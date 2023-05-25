Официальная статистика ФРГ: снижение ВВП Германии второй квартал подряд означает техническую рецессию

Если сравнивать с предыдущим периодом, то немецкая экономика за первый квартал 2023 года сократилась на 0,3 процента. И хотя снижение ВВП Германии незначительное, оно продолжается уже второй квартал подряд, что означает техническую рецессию.Эти данные обнародовало Федеральное статистическое ведомство ФРГ Destatis.В них отмечено, что в предшествующем последнем квартале 2022 года ВВП Германии снизился на полпроцента.Результаты исследований показали, что в первом квартале текущего года немецкие домохозяйства сократили свои расходы на потребление. В частности, это касается одежды, продовольственных товаров и новых автомашин. А падение государственных расходов упало в стране почти на пять процентов. Несмотря на это, в Германии на три процента выросли инвестиции в немецкую экономику, а для строительной отрасли этот показатель оказался еще выше – почти четыре процента.Официальная статистика отмечает, что уровень экономических показателей в стране оказался ниже ожидаемых. Настораживает, что речь идет о ФРГ, то есть крупнейшей экономике Европейского континента. Это означает, что Германия испытывает определенные проблемы, которые вскоре могут отразиться и на других странах региона.Ранее неутешительный прогноз о перспективах немецкой экономики дали эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Они прогнозируют, что в следующем году ее ожидает стагнация, а затем с 2024-го по 2026 год – незначительный рост, не превышающий двух процентов.