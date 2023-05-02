Военное обозрение
Войти Регистрация

В ходе массовой первомайской манифестации в Париже ранения и травмы получили более 900 протестующих

21
В ходе массовой первомайской манифестации в Париже ранения и травмы получили более 900 протестующих

Во Франции накануне состоялась одна из самых массовых манифестаций за последние несколько лет. В одном только Париже на улицы вышли не менее 550 тысяч человек. И это по официальным данным от местного департамента полиции. Акция протеста против проведённой в обход парламента пенсионной реформы и против падения уровня жизни была организованы профсоюзами.

В ходе первомайской манифестации не обошлось без столкновений противоборствующих сторон. По последним данным, травмы и ранения получили 108 сотрудников полиции и жандармерии - в Париже. Число пострадавших протестующих превышает 900 человек. Многие из них были экстренно направлены в клиники.

Акции протеста охватили большинство городов Франции, включая Лион, Руан, Нант, Марсель, Лилль. Манифестанты сооружали баррикады, поджигали горы мусора, скопившиеся на городских улицах. В огне жгли куклы, имитирующие президента Макрона.

Лидеры оппозиции, призвавшие отозвать постановление президента о пенсионной реформе и внести его на рассмотрение в парламент, заявили, что действия полиции были наиболее агрессивными за все последние годы. Цифры пострадавших манифестантов говорят сами за себя.

Французские каналы приводят комментарии вышедших на манифестацию парижан.

45-летний парижский адвокат:

Протесты против пенсионной реформы продолжаются 13-й день, этот день – самые массовые демонстрации. Моя оценка такова: я не чувствую ни смирения, ни надежды. Но я чувствую, что люди полны решимости. Мы хотим конкретных действий от правительства по вопросу пенсионной реформы и защиты окружающей среды. Мы не хотим жить в горах мусора.

47-летний французский фермер:

Я прихожу на все акции протеста, которые идут с начала года. И мы будем продолжать протестовать до тех пор, пока Макрон нас не услышит. Надеюсь, что протесты не потеряют своего импульса.




Ни одно из западных государств не обвинило французские власти в чрезмерном применении силы.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:06
    0
    В ходе массовой первомайской манифестации в Париже ранения и травмы получили более 900 протестующих


    Как так можно?Они же дети.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 08:09
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Как так можно?Они же дети.

      Вы не понимаете.....это другое.)
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:14
      +1
      И кто скажет, что на Западе можно безнаказанно выражать свое мнение ? Всю леберальную мерзоту отправить в Париж под демократические дубинки, хотя в Израиле тоже не холодно от манифестаций.
    3. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 08:45
      0
      Есть страны граждане отстаивают свои гражданские права и выходят на протетсты против обнаглевших буржуйских правительств, что бы донести свою точку зрения. А есть страны где граждане не граждане, а податное население, и готовы "хавать" всё что им сверху накидывают.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:06
    +3
    так понимаю... праздник удался.... feel повеселились обе стороны...
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 09:13
      +1
      Теперь, по французским обычаям, кто-то должен свечки зажигать , нарисовать цветными мелками птичек и цветы, написать---МЫ С ВАМИ, МАНИФЕСТАНТЫ!
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:07
    0

    Во Франции накануне состоялась одна из самых массовых манифестаций за последние несколько лет.
    По другим СМИ более 40 лет не было таких "манифестаций". Но смысл в том, что лягушатники должны бы вынести макарона. Посмотрим.
  4. okunevich_rv
    okunevich_rv Сегодня, 08:14
    0
    Основная задача данной реформы, что бы рабочие не доживали до пенсии. Потому как, если бы задача была в наполняемости пенсионного фонда, то просто увеличили бы процент отчисления, сокращение численности диктует ЦБ, а ему Сорос, просто Европа должна захлебнуться, ничего личного, только бизнес. За Ливию карма достанет Макрона.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:14
    +1
    Число пострадавших протестующих превышает 900 человек. Многие из них были экстренно направлены в клиники.
    Показывали по ТВ и ясно видно, что французская полиция действует предельно жестко и без оглядки на "международное сообщество". Это, как обычно другое.
  6. freddyk
    freddyk Сегодня, 08:15
    +4
    Правильно, Первомай кому-то праздник, а кому-то суровые будни. Мы празднуем, потому что в России права трудящихся свято соблюдаются.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:25
      0
      Цитата: freddyk
      Мы празднуем, потому что в России права трудящихся свято соблюдаются.

      А чего нам не праздновать? Салобоны они против нас. Всего на два года пенсионный возраст подняли, маловато будет!!! Вот они и бузят. А мы празднуем, потому как опять впереди планеты всей!!! wassat tongue laughing
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:22
    0
    А, что разве кто то ожидал, что Запад выступит с резким осуждением властей Франции, за чрезмерное применение силы? Или, хотя бы выразит озабоченность? Все же вполне демократично.
    1. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 08:50
      -2
      А при чем тут запад? Когда у нас пенсионный возраст подняли на 5 лет, вы подлердали власти или тех поддержали тех кто выступил против этого решения?
      1. Seal
        Seal Сегодня, 09:54
        0
        Так и во Франции подняли. Сперва снизили. Затем подняли. С 1982 года, когда при президенте-социалисте Франсуа Миттеране пенсионный возраст был снижен с 65 до 60 лет (во Франции возраст выхода на пенсию одинаков для мужчин и женщин), французское правительство не раз обращалось к вопросу изменения пенсионной системы в связи со значительным увеличением продолжительности жизни и ростом числа пенсионеров. При этом каждый раз предложения о реформе наталкивались на сопротивление профсоюзов и общественности. Так, при Жаке Шираке в 1995 году попытка, предпринятая правительством Алена Жюппе, не увенчалась успехом. После нескольких месяцев забастовок кабинет Жюппе ушел в отставку. В 2003 году, несмотря на широкое протестное движение, правительству Жан-Пьера Раффарена удалось добиться принятия закона об увеличении срока пенсионных выплат трудящихся с 37,5 до 42 лет. В 2010 году при президенте Николя Саркози была принята пенсионная реформа, в результате которой впервые за 28 лет был изменен пенсионный возраст - он был повышен с 60 до 62 лет. Сменивший его социалист Франсуа Олланд в 2012 году добился частичной отмены непопулярной реформы Саркози, снизив на два года пенсионный возраст для гражданин, начавших трудиться в 18-19 лет.
        Ныне действующий пенсионный возраст во Франции составляет 62 года (кроме граждан, начавших трудиться в 18-19 лет), однако если человек решит уйти на отдых в этот момент, он не будет получать полную пенсию. В 2019 году французские власти установили ограничение, согласно которому начиная с 2025 года, для того чтобы получать полную пенсию, необходимо проработать как минимум до 64 лет. В таком случае человек может претендовать на гарантированную выплату в размере €1 тыс.
  8. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 08:45
    0
    Если реально смотреть на происходящее, то это гражданская война с признаком на разделение граждан на власть имущих и вооруженных, а с другой стороны - бесправных, без оружия.
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:49
    0
    Макарон доиграется... Скинут его раньше срока. Там половина митингующих мигранты, флаги африканские в руках.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:52
    0
    Как все обставлено по демократически и с соблюдением всех прав ! Ну просто чудеса ,все избитые полицией сами просили их ударить и брызнуть газа в лицо
  11. Михаил Кривопалов
    Михаил Кривопалов Сегодня, 08:52
    0
    Я удивляюсь с вас граждане, когда в РФ подняли пенсионный возраст на 5 лет, вы это проглотили и утерлись! А когда во Франции граждане бьются за свои права, вы вместо того, что бы поддерживать их в борьбе, сидите тут и стебаетесь упражняясь в скудоумии.
    1. Seal
      Seal Сегодня, 09:55
      0
      Так и во Франции подняли. Сперва снизили. Затем подняли. С 1982 года, когда при президенте-социалисте Франсуа Миттеране пенсионный возраст был снижен с 65 до 60 лет (во Франции возраст выхода на пенсию одинаков для мужчин и женщин), французское правительство не раз обращалось к вопросу изменения пенсионной системы в связи со значительным увеличением продолжительности жизни и ростом числа пенсионеров. При этом каждый раз предложения о реформе наталкивались на сопротивление профсоюзов и общественности. Так, при Жаке Шираке в 1995 году попытка, предпринятая правительством Алена Жюппе, не увенчалась успехом. После нескольких месяцев забастовок кабинет Жюппе ушел в отставку. В 2003 году, несмотря на широкое протестное движение, правительству Жан-Пьера Раффарена удалось добиться принятия закона об увеличении срока пенсионных выплат трудящихся с 37,5 до 42 лет.
      В 2010 году при президенте Николя Саркози была принята пенсионная реформа, в результате которой впервые за 28 лет был изменен пенсионный возраст - он был повышен с 60 до 62 лет. Сменивший его социалист Франсуа Олланд в 2012 году добился частичной отмены непопулярной реформы Саркози, снизив на два года пенсионный возраст для гражданин, начавших трудиться в 18-19 лет.
      Ныне действующий пенсионный возраст во Франции составляет 62 года (кроме граждан, начавших трудиться в 18-19 лет), однако если человек решит уйти на отдых в этот момент, он не будет получать полную пенсию.
      В 2019 году французские власти установили ограничение, согласно которому начиная с 2025 года, для того чтобы получать полную пенсию, необходимо проработать как минимум до 64 лет. В таком случае человек может претендовать на гарантированную выплату в размере €1 тыс.
  12. Million
    Million Сегодня, 08:58
    +1
    Молодцы французы,в плане отстаивания своих интересов.
  13. Seal
    Seal Сегодня, 09:50
    0
    Западная "демократия" в действии.