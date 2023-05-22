Военное обозрение
Войти Регистрация

The Washington Post: Глава МАГАТЭ продвигает план по обеспечению безопасности ЗАЭС в преддверии украинского контрнаступления

16
The Washington Post: Глава МАГАТЭ продвигает план по обеспечению безопасности ЗАЭС в преддверии украинского контрнаступления

Наблюдательный орган ООН в атомной сфере МАГАТЭ настаивает на заключении соглашения по обеспечению безопасности атомной электростанции в Запорожье перед контрнаступлением, в результате которого киевские силы могут попытаться пройти непосредственно через потенциально опасный объект, пишет американская газета The Washington Post.


После почти девяти месяцев безуспешных попыток заключить соглашение между Украиной и Россией о создании зоны защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, теперь настаивает на новом предложении по снижению вероятности ядерной катастрофы, отмечает издание. По данным газеты, Гросси планирует представить список из пяти пунктов для одобрения Советом Безопасности ООН до конца этого месяца.

Однако достижение консенсуса среди постоянных членов Совбеза ООН остается сложной задачей, учитывая напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном в сочетании с нежеланием Киева позволить мировым державам выступить посредником в какой-либо сделке с Россией, считают обозреватели The Washington Post.

Газета напоминает, что украинский скептицизм в отношении усилий Гросси не является чем-то новым. В середине февраля президент Украины Владимир Зеленский настаивал, чтобы правительственные чиновники не позволили гендиректору МАГАТЭ убедить Киев поддержать демилитаризацию АЭС, считая, что это не отвечает интересам Киева. The Washington Post при этом ссылается на секретный документ, который попал в руки издания.

Однако, выступая перед участниками саммита G7 в Японии, риторика Зеленского была другой, и он, как обычно, обвинял Россию в потенциальной ядерной катастрофе.

По словам двух неназванных дипломатов, некоторых ссылается американское издание, план Гросси включает в себя следующие пять пунктов:
• запрет на размещение тяжелой военной техники и военного персонала на станции;
• запрет на ведение огня с территории станции и в ее направлении, включая запрет на нападение на ее персонал;
• защита всех систем охраны на станции;
• защита всех внешних линий электропередач;
• мониторинг соблюдения вышеупомянутых принципов.

Таким образом, американское издание уже прямо подтверждает тот факт, что соглашение по ЗАЭС требуется Киеву и его западным спонсорам, чтобы получить все возможности для контрнаступления ВСУ на южном направлении.
Использованы фотографии:
news.un.org
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 13:05
    -4
    Новое от Пригожина

    В Бахмуте началось предварительное разминирование. На западных окраинах выставлены рубежи обороны.

    "Если личного состава в Министерстве обороны не хватает, у нас тысячи генералов. Надо собрать один генеральский полк, выставить всех в ружье, и все будет хорошо".

    Евгений Пригожин о ситуации в Бахмуте. Руководитель ЧВК подчеркнул, что после 25 мая позиции в городе будут переданы Минобороны.
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 13:12
      +2
      Цитата: Советский Молдаван
      "Если личного состава в Министерстве обороны не хватает, у нас тысячи генералов. Надо собрать один генеральский полк, выставить всех в ружье, и все будет хорошо".

      Что за бред горячечный вы несете! Тысячи генералов... откуда такая дикая деза? Если только у вас в голове!!! И кому ВСЕ будет хорошо? negative
      1. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 13:45
        0
        Официальная статистика России не ведет официальный подсчет генералов и адмиралов. С учетом многочисленности силового блока и наличия гражданских должностей, соответствующих этим чинам, сделать это весьма проблематично. Если же говорить исключительно о силовиках, то расчетно на начало 2020 г. их было 2 205 человек, в том числе 1 317 – в ВС, 340 – в МВД, 18 – в Нацгвардии, 80 – в МЧС и 450 – в прочих структурах. Источник: https://yakapitalist.ru/finansy/skolko-generalov-v-rossii Если уже быть достоверным более или менее.
      2. Сибирь55
        Сибирь55 Сегодня, 13:46
        0
        Всё идёт по новой методичке - раскрутить тему конфликта между МО РФ и ЧВК "Вагнер"
        Предупреждали ведь уже
      3. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:49
        0
        А применение снарядов с обедненным ураном этого лицемера и лжеца Гросси не беспокоит? Польшу уже накрыло радиоактивным облаком. am И поделом им. am
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 13:55
      0
      Надо собрать один генеральский полк

      Надо создать один штрафной батальон из генералов и полковников, которые планировали эту СВО, и тех, кто сдал Изюм и Херсон и "правил" заявки на снабжение снарядами Вагнеровцев. А командиром поставить одного из офицеров Пригожина.
  2. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:09
    +2
    Nemyslím si, že západ a OSN budou mít velkou starost o bezpečnost elektrárny také proto, že oni sami jsou moc daleko při ohrožení. A fašistům z Ukrajiny už vůbec nejde věřit že nebudou střílet na elektrárnu a raději co nejvíce zabezpečit elektrárnu, dokud nebude mír.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:10
      +3
      Я не думаю, что Запад и ООН будут сильно озабочены безопасностью электростанции, в том числе и потому, что они сами очень далеки от угрозы. А фашистам с Украины уже нельзя верить, что они не будут стрелять по электростанции, а будут максимально охранять электростанцию, пока не наступит мир.
  3. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 13:10
    0
    очередной западный прихвостень пытается навести тень на плетень
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:15
    +3
    О ещё один недоумок Гросси выдвигает план который России неприемлем.Пусть Гросси завернёт свой план в план Зе и займётся отставанием своих европейских ценностей . laughing
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:19
    +3
    Нацисткий режим в Киеве не считает нужным придерживаться каких либо соглашений с Россией...об этом они прямо заявили во всеуслышание.
    Обещать и обманывать, вот чем будет заниматься Украина.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:22
    +2
    Наблюдательный орган ООН в атомной сфере МАГАТЭ настаивает на заключении соглашения по обеспечению безопасности атомной электростанции в Запорожье

    Кто и с кем заключат соглашение ? На голову больной Гросси с законченным наркоманом. И вот такие ничтожества командуют МАГАТЭ и это уже не ООН, где можно переливать из пустого в порожнее, здесь ответственность за жизнь десятков миллионов человек.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:26
    +2
    Гросси нужно было намного раньше шевелить мозгами и принимать решения без подыгрывания украинской стороне. А то представители МАГАТЭ ни как "не могли определить кто обстреливает ЗАЭС", вносили предложения о передачи ее под контроль Киеву и т.д. А теперь засуетился проявляя озабоченность безопасностью при возможном наступлении ВСУ.
    • защита всех систем охраны на станции;
    • защита всех внешних линий электропередач;
    А как Гросси предполагает это осуществить если выше предлагает
    • запрет на размещение тяжелой военной техники и военного персонала на станции;
    Опять демагогия при имитации кипучей деятельности и ни чего больше.
  8. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 13:34
    0
    МАГАТЭ лучше бы продавили развертывание ПВО РАC-3 у Ровенской и Хмельницкой АЭС
    - это более актуально для Польши, Германии и Дании
    как бы не накрыло радиоактивным облаком половину европы
    хотя бестолку всё это под Киевом РАC-3 - не смог перехватить Х-47М2 Кинжал
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:50
    0
    • запрет на размещение тяжелой военной техники и военного персонала на станции;

    Как только заэс покинет росгвардия, её тут же займут укропские танки и тогда гросси запоёт совершенно другую песню по первому пункту своего "плана".
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:51
    0
    Слово "защита" повторяется 3 раза. А кто будет выполнять эту "защиту"? Какими силами?
    Уж не войсками ли "нейтрального" НАТО?