотландии!
        Долой колониальный королевский рЫжим!
        Ну и, чтоб два раза не вставать, - свободу Квебеку!

        А как же Уэльс и Северная Ирландия? Оставим томиться под английским иго?
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 11:01
          0
          Цитата: Капитан Пушкин
          Цитата: Victor_B
          Свободу Шотландии!
          Долой колониальный королевский рЫжим!
          Ну и, чтоб два раза не вставать, - свободу Квебеку!

          А как же Уэльс и Северная Ирландия? Оставим томиться под английским иго?

          Сассекс, Уэссекс, Нортумбрия, Йоркшир, Оркнейские острова и Восточная Англия тоже заслуживают независимости от Мелкобритании.
        2. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:02
          +1
          Не давайте такое читать чукчам и корякам, вдруг тоже захотят независимости. А то они проспали, когда ЕБН предлагал брать её столько, сколько могут унести. belay
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:47
      +2
      Хай жэвэ нэзалэжна ШотландЩина!.
      Цена вопроса-40 миллиардов фунтов дотаций в год, дабы гордые шотландцы не стали соревноваться с украиной за звание беднейшей страны Европы. Социальное государство- очень дорогое удовольствие.
    3. Luminman
      Luminman Сегодня, 11:01
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Хай жэвэ нэзалэжна ШотландЩина!.

      Чтобы выйти из состава Британии - надо скакать!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:24
    +1
    Премьеры Сунак и Юсаф
    Что-то подсказывает, что возможно придут к общему знаменателю.
    1. Сергей Михайлович Карасёв
      Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 10:40
      -1
      Навряд ли. Первый - индиец, второй - пакистанец. Индия и Пакистан - те ещё кошка с собакой. Хотя, в данном случае могут и договориться о разводе Шотландии с GB, просто чтобы видеть друг друга как можно реже (это шутка юмора, если что).
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: rotmistr60
      Премьеры Сунак и Юсаф
      Что-то подсказывает, что возможно придут к общему знаменателю.

      Ну, это ежели Пакистан с Индией замирятся.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:12
        0
        это ежели Пакистан с Индией замирятся.
        Гид в Индии рассказывал, что они с Пакистаном жили дружно, когда на одной правительственной вечеринке Неру начал приставать к жене пакистанца. С тех пор и враги... Эти двое наверняка встречаются без жён и очень толерантные малые...договорятся. wink
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:24
    +7
    Дожились ,индус и пакистанец,оба с англицким гражданством, обсуждают судьбу Англии.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:35
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Дожились ,индус и пакистанец,оба с англицким гражданством, обсуждают судьбу Англии.

      Дожились, колонии управляют метрополией - "Правь Британия правь морями", ушло в прошлое.
  4. hohohol
    hohohol Сегодня, 10:25
    +2
    Одной из основных тем, которые обсуждали пакистанец и индус, было отделение Шотландии от Великобритании.

    Прикольно, пакистанец и индус решают судьбу Великобритании.
  5. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 10:26
    +3
    прошла встреча Первого министра Шотландии Хамзы Юсафа, пакистанца (пенджабца) по национальности, с главой британского правительства индусом Риши Сунаком. Одной из основных тем, которые обсуждали пакистанец и индус, было отделение Шотландии от Великобритании
    - да уж... дожили. Великие древние вожди Шотландии и Англосанксов перевернулись в гробу winked
  6. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 10:28
    +2
    Премьеры Сунак и Юсаф обсудили возможность проведения референдума по отделению Шотландии от Великобритании
    Забавно: потомки угнетенных наций, бывшей колонии Британии (Велико- уже как-то не хочется писать), исторические враги друг другу (Индия и Пакистан), обсуждают вопрос о разделе Британии. И ведь разделят! А если следующими правителями Британии будут, например, негры, ибо в Африке тоже были британские колонии, то, очевидно, отделят еще и Уэльс и Северную Ирландию (Ольстер). Удачи!
    1. andrewkor
      andrewkor Сегодня, 11:07
      0
      Вот про независимый Ольстер не надо.Даёшь Великую Ирландию!
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:40
    0
    Дело Уоллеса должно победить: Шотландия вперёд!!!
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:45
    -1
    По данным The Daily Telegraph, Хамза потребовал у Сунака полномочий, чтобы он мог провести в Шотландии референдум о независимости от Великобритании.
    Походу, "дело байдена живет". Не зря моталась самоходка в Шотландию. Там и зарядили) Хамзу. bully
  9. Сергей Михайлович Карасёв
    Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 10:47
    0
    встреча Первого министра Шотландии Хамзы Юсафа, пакистанца (пенджабца) по национальности

    Помимо того, что Хамза Юсаф возглавляет шотландское правительство, он еще и руководитель Шотландской национальной партии.

    Однако, удивительные нынче шотландцы пошли... belay Коренных, настоящих, шотландцев это никак не угнетает?
  10. Boris63
    Boris63 Сегодня, 10:56
    +1
    Сунак... Юсаф... Блина где ж фамилии гордых горцев и чванливых англичан...
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 11:08
      0
      Цитата: Boris63
      где ж фамилии гордых горцев и чванливых англичан...

      Кто в ЛГБТ, кто в БЛМ, а кто права человека с общечеловеческими ценностями защищает... wink
  11. ettore
    ettore Сегодня, 10:57
    0
    Вспомнилось, как Майкрософт купила Нокия и потом от Нокия остались рожки да ножки.
  12. Master2030
    Master2030 Сегодня, 11:04
    0
    Журнал фитиль. Индус и пакистанец делят британию what . Хамза Юсаф- лидер национальной партии Шотландии what Ой чё делаетсяяяяяя.... request
    Centerum censo Washingtonium delendam esse
  13. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 11:05
    0
    В этом Мире стране в одиночку не прожить! Только вопрос: к кому присоединиться- к Индии или Пакистану?