Премьеры Сунак и Юсаф обсудили возможность проведения референдума по отделению Шотландии от Великобритании

Современная британская политика отличается интересными национальными особенностями – представители бывших британских колоний обсуждают важнейшие вопросы, касающиеся будущего Великобритании.Как пишет британская газета The Daily Telegraph, вчера прошла встреча Первого министра Шотландии Хамзы Юсафа, пакистанца (пенджабца) по национальности, с главой британского правительства индусом Риши Сунаком. Одной из основных тем, которые обсуждали пакистанец и индус, было отделение Шотландии от Великобритании.Помимо того, что Хамза Юсаф возглавляет шотландское правительство, он еще и руководитель Шотландской национальной партии. По данным The Daily Telegraph, Хамза потребовал у Сунака полномочий, чтобы он мог провести в Шотландии референдум о независимости от Великобритании.Издание отмечает, что независимость Шотландии является главной целью Шотландской национальной партии, имеющей большинство в шотландском парламенте с 2007 года.Встреча Сунака и Юсафа длилась всего около 20 минут, пишет The Telegraph. Издание сообщает, что Сунак не поддержал, как и следовало ожидать, требований Юсафа, а предложил ему вместе работать для улучшения экономического климата в стране.Напомним, что в 2014 году в Шотландии уже проходил референдум о независимости и тогда 55% высказались против отделения от Лондона. Однако после начала процесса выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) этот вопрос вновь был поднят в Эдинбурге, так как большинство шотландцев хотят остаться в ЕС.