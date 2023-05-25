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Официальная статистика ФРГ: снижение ВВП Германии второй квартал подряд означает техническую рецессию

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Официальная статистика ФРГ: снижение ВВП Германии второй квартал подряд означает техническую рецессию

Если сравнивать с предыдущим периодом, то немецкая экономика за первый квартал 2023 года сократилась на 0,3 процента. И хотя снижение ВВП Германии незначительное, оно продолжается уже второй квартал подряд, что означает техническую рецессию.

Эти данные обнародовало Федеральное статистическое ведомство ФРГ Destatis.

В них отмечено, что в предшествующем последнем квартале 2022 года ВВП Германии снизился на полпроцента.

Результаты исследований показали, что в первом квартале текущего года немецкие домохозяйства сократили свои расходы на потребление. В частности, это касается одежды, продовольственных товаров и новых автомашин. А падение государственных расходов упало в стране почти на пять процентов. Несмотря на это, в Германии на три процента выросли инвестиции в немецкую экономику, а для строительной отрасли этот показатель оказался еще выше – почти четыре процента.

Официальная статистика отмечает, что уровень экономических показателей в стране оказался ниже ожидаемых. Настораживает, что речь идет о ФРГ, то есть крупнейшей экономике Европейского континента. Это означает, что Германия испытывает определенные проблемы, которые вскоре могут отразиться и на других странах региона.

Ранее неутешительный прогноз о перспективах немецкой экономики дали эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Они прогнозируют, что в следующем году ее ожидает стагнация, а затем с 2024-го по 2026 год – незначительный рост, не превышающий двух процентов.
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18 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:03
    -1
    Инвестиции откуда? Из КНР вестимо.....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:23
      0
      Они прогнозируют, что в следующем году ее ожидает стагнация, а затем с 2024-го по 2026 год – незначительный рост, не превышающий двух процентов.

      Как говорится "пока толстый сохнет, тощий сдохнет".
      ФРГ, этот самый толстый, который финансировал чуть ли не половину бюджета ЕС и ещё сами жили в сытости и достатке. Так что всякие там "аналитические прогнозы" и "точные аналитические статистики" совершенно не убеждают в хилости и слабости экономики Германии и уж точно не дают повода считать о том, что она скоро и окончательно сдуется оставив бюджет ЕС без дензнаков.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:38
      0
      С их уровнем жизни они не заметят эти доли процента инфляции.
    3. Светлан
      Светлан Сегодня, 14:05
      +1
      Когда фирмы влаживают свои деньги в свое развитие, это называется инвестиции, поэтому заграница в лице Китая или еще кого, тут не обязательна.
      А откуда на самом деле пришли инвестиции надо читать первоисточник.
  2. Zorro21
    Zorro21 Сегодня, 13:16
    +4
    Вполне ожидаемо. ВВП будет и дальше снижаться не только у Германии. Но и у остальных стран НАТО поскольку страны постепенно милитаризируют свою экономику.
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:17
    +3
    Германия испытывает определенные проблемы, которые вскоре могут отразиться и на других странах региона.
    На некоторых (Прибалтика) уже отразились. Да и во Франции, Британии не все так прекрасно, как хотят показать. Но путь анти российских санкций и участия в украинском конфликте выбрали сами хоть и под нажимом американцев.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:18
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Официальная статистика ФРГ: снижение ВВП Германии второй квартал подряд означает техническую рецессию

    а что они хотели ? большинство крупных компаний уже переезжает в США laughing
    1. kromer
      kromer Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      а что они хотели ? большинство крупных компаний уже переезжает в США


      Проверьте одну информацию: кроме автомобильных заводов, в Германии предприятия закрылись, а в Америке не открылись.

      Американцы не идиоты, они просто уничтожают Европейскую промышленность (конкурентов). Бизнес и ничего личного.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:22
    +1
    снижение ВВП Германии незначительное, оно продолжается уже второй квартал подряд, что означает техническую рецессию.

    агония..... продляют "удовольствие"..... wassat
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:53
      0
      Цитата: Mouse
      снижение ВВП Германии незначительное, оно продолжается уже второй квартал подряд, что означает техническую рецессию.

      агония..... продляют "удовольствие"..... wassat

      Немцы начали что-то подозревать? lol
      Что их мёд - это совсем не их мёд и его намного меньше, чем им казалось?
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:33
    -3
    0,1 процента в месяц... А такие страшные эпитеты в заметке и комментариях! Статпогрешность...
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:42
      +1
      А такие страшные эпитеты в заметке и комментариях!

      Это у вас в голове страшные эпитеты (ну и еще у каких-то кто комментирует). В заметке четко написано.
      Официальная статистика ФРГ: снижение ВВП Германии второй квартал подряд означает техническую рецессию

      и это абсолютно правильно.

      По поводу статпогрешности. Вы карту Шухарда построили? Или как иначе доверительный интервал вычислили? Или просто пользуетесь словами (статпогрешность) значение которых не понимаете?
  8. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 13:43
    +3
    Зелёная коалиция, которая там сейчас правит, ведёт Германию в минус. Шольц - худший послевоенный канцлер, бербок - самый слабый глава МИДа, и тд. Такое правительство долго не протянет...
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:44
    -3
    Знаем, особенно то что если агенству занести то рейтинг и циферки волшебным образом изменяются в любую нужную заказчику сторону.
  10. SR81
    SR81 Сегодня, 13:51
    -2
    Ну с загнивающим Западом, всё понятно - продолжает загнивать. А что там у нас с экономикой, Индия и азиаты продолжают скупать отечественные углеводороды по дешёвке, или ждём дроны из Ирана и Китая?
    Когда у "элиты" в Средиземном море яхт больше, чем военных спутников на орбите... у урапатриота закрадываются смутные сомнения. Шутка:(
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:59
    +2
    Цитата: кредо
    Так что всякие там "аналитические прогнозы" и "точные аналитические статистики" совершенно не убеждают в хилости и слабости экономики Германии и уж точно не дают повода считать о том, что она скоро и окончательно сдуется оставив бюджет ЕС без дензнаков.

    Не забывайте, что конкурентоспособность и успех промышленности Германии в немалой степени зависели от дешёвых энергоносителей. Зелёная энергетика эти потери не восполнит. Не плохо бы попутно вспомнить, что матрасня так же изо всех сил старается опустить немецкую промышленность. У халявщиков аппетиты растут, в то же время. Насчёт "скоро и окончательно" неизвестно, но так же нет ни единого повода для оптимизма.
  12. Светлан
    Светлан Сегодня, 14:08
    0
    Первоисточник тут. Анализируйте без посредников.

    https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/05/PD23_203_811.html
  13. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:58
    0
    старые песни о главном... весь прошлый год кричали про рецессию, спад экономики европки - а по итогам 2022 германцы получили рост ввп 2.2%... а в этом году у них оружейные заводы "заработают в три смены", так что всё у них отлично, хватить дурачить население!