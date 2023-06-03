Экспедиция к предкам. О пользе спецкниг



Разворот из «Детской энциклопедии» 1965 года. Впечатляющая картинка с древними материками Земли и обитавшими на них животными

«Дал он мне толстую, как Куприяновна, книжку, называется она – словарь. Не букварь, по каким детишки учатся, а словарь для пожилых.»

«Поднятая целина», М. Шолохов



Настольный календарь 1941 года

«Враг народа! Расстрелян, собака!»



«Советы по домоводству» нашего Пензенского книжного издательства целы у меня до сих пор



«Детское питание» – книга 1959 года



Вот так, например, в книге «Питание школьника» показывались последствия неправильного питания и поведения школьников. Причём одеты оба мальчика как раз в ту самую школьную форму, которую я носил в первом классе



«Углеводы» – написано всё очень просто и понятно



Салат-грибок. Обрезаешь крутое яйцо, чтобы оно стояло, извлекаешь желток и пропускаешь его через блендер с селёдкой, можно положить его в сырный паштет и опять же набить этой начинкой яйцо, затем поставить его на листья салата, накрыть половинкой помидорки и забавы ради нанести на неё точки майонезом. Выходит просто дивный мухомор, который очень нравится маленьким детям!



В книге были и очень интересные и поучительные рассказы на тему еды…



Детская энциклопедия 1959 года



Второй том книги для чтения по истории Средних веков



Вот они – французские командиры времён Столетней войны



Детская энциклопедия 1965 года



Рыцарь конца XV века. Как видно, художественное мастерство юного художника за прошедшие годы определённо возросло…



Книга по кулинарии 1956 года, Куйбышевское книжное издательство



Ещё одна прекрасная книга 1951 года, каждая из глав которой была написана профессорами, ведущими специалистами в той или иной области. И о воспитании, и о здоровье