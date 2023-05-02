В ходе массовой первомайской манифестации в Париже ранения и травмы получили более 900 протестующих

Во Франции накануне состоялась одна из самых массовых манифестаций за последние несколько лет. В одном только Париже на улицы вышли не менее 550 тысяч человек. И это по официальным данным от местного департамента полиции. Акция протеста против проведённой в обход парламента пенсионной реформы и против падения уровня жизни была организованы профсоюзами.
В ходе первомайской манифестации не обошлось без столкновений противоборствующих сторон. По последним данным, травмы и ранения получили 108 сотрудников полиции и жандармерии - в Париже. Число пострадавших протестующих превышает 900 человек. Многие из них были экстренно направлены в клиники.
Акции протеста охватили большинство городов Франции, включая Лион, Руан, Нант, Марсель, Лилль. Манифестанты сооружали баррикады, поджигали горы мусора, скопившиеся на городских улицах. В огне жгли куклы, имитирующие президента Макрона.
Лидеры оппозиции, призвавшие отозвать постановление президента о пенсионной реформе и внести его на рассмотрение в парламент, заявили, что действия полиции были наиболее агрессивными за все последние годы. Цифры пострадавших манифестантов говорят сами за себя.
Французские каналы приводят комментарии вышедших на манифестацию парижан.
45-летний парижский адвокат:
Протесты против пенсионной реформы продолжаются 13-й день, этот день – самые массовые демонстрации. Моя оценка такова: я не чувствую ни смирения, ни надежды. Но я чувствую, что люди полны решимости. Мы хотим конкретных действий от правительства по вопросу пенсионной реформы и защиты окружающей среды. Мы не хотим жить в горах мусора.
47-летний французский фермер:
Я прихожу на все акции протеста, которые идут с начала года. И мы будем продолжать протестовать до тех пор, пока Макрон нас не услышит. Надеюсь, что протесты не потеряют своего импульса.
Ни одно из западных государств не обвинило французские власти в чрезмерном применении силы.