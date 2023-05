Наблюдательный орган ООН в атомной сфере МАГАТЭ настаивает на заключении соглашения по обеспечению безопасности атомной электростанции в Запорожье перед контрнаступлением, в результате которого киевские силы могут попытаться пройти непосредственно через потенциально опасный объект, пишет американская газета The Washington Post.После почти девяти месяцев безуспешных попыток заключить соглашение между Украиной и Россией о создании зоны защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, теперь настаивает на новом предложении по снижению вероятности ядерной катастрофы, отмечает издание. По данным газеты, Гросси планирует представить список из пяти пунктов для одобрения Советом Безопасности ООН до конца этого месяца.Однако достижение консенсуса среди постоянных членов Совбеза ООН остается сложной задачей, учитывая напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном в сочетании с нежеланием Киева позволить мировым державам выступить посредником в какой-либо сделке с Россией, считают обозреватели The Washington Post.Газета напоминает, что украинский скептицизм в отношении усилий Гросси не является чем-то новым. В середине февраля президент Украины Владимир Зеленский настаивал, чтобы правительственные чиновники не позволили гендиректору МАГАТЭ убедить Киев поддержать демилитаризацию АЭС, считая, что это не отвечает интересам Киева. The Washington Post при этом ссылается на секретный документ, который попал в руки издания.Однако, выступая перед участниками саммита G7 в Японии, риторика Зеленского была другой, и он, как обычно, обвинял Россию в потенциальной ядерной катастрофе.По словам двух неназванных дипломатов, некоторых ссылается американское издание, план Гросси включает в себя следующие пять пунктов:• запрет на размещение тяжелой военной техники и военного персонала на станции;• запрет на ведение огня с территории станции и в ее направлении, включая запрет на нападение на ее персонал;• защита всех систем охраны на станции;• защита всех внешних линий электропередач;• мониторинг соблюдения вышеупомянутых принципов.Таким образом, американское издание уже прямо подтверждает тот факт, что соглашение по ЗАЭС требуется Киеву и его западным спонсорам, чтобы получить все возможности для контрнаступления ВСУ на южном направлении.