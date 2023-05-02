В ходе массовой первомайской манифестации в Париже ранения и травмы получили более 900 протестующих

Протесты против пенсионной реформы продолжаются 13-й день, этот день – самые массовые демонстрации. Моя оценка такова: я не чувствую ни смирения, ни надежды. Но я чувствую, что люди полны решимости. Мы хотим конкретных действий от правительства по вопросу пенсионной реформы и защиты окружающей среды. Мы не хотим жить в горах мусора.

Я прихожу на все акции протеста, которые идут с начала года. И мы будем продолжать протестовать до тех пор, пока Макрон нас не услышит. Надеюсь, что протесты не потеряют своего импульса.

Во Франции накануне состоялась одна из самых массовых манифестаций за последние несколько лет. В одном только Париже на улицы вышли не менее 550 тысяч человек. И это по официальным данным от местного департамента полиции. Акция протеста против проведённой в обход парламента пенсионной реформы и против падения уровня жизни была организованы профсоюзами.В ходе первомайской манифестации не обошлось без столкновений противоборствующих сторон. По последним данным, травмы и ранения получили 108 сотрудников полиции и жандармерии - в Париже. Число пострадавших протестующих превышает 900 человек. Многие из них были экстренно направлены в клиники.Акции протеста охватили большинство городов Франции, включая Лион, Руан, Нант, Марсель, Лилль. Манифестанты сооружали баррикады, поджигали горы мусора, скопившиеся на городских улицах. В огне жгли куклы, имитирующие президента Макрона.Лидеры оппозиции, призвавшие отозвать постановление президента о пенсионной реформе и внести его на рассмотрение в парламент, заявили, что действия полиции были наиболее агрессивными за все последние годы. Цифры пострадавших манифестантов говорят сами за себя.Французские каналы приводят комментарии вышедших на манифестацию парижан.45-летний парижский адвокат:47-летний французский фермер:Ни одно из западных государств не обвинило французские власти в чрезмерном применении силы.